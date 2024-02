Už nyní některá města a obce nabízejí místa pro čerstvě tříleté děti. Činí tak ale pouze dobrovolně, rodiče na ně zatím nemají nárok. Odborníci navrhují zavedení povinnosti.

| Foto: Shutterstock

Mezi 37 opatřeními, které kabinetu navrhla Národní ekonomická rada vlády (NERV) pro vyšší růst české ekonomiky, figuruje i bod lepší podpory rodin a tím zvýšení zaměstnanosti rodičů. V něm experti mimo jiné doporučují zkrátit maximální dobu čerpání rodičovské ze čtyř na tři roky, mít možnost vyčerpat ji už za dva roky a zvýšit dostupnost péče o děti od dvou let.

V této souvislosti NERV doporučuje zavést povinnost měst a obcí zajistit místo v mateřské škole ode dne dosažení tří let, tedy nikoli až od začátku školního roku, jak je to dnes běžné. „Hodně dětí musí čekat skoro celý rok, a to je absurdní,“ uvedl spoluautor tohoto bodu ekonom Daniel Münich.

Volných míst ve školkách je málo. Podle Eurostatu je v Česku podíl dětí do tří let, které navštěvují nějaké zařízení péče o nejmenší, v Evropě druhý nejnižší:



Děti mladší tří let nemají na přijetí právní nárok, nevzniká jim ovšem ani po dosažení věku, nýbrž až od nového školního roku. Některé školky, mají-li kapacitu, ovšem přijmout dítě i v průběhu roku po jeho třetích narozeninách umožňují. „Když to jde, nevidím v tom problém. Přijmu děti k 1. září s nástupem po dovršení tří let,“ sdělila Deníku ředitelka mateřské školy Ráby na Pardubicku Jana Bednářová.

Jedná se podle ní o dvě až čtyři děti ročně. „Přijde mi líto držet místo třeba do dubna, když by mohl být ve školce někdo starší, doplnila.

Považuje to za lepší variantu než rovnou přijmout dvouletého svěřence. Za každého takového se totiž odčítají dvě místa. Takže třída, do níž by mohlo chodit 24 tříletých, by musela mít s jedním mladším dítětem jen 22 obsazených míst.

Průběžné doplňování dětí po jejich třetích narozeninách během roku zažila učitelka v mateřské škole na Vsetínsku Jitka (celé jméno nechtěla zveřejnit). „Každý nově nastupující rozhodil kolektiv. Děti, které nastoupily dříve, již byly adaptované a schopné se dobře vzdělávat a zapojovat do aktivit. Nově nastoupivší dítě procházelo adaptací, plakalo a vracelo ostatní zpět. Opět plakaly i děti, které již byly v pohodě a toto se dělo v podstatě v průběhu celého roku. Letos jsme povolili poslední nástup dětí v lednu. Později už nebereme a je to velký rozdíl,“ popsala.

Návrh se naopak zamlouvá Vojtěchovi z Pardubicka, jehož syn nyní v lednu oslavil třetí narozeniny. „Manželka se po třech letech mateřské vrátila do práce, ale na školku musíme čekat do září. Tři čtvrtě roku nám vykrývají hlídání babičky, jinak bychom byli namydlení,“ popsal situaci své rodiny.

Buď školka, nebo kompenzace

Pokud by nově navrhovanou povinnost obce nenaplnily, musely by podle NERV rodičům platit určitou finanční kompenzaci. „Když rodičům, na jejich tříleté děti místo v jejich školce nezbylo, přispěje obec tak, aby si mohli zařídit hlídání nebo soukromé zařízení. Když nedá finance na zajištění této služby, nenechá si je, ale poskytne je rodičům, aby si ji zajistili sami,“ vysvětlil Deníku Münich.

Taková praxe je běžná například v některých středočeských obcích, kam se stěhuje hodně mladých rodin.

Ekonomové z NERV navíc nezůstávají jen u tříletých dětí. Jejich návrh obsahuje zmínku, že by mělo být více možností umísťovat do alternativních zařízení i dvouleté děti, které toho jsou schopny. „Touto zmínkou jsme zatím chtěli jen zasít semínko, že by se prolomila hranice tří let a služba se rozšířila,“ upřesnil ekonom.

Deník.cz oslovil i zástupce několika měst a obcí napříč Českem, zda by takové opatření pro ně znamenal problém. Podle mluvčí Vsetína Jany Raszkové město nyní garantuje přijetí tříletého dítěte do mateřské školy, dokonce mají místo přijímat i mladší svěřence. Pomohla jim jedna přípravná třída pro předškoláky na škole zřizované městem. „Pokud by došlo časem k přetlaku zájmu, uvažovali bychom například o zřízení přípravných tříd i u dalších základních škol, aby se uvolnilo místo tříletým ve školkách,“ dodala Raszková.

Také ve Strakonicích zatím problém s kapacitami ve školkách nemají. „Díky sledování demografického vývoje a drobného navyšování počtu míst ve školkách se daří již nyní umisťovat děti ve chvíli, kdy dovrší věk tří let,“ sdělila strakonická mluvčí Markéta Bučoková.

Město navíc plánuje výstavbu dalšího předškolního zařízení. „V tuto chvíli se jedná o návrh NERV, k následnému opatření bude město přistupovat, pokud bude schváleno vládou,“ dodala Bučoková.