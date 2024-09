Přes devadesát procent rodičů malých dětí by se rádo zapojilo do práce, ale daří se to jen polovině z nich. Schází jim dostupnější školky, více částečných úvazků i podpora od manažerů. Jedním z důsledků je nejnižší porodnost za dvacet let. Ukázal to průzkum mezi více jak deseti tisíci rodiči dětí do čtyř let, který přinesla platforma Mumdoo, propojující firmy s expertkami na mateřské.

Kvůli tomu, že nemohou pracovat tak, jak by chtěli, přichází Česká republika o peníze i talenty. Na situaci rodičů malých dětí upozornil průzkum platformy Mumdoo, jehož výsledky v polovině září představili v Praze na konferenci spojené s panelovou diskusí.

„Chceme, aby si ženy mohly zvolit pracovní nastavení podle sebe a své rodiny. Když chtějí, ať klidně výhradně pečují o děti, a nikdo by je za to neměl soudit. Ale zároveň by neměly existovat bariéry, které ženám znemožňují vrátit se do práce,“ vysvětlila odbornice na lidské zdroje (HR) a spoluautorka analýzy Andrea Hermanová z Mumdoo.

Podle zakladatelek platformy Lucie Bášové a Kristýny Cejnarové je potřeba navýšit kapacity předškolních zařízení, garantovat přijetí dítěte do tří let věku, rozšířit nabídku zkrácených úvazků a flexibilní pracovní doby či prodloužit otcovskou dovolenou.

Jak vyčíslila ekonomka Klára Kalíšková z ekonomického institutu CERGE, kdyby mohli všichni rodiče malých dětí pracovat v jejich preferované míře, stát by získal v příjmech na daních a z odvodů nejméně deset miliard korun ročně navíc.

Neumíme zaměstnat mladé matky

V Česku je v současné době v nabídce třikrát méně částečných úvazků, než činí evropský průměr. Navzdory předloňské vládní pobídce v podobě pětiprocentní slevy na pojistném u zaměstnance na zkrácený úvazek. Podle Českého statistického úřadu i díky ní vzrostl jejich počet od loňska do poloviny letošního roku o zhruba 70 tisíc na přibližně 470 tisíc. I tak je to však podle odborníků a ve srovnání s některými jinými státy stále málo.

„Kvůli nedostatku částečných úvazků se nám včas nevracejí matky zpátky do práce a klesá jim kvalifikace,“ upozornil analytik pracovního trhu Tomáš Ervín Dombrovský. Podle něj tyto ženy velmi potřebujeme, neboť vzhledem ke zvyšujícímu se věku rodiček jde často o zkušené pracovnice s praxí.

Na českém pracovním trhu navíc chybí asi 200 tisíc zaměstnanců. „Než čekat na ty ideální, kteří dávno došli, měli bychom se spíše naučit začlenit do firmy různorodé pracovníky včetně matek malých dětí,“ konstatoval analytik.

Připomněl také na Evropu unikátně velké množství práce na dohodu, do níž jsou v Česku často nuceny ženy vracející se z rodičovské dovolené. „Na dohodách zůstávají, i když už mají starší děti, a jejich pozice na trhu práce je velmi křehká. Množství dohod v Česku je evropský unikát. Jsou daňově výhodné a málokdo si na ně chce nechat sáhnout,“ vysvětlil Dombrovský.

Podle Kalíškové tak navíc přicházíme o vzdělanější část populace. „Dnes máme 43 procent mladých žen s vysokou školou oproti jen 27 procentům mužů. Na pět let se jich lehkovážně zbavíme a divíme se, že si tím podrýváme ekonomický potenciál,“ podotkla.

close info Zdroj: Deník/Zuzana Hronová zoom_in Ženy z Mumdoo: zleva Kristýna Cejnarová, Andrea Hermannová a Lucie Bášová

Z průzkumu Mumdoo také vyplynulo, že téměř 60 procent rodičů má buď žádné či jen nárazové hlídání. Navíc přetrvává názor, že do tří let by s dítětem měla být matka doma, neboť je to pro jeho vývoj ideální. Podle rodičovské mentorky a terapeutky Kateřiny Trávníček ale toto tvrzení není ničím podložené.

Nediskriminujeme ženy za mateřské povinnosti, říká šéfka Mastercard ČR Jana Lvová je generální ředitelkou společnosti Mastercard Česká republika o 150 zaměstnancích. Jak vysvětlila, ve firmě ženám či mužům po narození dítěte hradí 16 týdnů rodičovské dovolené, kdy dostávají sto procent platu. „Týkají se jich i pracovní bonusy. Povyšujeme tu i ženy, které mají odejít na mateřskou dovolenou. Dbáme zkrátka na to, aby zaměstnanec nebyl za mateřské povinnosti nijak diskriminován,“ popsala. Rodičům vracejícím se do práce nabízejí čtyřdenní pracovní týden. Skloubit pracovní a rodinný život pomáhá zaměstnancům i nastavení, kdy se jen tři dny v týdnu pracuje z kanceláře, další dva dny lze odpracovat z domova.

„Například v Dánsku je běžné, že děti přicházejí do zařízení denní péče ještě před prvním rokem, a přesto je to nejšťastnější národ světa. Magická hranice tří let je vycucaná z prstu, výzkumy nic takového neukazují,“ uvedla expertka. Připomněla, že zapomínat nelze ani na psychiku a pohodu matek, kterým práce na rodičovské pomáhá realizovat se i v jiné roli, dodává jim sebevědomí a posiluje jejich kvalifikovanost.

Péče otců zmenší platovou nerovnost

Dalším problém tkví v tom, že k péči o děti a později i o stárnoucí rodiče je často vyčleněna pouze žena. S tím pak podle odborníků souvisí platová nerovnost mezi muži a ženami. Ta v Česku činí 16 procent, což je v Evropské unii nadprůměrná hodnota. Tato propast se nejvíce zvětšuje právě odchodem na mateřskou.

Když se žena po několika letech vrátí, zhruba v 60 procentech firem zůstává podle Mumdoo na stejném platu, s jakým odcházela, nehledě na inflaci či zvyšování platů na pracovišti.„Zaměstnavatelé je často považují za levnou pracovní sílu, která je vděčná, že se má kam vrátit,“ sdělila expertka na pracovní právo Šárka Homfray.

Když si matka malých dětí musí hledat novou práci, často podle Homfray vezme hůře placené a méně atraktivní místo, které je ovšem výhodnější pro slaďování s rodinným životem. „Často navíc dostanou smlouvu na dobu určitou. Když jim během ní několikrát onemocní dítě, už jim ji neprodlouží. Po mateřské nezačínáte z nuly, ale z mínusu,“ dodala odbornice. Část matek situaci následně řeší tím, že odchází na volnou nohu.

Více peněz než žena přitom navíc podle analytika Dombrovského často bere i méně kvalifikovaný muž. „Když se domácnost rozhoduje, kdo bude pečovat o dítě nebo o prarodiče, vždy to zbyde na ženu i kvůli tomu, že tak přijdou o méně peněz,“ vysvětlil. Řešení by podle něj bylo rozložit více péči o dítě mezi oba rodiče.

S tím souhlasí i ekonomka Kalíšková. „Platová nerovnost zmizí až ve chvíli, kdy bude péče o dítě rozdělena napůl,“ prohlásila. Pomohla by podle ní praxe běžná v západních i severských zemích – část placené rodičovské dovolené, kterou si může vybrat jen otec. „Mohli jsme k tomu využít letošní zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun. Proč jsme je neurčili výhradně otcům?“ ptá se.

V rukou zaměstnavatelů

Aby se žena po mateřské měla kam vracet, zavedlo ministerstvo práce a sociálních věcí do novely zákoníku práce garanci stejné pracovní pozice do dvou let věku dítěte. „Když mi odcházejí zaměstnankyně průměrně ve věku 29 let se zhruba pětiletou praxí, byla by škoda o ně při současné nízké nezaměstnanosti přijít. Měla bych se zajímat, kdy se chtějí vrátit a co pro to mohu udělat. Dva roky nám ve výzkumech vychází jako nejčastější doba, kdy se ženy chtějí vrátit do práce,“ sdělila šéfporadkyně ministra práce Mariána Jurečky Jana Skalková.

Kalíšková k tomu ale namítá, že zaměstnavatel, který nechce ženu ztratit, má možnost držet místo i bez novely. Zákonem daná garance podle ní naopak může vyvolat přesně opačný efekt. „Než aby riskoval, že mladé ženě, která určitě půjde brzy na mateřskou, musí držet dva roky místo, radši ji nezaměstná vůbec nebo jí dá smlouvu na dobu určitou a tu neprodlouží,“ varovala.

Práce mi nedává jen peníze, ale i dobrý pocit, říká marketérka na mateřské Před mateřskou dovolenou pracovala Aneta Řezníčková jako ekonomická novinářka v redakci. Když zůstala s dítětem doma, oprášila svou praxi z marketingu. Na volné noze se dnes věnuje některým svým bývalým klientům. „Pro tyto klienty pracuji deset hodin týdně, malou pauzu jsem měla jen v šestinedělí. Stěžejní je pro mě flexibilita, kterou mi volná noha dává,“ říká. Dokud dcerka jen ležela, přišlo jí skloubení práce a péče snadné. Nyní bude dítěti rok. „Naivně jsme si myslela, že to bude čím dál jednodušší, ale hlídat roční dítě je mnohem složitější,“ usmívá se. Přesto chce vydržet. Nejen kvůli penězům, ale i kvůli dobrému pocitu. „Chci vědět, že nejsem jen ta ženská, co se stará o dítě a poklidí dům. Potřebuji mít i jinou roli a přijde mi to velmi důležité,“ líčí. Nějakou dobu trvalo, než si vše ideálně nastavili s partnerem. Když začalo dítě méně spát, musel se začít vracet dříve domů. Okolí jí prý rozhodně za krkavčí matku nepovažuje. „Vlastně nemám žádné negativní reakce. Cítím podporu a někdy i obdiv, který ale není na místě,“ podotýká Řezníčková.