Martin Stropnický: Vymezování proti nám se jim vymstilo

Ministr obrany a pražský lídr hnutí ANO Martin Stropnický chce vyčkat s definitivními oslavami až na sečtení hlasů. Jeho nadšení je střízlivé, protože dosavadní výsledky nenabízejí ANO žádné přirozené partnery. S druhou SPD Tomia Okamury ANO odmítá spolupracovat a dosud třetí ODS i čtvrtí Piráti zase nechtějí jít do koalice s ANO, pokud by premiérem měl být obviněný Andrej Babiš.

"V minulých dnech a týdnech to byl docela kobercový nálet na naše hnutí a pana předsedu Babiše, ale vypadá to, že voliči mají vlastní hlavu a naše působení v politice hodnotí kladně. To je dobrá zpráva, ale na otevírání šampaňského si ještě pár hodin musíme počkat," řekl novinářům Stropnický.

Druhé místo Tomia Okamury pro něj osobně není žádným překvapením, protože průzkumy to předvídaly. "Šok je to možná z hlediska obsahu, neboť politika SPD je politika strachu, nenávisti, přehnaných emocí, strašení lidí, která otevřeně hovoří o vystoupení z EU, což jsou pro mě věci naprosto nepřijatelné. To je alarm a je třeba vzít v potaz, že to má určitou odezvu u nezanedbatelné části populace," dodává Stropnický.

Poprvé vyřkl nahlas, že Okamurův úspěch má částečně původ i v tom, kolik tradičních subjektů řeklo, že s ANO nikdy nepůjdou, pokud by v čele vlády stál Andrej Babiš. "Někteří voliči pak hledali úplně jinou alternativu a sáhli po SPD," míní Stropnický.