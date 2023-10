Za měsíc se bude znovu ucházet o místo předsedkyně TOP 09 a další dva roky bude stát v čele sněmovny. Markéta Pekarová Adamová je nejvýraznější ženskou tváří vládní pětikoalice. Jak říká, její určující vlastností je cílevědomost.

V poslední době ze všech stran slýcháme, že České republice ujíždí vlak, protože nestíhá ani evropské tempo. Co s tím?

Máme jednoduchý plán. Česko musí zrychlit. Například povolovací procesy u klíčových staveb silnic a železnic, abychom drželi krok s ostatními zeměmi. Také musíme lépe investovat a dobře si rozmýšlet, jak využívat peníze z evropských fondů. Nejde jen o jejich čerpání, ale i o smysluplnost jejich použití. TOP 09 proto přichází s plánem, jak tomu pomoci. Když se někdo rozhodne investovat do významné stavby, umožníme mu efektivnější využití jeho prostředků a rychlejší návratnost, takzvané superodpisy.

Vládnete dva roky, tak proč se tyto věci nepodařilo rozjet už dříve? Jen kvůli vnějším faktorům?

Hodně nás zaměstnaly neočekávatelné krize, válka na Ukrajině a s ní spojené vysoké ceny energií a inflace. Museli jsme je vyřešit a také jsme je vyřešili. Proto ne všechno z programového prohlášení jsme byli schopni realizovat podle našich představ. Ale pořád máme dva roky, takže času je dost. A minulé měsíce nás naučily, že když je krize, lze mnohé věci urychlit.

Během jednoho roku jsme dokázali nahradit ruský plyn z jiných zdrojů a podobně svižně bychom měli postupovat i v dalších důležitých oblastech, třeba v uvádění výsledků vědy a výzkumu do praxe, implementaci zelených technologií a transformaci naší energetiky.

Pořád mi nejde do hlavy, proč tak elementární věci, jako jsou digitalizace a škrtání úřednických agend, trvají v Česku nekonečně dlouho. V devítibodovém plánu máte třeba jednotné inkasní místo, které prosadil už Miroslav Kalousek a mělo platit od ledna 2015, což se nakonec nepovedlo.

Někdy je to kvůli nepružné státní správě, jindy to jde na vrub politické neprozíravosti opozice, která se po volbách ujímá vlády a ruší i dobré věci. To je právě případ jednotného inkasního místa. Chybí tady určitá velkorysost a pak to jde ode zdi ke zdi.

Ovšem i vy jste zrušili elektronickou evidenci tržeb.

To je pravda, ale šlo o věc, kterou bychom my nikdy nezaváděli a její zrušení jsme měli ve volebním programu. Navíc během covidu EET vypnula už stávající opozice, když vládla. Myslím, že i při střídání vládnoucí garnitury by se měl klást na první místo zájem České republiky. Cílem všech politiků by mělo být, aby byla dobrým místem pro život i podnikání, a vytvářet k tomu podmínky, ne překážky. Lidé musejí dostat prostor k uplatnění aktivity a talentu.

Lze takové shody dosáhnout, když ve Sněmovně vidíme nekonečné projevy a obstrukce opozice a naopak vypnutí diskuse s pevným hlasováním jako u konsolidačního balíčku?

Například u velmi důležitého liniového zákona se takovýchto obstrukcí nedočkáme. Věřím, že tady opozice uzná nezbytnost novely, bez níž bychom nebyli schopni rychleji povolovat stavby. Potíž je, že opozice si nenašla k obstrukcím jedno dvě témata, jak bývalo zvykem, ale patnáct. To je skutečnost, která brzdí chod sněmovny a destruuje jednání. Opoziční lídři mezi sebou soutěží o to, kdo bude mít delší a chaotičtější projev. Je to jejich vizitka, ale bohužel tím blokují projednávání zásadní legislativy typu důchodové reformy. Navíc je to i velmi drahá záležitost, protože každý jednací den stojí bezmála čtyři miliony korun. Strašně bych si přála moci to naúčtovat opozičním stranám, aby si to uvědomily. To ale nejde, a tak jim aspoň chci připomenout, že to byli jejich lídři, kteří nazývali sněmovnu žvanírnou. Nyní ji z ní reálně dělají sami.

Zřejmě by vám řekli, že jejich projevy sice mohou daňové poplatníky vyjít na čtyři miliony korun, ale ozdravný balíček má státu ušetřit 150 miliard, které se promítnou do jejich peněženek, účtů, úspor. Dotkne se totiž všech. Nemají pravdu?

Kdybychom po Babišově vládě nezdědili finance v tak špatném stavu, nemuseli bychom balíček přijímat. Pokud se to ale stalo, musíme s tím něco udělat, aby to časem nejvíc nedopadlo právě na sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel, seniory a rodiny s malými dětmi. My se odmítáme tvářit, že když nám hoří střecha nad hlavou, můžeme v klidu okopávat zahrádku. Musíme hasit, aby se požár nešířil dál a nelehlo popelem úplně všechno. Opozice se snaží lidem namluvit, že veřejné finance jsou v pohodě a není třeba dělat nic.

Hnutí ANO a SPD tvrdí, že nejde o ozdravný, ale daňový balík. Jsou zvyšování daní z příjmu právnických osob a z nemovitosti, vyšší sociální odvody živnostníků či zavedení nemocenské u zaměstnanců jedinou cestou?

Nejprve jsme se dívali na výdaje státu, na seškrtání dotací, na objem prostředků na platy ve státní sféře, zeštíhlování státu. Ne všechno je součástí balíčku, dotační škrty se projeví přímo v rozpočtu. Dvě třetiny úspor příští rok nejdou na vrub vyšších daní, ale ze snížení výdajů státu. Souběžně s tím dbáme na to, aby zátěž nepřivedla žádnou skupinu obyvatel do neřešitelné životní situace. Udržujeme sociální smír. Na jednotlivé společenské vrstvy to nějak dopadne, ale ne fatálně. Všichni se budeme podílet na uzdravení veřejných financí, protože jejich vleklá nemoc by mohla ublížit každému z nás.

Berete v potaz závazek Andreje Babiše, že v případě vítězství ve volbách 2025 všechny daně zase vrátí na úroveň před balíčkem?

Klidně ať tvrdí, že je to jeho řešení, ale lidé by spíš po něm měli chtít skutečné návrhy, jak z této situace ven. Lakování stavu veřejných financí na růžovo není zodpovědná politika. Zvláště když ho velkou měrou zavinil on sám. Od některých představitelů hnutí ANO, třeba pana poslance Růžičky, také slýchám, že by určitě zvrátili některé nákupy vojenské techniky. Opravdu to chtějí udělat v době, kdy vidíme, co se děje na Ukrajině nebo v Izraeli? Stíhačky se nenakupují jako rohlíky na krámě, je to složitý mnohaletý proces a my určitě nechceme zanedbat naši obranyschopnost, protože ta souvisí s prosperitou. Zatím jsme v luxusní situaci, kdy nemusíme životní komfort obětovat základnímu bezpečí, ale samozřejmé to není. Proto je pro nás důležité posilovat obranu.

TOP 09 na jedné straně kritizuje opozice, na druhé zakladatel vaší strany Miroslav Kalousek. Vyčítá vám, že škrtáte málo a úspory měly být razantnější, aby zmizel strukturální schodek ve výši 220 miliard korun. Jak to vnímáte?

Jsme pětikoaliční vláda, a kdo jiný než Mirek Kalousek si pamatuje, jaké to je, vládnout v koalici, a to on měl jen dva partnery. My musíme zohledňovat zájmy pěti stran.

Kdybyste na to byli sami s ODS, byli byste razantnější?

Určitě. Vždy je to TOP 09, která na jednáních prosazuje co nejrazantnější kroky v rozpočtové odpovědnosti, co nejnižší schodek. S panem ministrem financí Stanjurou se shodneme v 95 procentech věcí, ale nejsme ve vládě jenom s ODS. Připomínám, že někteří naši partneři připouštěli i schodek ve výši 270 miliard korun, což pro nás bylo nepřijatelné. Pětikoaliční vláda neumožňuje výsledek 10:0, kompromisy jsou nutné a s výsledkem nakonec musejí souznít všichni.

Byla jste to vy, kdo prosadil nulovou sazbu DPH na knihy?

Byl to požadavek TOP 09. Chceme být vládou pro budoucnost, a ta není možná bez kvalitně vzdělaného lidského kapitálu. Je nutné podporovat všechny cesty, které k tomu vedou, byť to zajisté není jen ve čtení knih. Je v tom symbolika, že si vzdělání a kultury vážíme.

Ve vašem plánu pro další dva roky skoro u žádného bodu nechybí písmeno e s pomlčkou, což značí důraz na digitalizaci. Stejně tak na všestrannou podporu inovativních technologií a bezemisního průmyslu. Sny, nebo skutečnost?

Kdo chvíli stál, stojí opodál. Někdy mám trochu pocit, že se na všechno, co přichází z Evropské unie, díváme skrz prsty. Česká republika ale patří mezi nejvyspělejší státy světa právě díky tomu, že jsme součástí EU. Naším zájmem je, aby Unie, kam směřuje více než osmdesát procent českého exportu, byla silná a nezaostávala v porovnání s Čínou nebo Indií. To jsou mnohem lidnatější země, které mají konkurenční výhodu v levné pracovní síle, což my už nikdy mít nebudeme. Proto bychom to měli dělat chytře. Musíme se držet evropského trendu v obnovitelných zdrojích a nových technologiích. Jsem si jistá, že nepřicházíme s žádným snem, ale se zcela praktickým návodem, který dokážeme přetavit do reality.

Už jste hovořila o superodpisech, pokud firma zrealizuje projekt do roka. Co dalšího chcete přinést na vládu?

Digitalizaci povinností daňových subjektů, tedy e-invoicing, což je také evropský trend. Do legislativního procesu brzy půjde zákon, který připravila paní ministryně Langšádlová. Týká se zrychleného převádění poznatků vědy a výzkumu do praxe. Investované desítky miliard musejí být vidět v praktickém využití.

Dokonce má obsahovat i zaměstnanecké akcie.

Je to tak. I to nás posouvá k nejdynamičtěji se rozvíjejícím unijním státům.

To všechno zní dobře, kdybychom zároveň nežili nekonečný příběh nedostatkových antibiotik, který váš ministr zdravotnictví Válek nedokáže dovyprávět. K tomu přesčasy lékařů, kteří musejí sloužit násobně víc hodin, než jim ukládá zákon. K čemu jsou smělé plány, když neumíte řešit běžné věci?

Dovolím si nesouhlasit. Když pan ministr Válek oznámí, v jakém množství a horizontu k nám léky přijdou, vždy je máme. Teď slíbil penicilin v daném objemu a také ho zajistil. Totéž platí o dětských sirupech.

Možná dorazily do republiky, ale ne rovnoměrně do lékáren, takže rodiče zoufale putují po kraji, aby mohli svému dítěti podat lék.

Tento problém vyřeší novela zákona o léčivech, která už je ve sněmovně. Kdyby v červenci Andrej Babiš neblokoval jednání sáhodlouhými projevy, mohla už být ve finále. Měla by ale platit od ledna, a pak bude mít resort zdravotnictví pravomoc zasáhnout i do distribuce léčiv. To dosud žádný předchůdce Vlastimila Válka nedokázal prosadit. Problém přesčasů by také měla vyřešit novela zákona. Pan ministr navíc řeší s lékaři a jejich komorou další požadavky související s jejich oceňováním. Podmínky by měly být nastaveny tak, aby nenastal problém s jejich odlivem. Podstata věci je v tom, že lékaři pracují ve směnném provozu na urgentech, což je široce dostupná péče po celé zemi. A to zdaleka není v cizině, například ve srovnatelném Rakousku, běžné.

TOP 09 je proevropská, zelená, nízkoemisní a proeurová strana. Dává smysl, abyste kandidovali do Evropského parlamentu v koalici s ODS, která je v tomto směru takřka vaším opakem?

Dává to velký smysl, pokud nechceme návrat Andreje Babiše do Strakovy akademie. Uděláme všechno pro to, aby se tento chaotický a na minulost zaměřený člověk do vlády nedostal.

Jak to souvisí s eurovolbami?

Pan Babiš prohrál už troje volby, v posledních prezidentských utrpěl doslova debakl, když prohrál s Petrem Pavlem o parník. My chceme v koalici Spolu jít do sněmovních voleb s velkou razancí, abychom dokončili to, co v tomto volebním období nestihneme. Chceme Česko udržet ve skupině nejvíc prosperujících států. To se s člověkem, který neumí dělat reformy, ale chce jenom rozdávat, povést nemůže. Abychom zamezili jeho návratu, musíme pečovat o značku koalice Spolu, měla by proto žít ve všech volbách, které budou předcházet těm sněmovním v roce 2025. Férově budeme přiznávat, v čem se naše tři strany liší, avšak zároveň zdůrazňovat, že v tom základním se shodujeme. To má samo o sobě obrovskou hodnotu. Umět se dohodnout je vždycky těžší než něco bourat. A my dokazujeme, že se dohodnout umíme. Uvidíme, jak jednání k eurovolbám dopadnou.