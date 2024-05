Markéta Gregorová je pirátskou dvojkou na kandidátní listině do Evropského parlamentu, kde jí končí první pětiletý mandát. „Já se cítím jako velice proevropská, zelená a také progresivní kandidátka. Dokud lidé budou brát Green Deal jako hrozbu, nikoliv výzvu, předstihnou nás Spojené státy i Čína, která je přeborníkem v obnovitelných zdrojích energie,“ říká v rozhovoru pro Deník.

Místopředsedkyně Pirátů Markéta Gregorová. | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

V rozhovoru odpověděla i na dotaz, jak vnímá určité sbližování postojů ODS se subjekty typu Přísaha a Motoristé či Trikolory ve věcech, jako je zrušení zákazu spalovacích motorů nebo radikální omezení nelegální migrace.

„Vidím obdobnou paralelu na evropské úrovni, kdy v posledním půl roce evropští lidovci, kam patří STAN, KDU-ČSL a TOP 09, začali více hlasovat s konzervativci z ECR, jejímž členem je ODS, a s Identitou a demokracií (ID), kde je SPD. My jim říkáme lidově náckové. V předchozích čtyřech a půl letech ovšem platilo, že s náckama se nevyjednává. V Evropském parlamentu byla nepsaná dohoda, že poslanci z ID si mohou říkat, co chtějí, ale ostatní frakce je ignorují. To se změnilo a lidé z Evropské lidové strany nebo Evropských konzervativců a reformistů čím dál častěji spoléhali na hlasy neonacistů,“ vyjádřila se Gregorová.

Alexandr Vondra: Babiš jako premiér řadil bobky, jak chtěl Brusel

Nezachází v tom nálepkování příliš daleko? „Když je lidově označím za nácky, jde o nadávku. A jak uvedl soud u pana Okamury, jehož Reflex nazval Pitomiem, nadávat si můžeme. Asi to je záležitost politické etikety, ale já na nácky žádnou etiketu aplikovat nebudu, protože si ji nezaslouží. Chtějí zničit demokratický systém, v němž žiju,“ řekla Gregorová.

Putin i Netanjahu by měli jít před soud

Jak se má podle místopředsedkyně Pirátů Gregorové Česko postavit k záměru hlavního prokurátora Mezinárodního trestního soud v Haagu vydat zatykač nejen na šéfy Hamásu, ale také na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua? „Budeme to muset respektovat. Upřímně mě docela děsí reakce české politické scény, kde i z úst premiéra Petra Fialy okamžitě došlo ke zpochybnění tohoto závěru. To je neuvěřitelně nebezpečný precedens pro celý mezinárodní právní prostor. Ten je totiž založen na tom, že důvěřujeme Mezinárodnímu trestnímu tribunálu a pravidlům, která mají být vymáhána vůči všem stejně. Putinovi i těm, kteří jsou podezřelí ze spáchání válečných zločinů v Gaze. Nikdo nezpochybnil demokracii v Izraeli a jeho právo se bránit, před soudem by měl stanout jen premiér Netanjahu, který udělal spoustu chyb a možná páchá genocidu. Ne občané Izraele.“