Mateřské školy nebudou muset zajistit místa pro dvouleté děti

Poslanci dnes podle očekávání zrušili na popud ODS povinnost mateřských škol zajistit od roku 2020 místa pro dvouleté děti. Mělo by nadále záležet na rozhodnutí ředitelů školek, zda přijmou děti mladší tří let. Ne všechny školky jsou totiž podle kritiků na přijímání všech dvouletých dětí kapacitně připraveny a jejich rozšíření by neúměrně zatížilo obce.

Řešila se i otázka spuštění reformy financování regionálního školství. To bude pravděpodobně o rok odloženo na září 2019. Naplno by začala fungovat až od ledna 2020. Schválila to dnes Sněmovna v rámci novely školského zákona. Odklad, který ještě posoudí Senát, má usnadnit náběh na financování podle počtu odučených hodin, nikoli pouze podle počtu žáků jako nyní. ČTĚTE TAKÉ: Některé školky přijaly dvouleté děti, jinam se nedostaly ani tříleté Občanským demokratům se pak nepodařilo zrušit povinnost předškolního vzdělávání pro pětileté děti. Piráti neprosadili to, aby se povinný poslední rok školky týkal jen šestiletých dětí s odkladem povinné školní docházky, ačkoli i to ODS podporovala. Tři hlasy chyběly k přijetí návrhu poslance KDU-ČSL Jana Čižinského, aby tyto děti byly přednostně přijímány do přípravných tříd základních škol. Proti byly koaliční strany ANO a ČSSD i vládu podporující KSČM. ČTĚTE TAKÉ: Školství čekají velké změny, peněz je na ně dost. Vzroste i kvalita výuky?

Autor: ČTK