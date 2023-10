Konečně jsme našli školu pro Ryana a je v ní šťastný, má radost maminka autisty

Martina Qureshi z Prahy má šestiletého syna Ryana s diagnózou dětského autismu a středně těžké mentální retardace. Nemluví, ale slovům rozumí. Počet takových dětí strmě stoupá, umístit je do speciální školy je složité, chození do školky patří do říše snů. „Jde o celorepublikový problém, řeší to rodiče po celém Česku. Když už jsme nějaké zařízení našli, nezapadalo do něj naše dítě diagnózou,“ vypráví maminka.

Martina Qureshi se synem Ryanem. | Foto: Deník/Zuzana Hronová