S kandidaturou na post předsedy KDU-ČSL dlouho váhal - nakonec ale převážil pocit odpovědnosti. Marian Jurečka i přesto, že je poslancem a krajským zastupitelem, stále farmaří na rodinném statku v Rokytnici u Přerova. Duší je stále na Hané a i díky tomu má prý přehled, co trápí obyčejné lidi.

Do předsednického křesla v KDU-ČSL jste se v minulých letech zrovna nehrnul. Co rozhodlo o tom, že jste svůj postoj nakonec změnil?

Jsme v mimořádné situaci. Marek Výborný se po tragické události rozhodl naplno věnovat dětem, které ho nyní potřebují. Řídím se tím, že když člověk může pomoci, tak by to měl udělat. Mám zkušenosti z vládní úrovně, z práce v Poslanecké sněmovně i z úrovně evropské. Osud KDU-ČSL a naší země mi není lhostejný, proto jsem se rozhodl kandidovat a moji vizi kandidáti podpořili.

Jaká témata byste chtěl otevřít a s jakými ambicemi jdete do nadcházejících krajských a senátních voleb?

Otevřít je nestačí, chci je řešit. Navrhujeme snížit daně pracujícím rodičům tak, jak jsme to dělali ve vládě Bohuslava Sobotky. Rodiče, kteří dnes mají děti a řádně je vychovávají, jsou hrdinové a zaslouží si větší podporu. Maminkám, které vychovaly děti a dnes jsou v důchodu, chci přidat za každé vychované dítě 500 korun měsíčně. Dnes mají ženy podprůměrné důchody, byť se ony nejvíce zasloužily o to, že jsou dnes plátci do systému. V našem kraji je dlouhodobé téma problém s dopravou - nejen dobudování D1, ale i špatný stav silnic druhých a třetích tříd. Předložil jsem návrh zákona, který by umožnil dát na krajům na tyto investice více peněz. Chtěl bych také zastavit nesmyslné zabírání nejlepší půdy, kterou chce současné vedení kraje u Hněvotína proměnit na průmyslovou zónu. Rád bych zlepšil kvalitu škol tak, aby se investovalo do lepšího vybavení pro kvalitnější výuku.

Myslíte si, že je možné časově skloubit tolik náročných funkcí - poslance, krajského zastupitele a šéfa lidové strany? Nezvažujete, že se některé z nich v budoucnu vzdáte?

Pro mě to nejsou funkce, to označení nemám rád. Beru to jako práci a myslím, že tuto práci zvládám a do podzimních krajských voleb ji budu dělat naplno. Jsem jeden z mála zastupitelů, který chodí na krajská zastupitelstva připraven, aktivně tam vystupuji a snažím se upozorňovat na některé nesmysly, které současné vedení kraje dělá, a na které občané doplácejí. To stejné platí ve Sněmovně, kde aktivně předkládám zákony. Jsem jedním z nejvíce interpelujících poslanců a interpeluji ve věcech, na které mě lidé nejen z našeho kraje upozorňují.

Pokud se nezlepšíme, situace se nezmění

Ožehavá otázka - podpořili by lidovci vládu, pokud by v příštích volbách opět uspělo hnutí ANO Andreje Babiše?

Postoj KDU-ČSL se nemění, jsme vůči ANO v opozici. Jenom tu opoziční práci chceme dělat jinak. Dosavadní přístup opozice ukazuje, že to nefunguje. Opozici to nepomáhá, naopak to spíše pomáhá Andreji Babišovi a nejhorší je, že se stále více rozděluje společnost. Mnoho lidí volí Andreje Babiše ne proto, že on je tak dobrý, ale že my ostatní je nedokážeme zaujmout a jsme negativní. Pokud se nezlepšíme my, situace se nezmění. Nebudu lacině plivat na ANO jen proto, že se to od opozice očekává. Špatné věci budeme kritizovat, ale chceme umět i pochválit, pokud bude něco dobré. Teď třeba držím palce panu Havlíčkovi, aby dokázal udělat pořádek na ministerstvu dopravy. Spolupracuji s panem Havlíčkem několik let, tak na něj přece nebudu plivat jen proto, že ho nominovalo ANO.

Koho byste v případě úspěchu KDU-ČSL ve volbách viděl jako reálného partnera pro vládnutí? Tedy - s kým rozhodně ano a s kým rozhodně ne?

Platí podmínka, že nebudeme ve vládní koalici s osobou, která je trestně stíhaná, má zásadní střety zájmů ohrožující fungování tohoto státu, a která nemá určitou morální integritu. Ale co když by byl příštím premiérem pan Havlíček? A pokud vyhraje ODS, bude premiérem pan Fiala. To přece rozhodnou voliči, ne KDU-ČSL.

Čím chcete jako strana oslovit voliče, abyste je přitáhli ke svému programu? Budete více chodit mezi lidi a zjišťovat jejich skutečné problémy? Zdá se, že na absenci komunikace s občany tradiční strany v minulých letech doplatily….

Chceme řešit ty věci, které lidi opravdu trápí. Občané si neplatí politiky, aby žvanili u řečnického pultíku. Chci ponechat rodičům více peněz, tedy snížit jim daně. Rád bych dal lidem v exekucích druhou šanci, například i formou odpuštění části dluhu, úroků či příslušenství co mají vůči státu, protože dnes často úroky tvoří větší částku než původní dluh! Odmítám, aby si děti do života nesly dluhy svých rodičů, často za banální částky, které narostly do astronomických výšin. Dále chci, aby každý, kdo má střechu či fasádu - pokud bude mít zájem, měl podporu od státu, aby si mohl instalovat fotovoltaické panely, neboť ty nepatří na pole, ale na střechy. Ročně by tak domácnostem v České republice mohlo zůstat navíc 18 miliard korun za ušetřenou elektřinu.

Nezakopávejme plasty pod zem

Na jaká palčivá témata se lidovci pod vaším vedením zaměří? Bude převažovat sociální oblast a ekologie? Nebo přibudou další témata?

O některých věcech jsem již hovořil, ale bydlení je opravdu zásadní. V současné době je to nejpalčivější otázka - nejen nedostupné, ale i příliš drahé bydlení. Především mladí lidé si vlastní byt nemohou dovolit, a to budu chtít ještě letos změnit. Například návrhem, aby dal stát obcím a městům pozemky pro bytovou výstavbu zdarma, abychom zrychlili celé stavební řízení. Dalším důležitým okruhem jsou odpady. Nechci, abychom plasty a biologicky rozložitelný odpad zakopávali až do roku 2030 pod zem, jak prosazuje vláda. To bych rád změnil.

Myslíte si, že je pomoc státu rodinám s dětmi dostatečná?

Mít děti je v dnešní době velká investice. Pokud chceme mít v budoucnu stabilní důchodový systém, ale nejen ten, také například zdravotní, tak prostě nemůžeme vymírat. Potom bychom museli masivně spoléhat na migraci, a to nechci. Proto chci rodičům snížit daně a zvýšit slevy na děti tak, jak jsme to zavedli v minulosti a jejich zvýšení prosadili ve vládě Bohuslava Sobotky. Vláda v případě zvýšení rodičovské hodila 70 000 rodin přes palubu, a za ty dnes také bojujeme u Ústavního soudu.

Olomoucký kraj a především Přerovsko trápí léta neřešená doprava. Co by podle vás pomohlo urychlit stavbu dálnice D1 kolem Přerova?

Ještě jako ministr zemědělství jsem nabídl maximální součinnost při přípravě trasy a poskytnutí pozemků ze Státního pozemkového úřadu. Teď musí jednat především ministr dopravy a hledat dohodu s ekology, není možné to dále protahovat soudy. Když jsem nastoupil na ministerstvo zemědělství, tak jsem velmi rychle dokázal vyřešit letitý spor s farmářkou Havránkovou a po deseti letech jsem pomohl odblokovat stavbu D11. V tomto případě musí ministr dopravy osobně aktivně pomoci.

S jakým rozhodnutím za doby svého působení v čele rezortu zemědělství jste s odstupem času nejvíce spokojený? A co se nepovedlo?

Zavedl jsem označení Česká potravina a dnes zákazník jasně podle české vlajky pozná výrobky původem z naší republiky. Na úrovni Evropské unie jsem prosadil skoncování s problémem dvojí kvality potravin. V Přerově a Olomouci jsme po dvaceti letech od povodní začali dělat konkrétní protipovodňová opatření. Zahájil jsem výkupy pozemků pod vodní dílo Skalička, bez kterého není možné chránit Přerov, Lipník, Hranice, Troubky a další obce před povodněmi. Mrzí mě podoba vinařského zákona, kterou prosadila Poslanecká sněmovna a změnila tak můj původní návrh.

Jsme v protipovodňových opatřeních na Přerovsku a především v Troubkách dál? Myslíte si, že se pro ochranu našeho regionu udělalo maximum?

Mnoho věcí se v protipovodňové ochraně udělalo a dělá. Pro mě osobně to byla jedna z priorit a usiloval jsem o to, aby se věci v této oblasti posunuly. Pokud jde o Troubky, tam je ministerstvo zemědělství připraveno. Záleží jen na tom, jak rychle se obci podaří vykoupit pozemky.

Hudba je pro mě úžasný relax

Návštěvníci plesu v Kokorách vás mohli nedávno slyšet, jak hrajete na svůj oblíbený hudební nástroj - tubu. Zůstanete i nadále věrný svému koníčku?

Hraji celý život - už od první třídy základní školy. I jako ministr jsem chodil hrát - ať už občas na pohřby, když nebyl tubista, tak i na jiné akce, včetně vlastních koncertů, které dělám pro různé benefiční účely. Pro mě je hudba úžasný relax a prostor pro setkání se skvělými lidmi - a toho se opravdu vzdát nechci.

Budete žít i nadále na Přerovsku, nebo zvažujete stěhování do Prahy?

Doma jsem tady, takže žádný přesun neplánuji. Naši kluci tady chodí do školy, mají kamarády, manželka učí v Kokorách na škole, tady jsme spokojeni.

Marian Jurečka

* Marian Jurečka se narodil 15. března 1981 v Přerově

* žije v Rokytnici u Přerova a spolu s manželkou vychovává pět synů

* vystudoval Střední zemědělskou školu v Přerově, a poté Mendelovu univerzitu v Brně. Kromě politického angažmá stále farmaří na rodinném statku v Rokytnici

* do KDU-ČSL vstoupil v roce 1999, v letech 2011 - 2019 byl prvním místopředsedou strany

* je poslancem Parlamentu České republiky a krajským zastupitelem

* v letech 2013 - 2017 byl ministrem zemědělství České republiky