Je to jeden z nejtajemnějších a nejpozoruhodnějších příběhů spojených s českými zeměmi během první světové války. A pojí se s ním množství otázek. Opravdu byla francouzská zpěvačka a tanečnice Gaby Deslys totožnou osobou s hanáckou rodačkou Hedvikou Navrátilovou, pocházející z Horní Moštěnice u Přerova? A opravdu to byla vyzvědačka, která konspirovala proti Rakousku-Uhersku ve prospěch Masarykových československých legií?

Informace o hrdelním rozsudku v nepřítomnosti, vyneseném v roce 1917 ve Vídni nad Hedvikou Navrátilovou alias Gabrielou Deslys, alias hraběnkou z Hartvanyiů, Pariettou Periero y Albiro, madam de Vigny, Hedvigou Roge či Gabrielou Claire, provdanou vévodkyní de Grussol, je zachycena v publikaci Češi ve Vídni autorky Jany Koudelkové, mapující historické zmínky o výskytu lidé české národnosti v rakouské metropoli.

Hedvika Navrátilová se podle dostupných údajů narodila v rodině podruha v Horní Moštěnici 31. října 1884 a údaj o tom, že je totožná s tanečnicí a zpěvačkou Gaby Deslys, pochází ze zatykače, který na ni pro vyzvědačství vydaly během první světové války rakouské vojenské úřady.

Byla ale Navrátilová a Gaby Deslys opravdu jedna a táž osoba? Co o této tajemné ženě, jež jako by byla vtělena do několika různých osobností, vlastně víme?

Holka z Hané

Podle přerovského historika Jiřího Rosmuse, který popsal osudy Hedviky Navrátilové v publikaci Příběh o tanečnici a špionce Hedvice Navrátilové z Horní Moštěnice alias Gáby Deslys, pocházela Hedvika z šesti dětí Jana a Anny Navrátilových, ale v Horní Moštěnici s nimi strávila jen prvních šest let života. Poté se její rodiče i se zbývajícími pěti dětmi přestěhovali do maďarského městečka Hatván, zatímco Hedviku si převzala do své péče její babička.

Dívka měla do svých 12 let navštěvovat českou dívčí klášterní školu v Přerově, která v té době měla šest tříd ve dvanácti odděleních a učilo se v ní více než 850 dívek. V roce 1896 se pak odstěhovala za rodinou do Maďarska a pokračovala ve studiu na tamější škole, kde se měla přiučit maďarštině.

Zatímco rodiče pro ni viděli budoucnost odpovídající jejich sociálnímu stavu, tedy nejspíše služky a posluhovačky v domácnosti, Hedvika měla vyšší ambice. Chtěla se stát populární tanečnicí, a proto od rodičů opakovaně utekla.

V šestnácti prý již vystupovala jako tanečnice v pochybném zábavním podniku v Brně, čímž se poprvé přiblížila kariéře skutečné Maty Hari alias nizozemské tanečnice Margarethy Geertruidy Zelleové, s níž ji budou v budoucnosti často srovnávat.

Z Brna odjela za sestrou do Vídně, kde ji prý chtěli provdat, což se jí nezamlouvalo, takže utekla k příbuzným do Celovce. Nakonec se ale do Vídně vrátila. V roce 1903 se v Lipníku nad Bečvou seznámila s olomouckým typografem Richardem Martinčíkem, jemuž tvrdila, že je vídeňskou kuchařkou. Právě Martinčík je člověkem, díky němuž se nám Hedvika Navrátilová propojuje s Gaby Deslys. Nějaký čas si s ním totiž psala a v jednom z dopisů mu sdělila, že vystupuje ve Vídni jako tanečnice a přijala jméno francouzské umělkyně Gáby Deslys.

Znamená to ale, že tanečnice a zpěvačka, která pod jménem Gaby Deslys dobývala pařížská, londýnská a další evropská jeviště, byla opravdu Hedvikou Navrátilovou? To je dost sporné. Jako na první pohled pravděpodobnější se zdá být to, že Hedvika si její jméno jen „vypůjčila“ a před Martinčíkem se v dopisech trochu vytahovala. Podle Jiřího Rosmuse se totiž v té době živila jinak a jinde.

„V letech 1903 a 1904 byla zaměstnána jako služka v Praze, což ovšem mnohem později Hedvika popírala. Toto její zaměstnání ale potvrzovaly čelední knížky, které vystavil František Zavadil, starosta obce Horní Moštěnice,“ píše Rosmus.

Podle záznamů v těchto dokladech byla prý Hedvika římsko-katolického vyznání, „postavy prostřední, okrouhlého obličeje, oči modré, obočí světlé, nosánek špičatý, zvláštní znamení neměla“. Pravděpodobně v tomto období ztratila rodina přehled o jejím dalším životě, protože z Prahy „zmizela a nebylo o ní žádných zpráv“.

Francouzská tanečnice

A kdo byla Gaby Deslys, jejíž osud se v určitém směru protíná s naší hanáckou hrdinkou? Podle Wikipedie se doopravdy jmenovala Marie-Elise-Gabrielle Caireová a narodila se nikoli 31. října 1884 na Hané, ale 4. listopadu 1881 v Marseille. Během prvních dekády 20. století se skutečně stala velmi populární světovou tanečnicí a vystupovala nejen v Evropě, ale i ve Spojených státech na proslulé Broadway. Její honoráře jenom za americká vystoupení údajně dosahovaly až čtyř tisíc dolarů týdně.

Podle jedné verze příběhu se právě tato žena, jejíž umělecký pseudonym si Hedvika Navrátilová zřejmě občas vypůjčovala, stala slavná tím, že se jí dvořilo několik předních osobností tehdejší doby, včetně portugalského krále Manuela II. V roce 1915 natočila ve Spojených státech svůj jediný americký film Her Triumph a v následujících letech hrála ještě v několika filmech ve Francii. V prosinci roku 1919 se ale nakazila španělskou chřipkou, která jí způsobila vážný zánět hrtanu. V únoru 1920 podlehla v Paříži komplikacím spojeným s nemocí.

Kde se ale vzal příběh o protirakouské špionce? A opravdu spojovalo slavnou zpěvačku a tanečnici s moravskou dívkou jen to, že Hedvika se zkoušela neúspěšně prosadit v téže branži, a přitom používala stejný či velmi podobný pseudonym jako její slavnější kolegyně? Ne, je to ještě o něco složitější.

Je totiž možné, že ani Hedvika nebyla tak neúspěšná a neznámá a že si ji s její francouzskou souputnicí tehdejší lidé opravdu pletli. Svědčí o tom i historka z doby flirtování skutečné Gaby Deslys s portugalským králem.

Královská rodina si údajně najala soukromého detektiva, aby zjistil, co je nová panovníkova přítelkyně zač. Detektiv přišel se zjištěním, že se ve skutečnosti jmenuje Hadwiga Nawrati neboli Hedvika Navrátilová a že je to česká selka, narozená v rakousko-uherské obci Horní Moštěnice. Když s tímto zjištěním konfrontovali francouzskou zpěvačku, označila je za směšné a trvala na tom, že je Francouzka, nikoli Češka.

Pokud si ale detektiv obě ženy spletl, znamená to, že i Hedvika musela být v té době poměrně populární. Jinak by se přece o ní asi jen těžko dozvěděl. Ba co víc, podle jedné verze příběhu byla slavnou milenkou portugalského krále a broadwayskou tanečnicí právě Češka, respektive Moravanka Hedvika, a naopak Francouzka Marie-Elise-Gabrielle měla být tou, kdo se přiživoval na její slávě. Jak to tedy vlastně bylo?

Dvě slavné ženy

„Střípky tohoto příběhu se skládají velice obtížně. Archiválií se zachovalo minimálně a lze vycházet jen z novinových článků, mnohdy nepřesného až zavádějícího obsahu, různých domněnek, kombinací a spekulací…“ podotýká Rosmus.

Podle něj však přece jenom uvedené prameny nasvědčují tomu, že Hedvika Navrátilová pravděpodobně začala někdy během roku 1904 účinkovat také jako tanečnice a zpěvačka, a to v divadlech ve Velkém Varadínu, Aradu, v Rumunsku, v Rusku, Lvově, Katovicích, Varšavě a krátce i v Berlíně. Nebyla možná tak talentovaná jako její francouzská kolegyně (o čemž svědčí zmínka z vídeňského tisku o jejím odsouzení, podle níž byla zpěvačkou bez hlasu a průměrnou tanečnicí), ale ve své době byla zřejmě známá a oblíbená.

Její berlínské angažmá bohužel vyvrcholilo skandálem, protože při jednom z večírků se tam zastřelil její tehdejší snoubenec, německý šlechtic Walter Bernhadt, který pil a často ji fyzicky napadal.

Podle Rosmuse vystřídala Hedvika během pár let své taneční kariéry celou řadu uměleckých jmen, například Heddy Roger, Hedy Nogrady, ve Lvově vytvořila s tanečnicí Nelly Vossovou duo Sisters Roggers.

„Podle jedné verze obveselovala asi v roce 1907 Lvov společnost ruských tanečníků v čele s Harry Vicelem či Vogelem. Ten se velice zajímal o dívku s modrýma očima a krátce nato vznikl exotický taneční pár: Gáby Deslys a Harry Pilcer. Duo mělo velký úspěch nejen ve Lvově, ale především ve Vídni, která tak otevřela dveře evropské scény těmto dosud neznámým umělcům. Dle jiné verze vystupovala Navrátilová ve Varšavě, Německu, Londýně, na francouzské Riviéře, kde se, dle vlastních slov, letmo setkávala s tanečnicí Gaby Deslys a jejím partnerem Vogelem, ale s Gaby Deslys se prý blíže neznala…“ píše Rosmus.

Právě tady se zřejmě začaly osudy obou žen proplétat. Soudobá společnost si je nejspíše pletla a jednu zaměňovala s druhou, o čemž svědčí i ono pátrání soukromého detektiva. Některé prvorepublikové časopisy proto přičítaly románek s portugalským králem moravské Hedvice, nikoli francouzské Marie-Elise-Gabrielle Caireové. Smrt Gaby Deslys v roce 1920 vyvolala také obrovské spory o dědictví, protože o její majetek začaly usilovat na dvě desítky nositelů příjmení Navrátil či Navrátilová.

Obě ženy zřejmě představovaly stejný typ, vyskytovaly se v podobném prostředí a živily se stejným způsobem, obě navíc možná užívaly občas pseudonymu Gaby Deslys. Není divu, že jejich příběhy do značné míry splynuly.

Byla Gaby Deslys špionka? A která vlastně?

Zbývá odpověď na otázku, jak to bylo s onou údajnou špionáží ve prospěch československých legií, za niž byla Hedvika Navrátilová v roce 1917 odsouzena v nepřítomnosti k trestu smrti. Byla jedna ze slavných zpěvaček a tanečnic opravdu protirakouskou špionkou? A pokud ano, tak která?

Podle Rosmuse představoval výchozí situaci k této zápletce zřejmě ples v Paříži v roce 1911, jehož se měly zúčastnit obě ženy. Hedvice Navrátilové se tam údajně ztratily všechny osobní doklady. Podle některých teorií je mohli odcizit agenti francouzské tajné služby, aby je později použili pro svou špionku, kterou pod jménem Navrátilová poslali do Vídně, zatímco skutečná Navrátilová pobývala během války ve Španělsku, protože ve Francii nemohla jako občanka nepřátelského Rakouska-Uherska zůstat.

Vídeňský tisk sice přinesl v roce 1917 zprávu o tom, že špionka Navrátilová alias Gaby Deslys byla v nepřítomnosti odsouzena k trestu smrti, ale rozsudek nebyl vykonán a není ani příliš patrné, jak na tuto ženu rakouské úřady přišly. Není ani jisté, zda nějaká žena pod jménem Navrátilová nějakou špionážní činnost vůbec vykonávala.

Po válce umělkyně vystupující pod pseudonymem Gaby Deslys umírá na španělskou chřipku a případ se ještě více komplikuje tím, že s její smrtí jsou spojovány obě Gaby Deslys, jak Hedvika Navrátilová, tak Marie-Elise-Gabrielle Caireová. Následoval více než desetiletý komplikovaný boj o dědictví, v němž se pozůstalí z Čech i z Francie snažili dokázat, že jmění zesnulé tanečnice náleží právě jim.

V lednu 1930 tehdejší francouzský ministr zahraničí prohlásil, že spor o rodišti a původu Gaby Deslys urovnal a že tato žena se podle něj opravdu narodila v Marseille 4. listopadu 1881, a to jako dcera Hippolyta Caireho a jeho manželky Mathilde, rozené Terrasové. Tvrzení rodiny Navrátilových, že šlo o jejich příbuznou Hedviku, prý bylo nesprávné a vycházelo z toho, že jejich dcera byla Gabrielle Caireové, jež později přijala umělecké jméno Gaby Deslys, velmi podobná.

Tuto verzi nakonec podpořil také tehdejší československý konzulát, který vydal prohlášení, že Gaby se opravdu narodila v Marseille, její pravé jméno bylo Gabrielle Caireová a její rodiče v tomto městě dosud žijí. Rovněž bylo prokázáno, že závěť uložená u notáře Paula Marii, v němž odkazovala své jmění v hodnotě 400 tisíc liber své matce a sestře a po jejich smrti rodnému městu Marseille, byla psána rukou zesnulé.

A kam vlastně zmizela Hedvika Navrátilová? Žena toho jména se po válce objevila v Paříži a zřejmě to byla skutečně ona, ovšem mnozí její příbuzní se k ní ve vidině pohádkového dědictví po slavné tanečnici nechtěli znát.

V roce 1930 tato Hedvika údajně ještě přijela do Prahy, kde se ubytovala v hotelu Ambasador a týden vystupovala v podniku Alhambra. Při osobním setkání ji prý v Praze poznala její bývalá taneční partnerka z počátku její kariéry Nelly Vossová, strýc Fešper, její bratr a sestra Marie. Naopak typograf Martinčík odmítal její totožnost uznat - stále tvrdil, že měl poměr se skutečnou světovou tanečnicí Gáby Deslys.