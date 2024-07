Její těhotenství bylo podle lékařů bezproblémové a ukázkové. Přesto se Martině Stropnické v červenci 2004 narodila dcera Michaela s vážnou neurologickou diagnózou. Následovaly roky obíhání lékařů a marná snaha alespoň minimálně zlepšit její stav. Dívka celý život zůstala na úrovni tříměsíčního kojence, ležící, zcela odkázaná na soustavnou péči druhé osoby. Po osmi letech se Martina rozvedla a zůstala na péči sama.

„O umístění do ústavního zařízení jsem nikdy neuvažovala. Naše dny plynuly v pevně stanoveném režimu, kdy jsem dceru pravidelně polohovala, koupala, krmila, napájela, přebalovala, podávala jí léky a dopravovala k lékařům,“ líčí.

A pak tu byla vleklá jednání s úřady. Zajišťování kompenzačních pomůcek, vyřizování příspěvků pro osobu s nejtěžším stupněm postižení, to vše jí zabralo spoustu času a energie. „Mnohé byrokratické procesy byly zdlouhavé a nelogické. Musela jsem být neoblomná i spolknout hořkost z pocitu doprošování se,“ vzpomíná.

Ničeho nelituje

Dvacet let prožívala den co den něco, co si většina lidí nedokáže představit. Přesto nelituje. „Mám čisté svědomí, že i přes závažnou diagnózu jsem dokázala zajistit, aby byla dcera spokojená a šťastná,“ říká.

V dubnu 2024 následoval radikální střih. Michaela náhle zemřela. „Tušila jsem, že tento moment jednou přijde a budu muset čelit ztrátě dítěte. Jenže konec přišel rychle a nečekaně. „Úředníci, kteří si tak rádi dávali načas, nyní nečekali ani chvíli. Do osmi dnů jsem dcerčino úmrtí musela všude nahlásit, smutek nesmutek,“ vypráví. Stát jí hned zastavil veškerou finanční podporu, směřující k péči o dceru.

close info Zdroj: Se svolením Martiny Stropnické zoom_in Sestry Daniela a Michaela

Martině přijde nespravedlivé, že za dvacet let ušetřila státu miliony korun za ústavní péči, ale nyní ji nechá na holičkách. „Když opečovávaná osoba zemře a život se vám ze dne na den převrátí, jste vy sami těmi, kteří podporu potřebují. Jenže jakmile přestanete pečovat, nikoho nezajímá, co si teď počnete,“ tvrdí. Upozorňuje také na to, že když pečující bydlí v sociálním bytě, přijde ihned i o něj. To ale naštěstí nebyl její případ.

Musela rychle konat

Důstojné řešení by podle Stropnické představovalo aspoň krátké přechodné období, ve kterém by stát podporoval pečující, jež se starali 24 hodin sedm dní v týdnu. Tím by jim dal čas nabrat síly a zorientovat se na trhu práce. Martina je navíc samoživitelka a stará se o devítiletou zdravou dcerku. Po ukončení studia pracovala rok jako učitelka na základní škole, pak se narodila Michalka. Od té doby nepracovala. Jen shodou náhod se letos v únoru krátce vrátila do původní školy jako zástup za kantorku na mateřské. Díky tomu má nyní kam jít. Od září nastoupí na hlavní pracovní poměr jako třídní třeťáků. Do té doby musí s dcerou vystačit s výživným, podporou v nezaměstnanosti, s příspěvkem na bydlení a na dítě. Dohromady to činí 13 tisíc korun, přičemž jen za bydlení dá 10 tisíc korun.

„Nejsem typ člověka, jenž čeká s rukama v klíně na pomoc, ale je těžké se ihned začlenit do práce a do normálního života. Mně jako samoživitelce nic jiného nezbývalo, tak jsem týden po dcerčině smrti stála zpět před třídou,“ vypráví. Nemůže si vynachválit služby neziskovek, které jí pomáhaly za Michalčina života i po jejím odchodu. Bez nich by prý domácí péče o dceru byla mnohem složitější.

Dvacet let života s těžce postiženým dítětem nelituje. „Šlo o nesmírně těžkou, ale též krásnou a obohacující etapu. I kdybych dopředu věděla, co vše mě čeká, nikdy bych dceru do ústavní péče nedala. Byla pohodová, usměvavá a ze mě se díky ní stal lepší člověk,“ líčí.

Nyní ve 44 letech začíná nový život bez limitů, což jí dává sílu dívat se dopředu. „Ale stejně bych vše vyměnila za to, aby tu Míša mohla být dál s námi,“ podotýká. Přála by si, aby se o složitém postavení pečujících více mluvilo a aby se dočkali lepších podmínek. „Měli by mít v systému zastání. Já jsem se změny nedočkala, ale všem ostatním bych ji moc přála,“ uzavírá Martina Stropnická.

Na které dávky měla nárok?

Deník oslovil ministerstvo práce a sociálních věcí s dotazem, co by ženě v její situaci poradili. Mluvčí resortu Jakub Augusta uvedl, že kromě přídavku na dítě a příspěvku na bydlení by mohla uplatnit žádost o příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení ze systému pomoci v hmotné nouzi. „Dále je možné zažádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci, jež umožňuje reagovat na aktuální nepříznivou situaci,“ doplnil. Upozornil také, že úřad práce může nově poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc na základě tzv. jiné události. „Jedná se o situace, kterým nešlo předejít nebo je předvídat a v důsledku toho je osoba ohrožena zejména ztrátou bydlení,“ vysvětlil Augusta.

Doporučil také obracet se v nepříznivých situacích na sociální odbor místní radnice. Lidem, kteří nadlouho vypadli z trhu práce, poradil nechat si sestavit individuální akční plán od úřadu práce.