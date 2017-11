Masarykův ústav se rozrostl o novou budovu, je v ní i Masarykova knihovna

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd (AV ČR) mají novou budovu v Gabčíkově ulici. Je v ní také nový depozitář Knihovny T. G. Masaryka. Masarykova knihovna, která má kolem 185 tisíc svazků, bude zpřístupněna veřejnosti. Na dnešní otevření nové budovy přijela i pravnučka prvního československého prezidenta Charlotta Kotíková.

Masarykova knihovna obsahuje odbornou literaturu, beletrii i celé ročníky časopisů. Část knihovny vlastní Univerzita Karlova. Aby mohla být sbírka scelena, podepsali rektor Tomáš Zima a ředitel Masarykova ústavu a archivu Luboš Velek smlouvu o svěření univerzitní části sbírky do správy ústavu. Předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová uvedla, že domluva mezi oběma institucemi byla velmi rychlá. "Až bude knihovna příslušným způsobem uspořádána, bude sloužit nejen badatelům, ale i veřejnosti," řekla Zažímalová.

Masarykova pravnučka otevření knihovny a archivu velmi ocenila. Uvedla, že zpřístupnění odkazu může prospět světu, který je dnes "na rozhraní nebezpečných momentů", kdy je světová politika "labilní". Doufá také, že dokumenty se podaří postupně zdigitalizovat, aby k nim zájemci měli ještě snazší přístup.

Ústav T.G. Masaryka zřídil sám Masaryk v roce 1932. Chtěl, aby se tato instituce věnovala jeho odkazu. Po 85 letech se tento jeho úmysl konečně naplní, řekl Velek. Zpracování fondu dělají pracovníci ústavu postupně, kromě knihovny je čeká také zhruba 2500 krabic s osobním archivem. "Je to největší osobní archiv v České republice," řekl Velek. Ani Masarykova knihovna nebyla nikdy řádně zkatalogizována. "Kdybychom ty knihy dali do jedné řady, bylo by to odhadem 5,5 kilometru," uvedl Velek. Masaryk původně svěřil ústavu i muzeum. Z něj ale po době totality téměř nic nezbylo.

Nová budova Masarykova ústavu a Archivu je v Gabčíkově ulici v Praze 8, v těsném sousedství budovy, kde tato instituce sídlí od roku 2005. Ředitel Velek ČTK řekl, že stavba trvala zhruba 1,5 roku a stála 37 milionů korun. Rozsáhlou rekonstrukcí prošel také depozitář, náklady na ni byly 21 milionů korun. Peníze šly z rozpočtu Akademie věd ČR.