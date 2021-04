S nošením roušek a pravidelným testováním žáků i předškoláků počítá plán návratu dětí do škol, který ministerstvo připravilo. Jako nejbližší možný termín, kdy by se část dětí mohla do škol vrátit, označil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) 12. duben. O návrhu budou ještě dnes jednat zástupci ministerstva školství s hlavní hygieničkou a ministrem zdravotnictví, ve čtvrtek by se tématem měla zabývat také rada vlády pro zdravotní rizika.

Valachová dnes řekla, že ji překvapilo, že ministerstvo počítá v první fázi s návratem jen předškolních ročníků mateřských škol. Upozornila na to, že učitelky v mateřských školách potřebují vidět na ústa dětí mimo jiné z logopedických důvodů, což roušky znemožňují. Také podle poslance Lukáše Bartoně (Piráti) roušky na pětileté děti nepatří.

"Radši méně dětí ve skupině," poznamenal. Za neúnosnou označil povinnost nošení roušek u předškoláků rovněž poslanec Martin Baxa (ODS). Za problematické označil i testování malých dětí. Ke kritice se připojil také poslanec Jiří Mihola (KDU-ČSL).

Náměstkyně ministra školství Pavla Katzová na výboru připustila, že je to sporné místo scénáře pro návrat dětí do škol. Poukázala ale na data Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), podle kterých jsou kvůli rozšíření britské mutace ohroženy nákazou i menší děti. Bez roušek a testování by podle ní nebyla splněna podmínka bezpečného návratu. Doplnila, že se počítá maximálně s 15 dětmi ve skupině.

Požadavek epidemiologů

"Požadavek na režimová opatření včetně nošení roušek není požadavkem ministra školství, je to požadavek epidemiologů," řekl novinářům po výboru Plaga. Podle něj epidemiologové žádali tato opatření proto, aby vůbec bylo možné otevřít tento stupeň vzdělávání. Také podle Plagy jej zdůvodnili rozšířením britské mutace koronaviru.

Podle ředitele ÚZIS Ladislava Duška se rozšíření britské mutace koronaviru v populaci promítlo i do počtu nákaz u dětí. Řekl to dnes na výboru. Na začátku března podle něj některé kraje vykazovaly dvoutýdenní přírůstek u dětí ve věku tři až deset let přes 2300 případů. Podle něj to bylo od počátku epidemie poprvé, co případy nových nákaz u dětí stoupaly tak výrazně jako u ostatní populace. Nyní je to s výjimkou Jihočeského kraje ve všech krajích pod 1000 případů za dva týdny. To je ale podle Duška pořád pětkrát až šestkrát více, než kolik by bylo pro udržení epidemie potřeba.