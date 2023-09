Odklad novely? Do předčasné penze může zamířit až 10 tisíc lidí, zmínil Jurečka

ČTK

Do předčasného důchodu by kvůli odkladu platnosti zákona se změnami penzí mohlo odejít až 10 tisíc lidí. Příští rok by to mohlo zvednout výdaje o tři až čtyři miliardy korun. V pořadu Partie televize CNN Prima to v neděli řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podmínky pro předčasný důchod zpřísňuje důchodová novela.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka | Foto: Deník/Martin Divíšek