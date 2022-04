Monopol slušovického Elkoplastu měla změnit novela zákona upravující pěstování konopí pro léčebné účely. Ta má na trh se „zdravotními omamnými látkami“ pustit i další firmy. Podnikatelé se však do pěstování léčebného konopí nehrnou. Důvodem jsou přísné podmínky, které stát vyžaduje. Pěstírna musí být pečlivě hlídána, a to včetně dálkového dozoru kamer. Každá rostlinka také má svůj rodokmen, eviduje se dokonce i odpad, který ze sklizených rostlin zbyde.

Již tak přísná pravidla se teď mají ještě přitvrdil. Ministerstvo zdravotnictví již odeslalo do připomínkového řízení novou vyhlášku, která zavádí ještě pečlivější evidenci marihuany. „Zásadnější změny by se měly týkat podmínek bezpečného pěstování a skladování,“ potvrdil mluvčí resortu Ondřej Jakob.

Ředitel slušovického Elkoplastu Ladislav Krajča považuje zpřísnění pravidel za nadbytečné. „Už teď jsou dost přísná. A to nemluvím jen o nutnosti získání různých zdravotnických certifikátů, ale i o dohledu. Vždyť už nyní jsme například kamerami střeženi více, než kdejaká banka,“ popsal Krajča.

Kamery nehlídají pouze samotnou pěstírnu, ale i další prostory firmy. Přitvrzení vyhlášky podle něj může některé podnikatele od pěstování léčebného konopí ještě více odradit. Přitom o konkurenci by šéf Elkoplatu stál. „Budu rád, když se tu objeví více firem. Ať si každý zkusí, co to obnáší,“ dodal Krajča.

Pěstované léčebné konopí se u nás používá zejména na tlumení chronické neutišitelné bolestí či při neurologických potížích. V současné době je k dostání v 96 lékárnách, cenovka za jeden gram je státem stanovena na 165 korun.

Vedle oficiálního „státního“ konopí ale samozřejmě existuje i šedá zóna. Své o tom ví kriminalisté z Národní protidrogové centrály. Každý rok totiž policisté na celém území České republiky odhalí přibližně tři stovky nelegálních políček s konopím. Doba covidová i v tomto ohledu přinesla pokles, například v roce 2020 v síti kriminalistů uvízlo jen 150 konopných „farmářů“.