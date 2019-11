„Když si kluci ještě mysleli, že je bude platit Andrej. To byl kámoš na selfíčka. Nakonec je zaplatil někdo jiný a kluci přišli na to, že Babiš je největší zlo. Toto je další z krásných příkladů dobrých úmyslů těchto fešáků,“ uvedl 17. listopadu 2019 na svém facebookovém profilu Martin Pecina.

Svůj příspěvek doprovodil sdílenou fotografií Andreje Babiše ve společnosti občanských aktivistů Mikuláše Mináře a Bejamina Rolla, kteří patří mezi iniciátory občanského hnutí Milion chvilek pro demokracii.

Věc má ale háček - snímek ve skutečnosti pochází z dva roky starého setkání všech tří na pražské Národní třídě, kde oba aktivisté předali 17. listopadu roku 2017 Babišovi osobně studentskou výzvu nazvanou „Chvilka pro Andreje“, v níž ho naopak žádali o splnění předvolebních slibů.

Milion chvilek: šlo o trik na Babiše

„Jak ale dosáhnout toho, aby od nás tuto výzvu osobně převzal a nemohl ji tudíž tak snadno ignorovat? Zamračený premiér právě opouštěl Národní třídu, na níž lidé vypískali estébáka, a nás v tu chvíli napadlo použít jednoduchý trik: ‚Pane Babiši, vyfotíte se s námi, prosím?‘ – trestně stíhaný premiér v tu ránu roztál jako sluníčko a otočil se na nás řka: ‚No samozřejmě! Ale budete mít spoustu hejtrů!‘ A tak vzniklo tohle naše selfíčko s Babišem,“ uvedlo hnutí Milion chvilek pro demokracii na svých facebookových stránkách letos 17. listopadu u příležitosti druhého výročí od této akce.

Skutečnost, že jde o fotografii ze zmíněné události, dokazuje i pořízené video, které hnutí Milion chvilek umístilo na svůj kanál na serveru Youtube.

Video zaslal redaktor Deníku přes facebookový messenger i Martinu Pecinovi s dotazem, zda si uvědomuje, že šíří falešnou zprávu a jak na to hodlá reagovat.

„Co to melete?“

Pecina zareagoval na zaslanou otázku nejdřív poznámkou: „Co to melete?“ K otázce, zda se může vyjádřit ke zmíněným citacím, se zeptal: „Proč?“ a po doplňujícím objasnění, že redaktor připravuje k dané věci článek a rád by znal jeho vyjádření, dodal: „Tak to jste moc hodný. Tak tam napište, že Pecina se nebaví s lidma, které nezná.“

Na námitku, že redaktor se mu předem představil a uvedl na sebe i kontakty, aby jeho totožnost byla ověřitelná, Pecina ještě uvedl bez bližšího vysvětlení: „Okomentuji to večer na svém profilu. Teď jsem v autě. To video mne překvapilo. Mají ti kluci ještě méně charakteru, než jsem si myslel.“

Do včerejšího večera se však na jeho facebookovém profilu žádný další komentář neobjevil.

Monika Šatavová z hnutí Milion chvilek pro demokracii odkázala Deník na výše uvedený post ze dne 17. listopadu, který objasňuje způsob vzniku fotografie.

Martin Pecina

Český úředník, politik a manažer, v letech 2009 až 2010 ministr vnitra v úřednické vládě Jana Fischera a od července 2013 do ledna 2014 znovu v úřednické vládě Jiřího Rusnoka, kde byl také místopředsedou. Od května 2010 do března 2011 byl poslancem Parlamentu České republiky za ČSSD. Mandátu se vzdal po zvolení Bohuslava Sobotky předsedou strany. V lednu 2013 odešel z ČSSD, později začal spolupracovat se SPOZ (Stranou práv občanů Zemanovců). V letech 2005 až 2009 byl předsedou Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, v letech 2003 až 2005 náměstkem ministra průmyslu a obchodu. V současnosti působí podle svého facebookového profilu jako předseda představenstva ve společnosti VAE Controls Group.