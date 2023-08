Snímek brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS) s podivným bílým práškem připomněl, jak často může kariéru politika změnit jediná fotka. Deník přináší několik případů, které ukazují, že obrazová svědectví nemusí vždy vypovědět celý příběh. Někdy přestavují přímo cílevědomou lež.

Brněnská primátorka čelí tento týden otázkám a pochybnostem poté, co se na sociálních sitích objevila fotografie, která naznačuje, že Vaňková mohla být přinejmenším svědkem užívání drog.

Zatím není úplně jasné, zda političce víc uškodí zveřejnění snímku, nebo její vyhýbavé reakce. Mínění lidí o známých osobnostech se šiřitelé obrazových materiálů pokouší ovlivnit často a s nejrůznějšími úmysly.

Pobouření kvůli večírku

Případ Vaňkové poněkud připomíná kritiku, které před rokem čelila tehdejší finská premiérka Sanna Marinová. Po internetu totiž začaly kolovat krátká videa z večírku, kterého se účastnila. BBC tehdy uvedla, že 36letou političku za to kritizovala opozice. Marinová k videu řekla, že věděla, že ji někdo natáčí, ale naštvalo ji, že záběry unikly na veřejnost.

„Tančila jsem, zpívala a veselila - to jsou všechno zcela legální věci,“ řekla BBC tehdejší premiérka.

Test na drogy, který po zveřejnění videa podstoupila, vyšel negativní. Deník The Guardian s odkazem na finský list Helsingin Sanomat napsal, že laboratoř ověřovala mimo jiné možné požití amfetaminů, barbiturátů, konopí, kokainu, metadonu a dalších drog. Případu se věnoval na základě četných stížností i finský nezávislý úřad pro dohled nad zákonností chování ministrů.

Jak uvedl The Guardian, úřad nezjistil, že by Marinová nějak zanedbala své úřední povinnosti.

Manipulace v kampani

Fotky a videa se používají k šíření zavádějících a lživých sdělení i v předvolební kampani. Upozornil na to Jan Cemper z webu manipulatori.cz. „Z poslední doby bych poukázal například na účelově sestříhané video z doby poslední prezidentské kampaně. Odpovědi Petra Pavla ve videu vyzněly tak, že podporuje vyslání vojáků NATO na Ukrajinu, což byla naprostá manipulace,“ uvedl Cemper.

Zabýval se i případem brněnské primátorky. „Snažili jsme se ověřit, zda mohla existovat nějaká fotka, kterou bylo možné použít k vytvoření klamavé montáže, ale neuspěli jsme,“ poznamenal znalec dezinformací.

Pletichy z vířivky

K bizarnějším případům z české politiky patřila v roce 2008 aféra, ve které sehrály roli fotky tehdejšího významného poslance ODS Vlastimila Tlustého ve vířivce s cizí ženou. Investigativní reportér Janek Kroupa tehdy pracoval na reportáži o napjaté atmosféře a náznacích vydírání ve sněmovně.

„Tehdy vznikl i materiál, kdy se zvěčnil politik Vlastimil Tlustý ve vířivce s mladou dámou a pak už jen stačilo kompromitující fotografie někomu nabídnout. Chytil se hned první oslovený poslanec, také občanský demokrat, Jan Morava,“ zavzpomínal po čase v rozhovoru pro Hradecký deník Kroupa.

Lži o tlouštíkovi

Čirou lež spojenou s šířením zášti představoval loni v lednu mem na sociálních sítích. Tvůrci na něm ukázali značně obézního moderátora rozhlasového vysílání BBC Stephena Nolana a srbského tenistu Novaka Djokoviće. Nolanovi navíc lživě připsali tvrzení, že Djokoviće považuje za hrozbu veřejnému zdraví.

Srbský šampion tehdy nesměl nastoupit na australském grandslamovém turnaji, protože nebyl očkovaný proti covidu a jeho tvrzení o prodělání nemoci byla kvůli nesrovnalostem v dokumentaci nepřesvědčivá. Moderátor, který mezitím oproti několik let staré fotce výrazně zhubl, pak čelil lavinám nenávistných zpráv.

Porno v Kongresu

Využívání skutečných nebo údajných fotografií v politickém boji bohatě ilustruje také složitý případ Huntera Bidena, syna současného amerického prezidenta. Republikáni řadu let využívají jeho neuspořádaného soukromého života a kontroverzních podnikatelských aktivit, aby zprostředkovaně napadali věrohodnost prezidenta.

Naposledy kongresmanka Marjorie Taylor Greeneová při slyšení jednoho z výborů Sněmovny reprezentantů ukazovala údajně sexuálně explicitní fotky Bidena mladšího a bez dokladů tvrdila, že točil porno, uvedl Washington Post.

Pád čelního politika

Na další případy z české politické scény poukázal olomoucký politolog Pavel Šaradín. „Nedá se říct, že by to k politice patřilo, ale děje se to. Soupeřící strany toho využívají, aby zvrátily veřejné mínění,“ poznamenal politolog s tím, že takové případy někdy i urychlily pád vládního kabinetu. „U Mirka Topolánka se v době jeho předsednictví ODS jednalo o celou sérii afér, která vyvrcholila až odstoupením z funkce,“ připomněl Šaradín.

Snímky nahého Topolánka na návštěvě ve vile tehdejšího italského premiéra Silvia Berlusconiho nebo z večeře s milenkou měly u voličů výbušný potenciál. Politolog dodal, že se někdejší premiér často snažil aféry relativizovat a nazýval je podvrhy. Až do chvíle, kdy média zveřejnila neoficiální část rozhovoru pro časopis Lui, ve které pronášel antisemitské a homofobní narážky.

„Po všech kauzách to byla poslední kapka. Nakonec se to stalo důvodem jeho rezignace,“ uzavřel Šaradín.