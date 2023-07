Na co mají rodiče v ČR nárok: Jak je to s mateřskou, příspěvkem či ošetřovným

V současné době stát vyplácí takzvanou peněžitou pomoc v mateřství, která má nahradit výpadek příjmů v těhotenství a prvních měsících mateřství. Jenomže aby žena příspěvek získala, musí si platit nemocenské pojištění aspoň 270 dní v posledních dvou letech. U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) je to pak 180 dní v posledním roce. To však řada studentek nebo doktorandek nemůže splnit.

Dávku navrhuje přejmenovat na mateřský příspěvek. „Naléhavost potřeby řešit stávající situaci je dána propadem porodnosti kvůli socioekonomické situaci způsobené dvěma vlnami covidových opatření, drastickým nárůstem nákladů v souvislosti s energetickou krizí a jako důsledek demograficky oslabené generace z 90. let,“ doplnil poslanec.

Ministerstvo nesouhlasí

V současné době stát na peněžitou pomoc v mateřství dává něco přes jedenáct miliard korun. Pokud by byl Juchelkův návrh přijat stálo by to o 1,3 miliardy více. Část těchto peněz by se podle něj mohla přesunout z dávky rodičovský příspěvek ve správě ministerstva práce a sociálních věcí, protože Česká republika zaznamenává propad porodnosti.

Zda má Juchelkův návrh uspět, zatím není jasné. Je pod ním podepsáno asi třicet vesměs opozičních poslanců. Lidovecký předseda sněmovního výboru pro sociální politiku Vít Kaňkovský uvedl, že nemá problém se změnou názvu na mateřský příspěvek.

V červnu však přiznal, že návrh ještě detailně neprostudoval. „O jeho dalších parametrech budeme diskutovat v rámci koalice a důležité bude expertní posouzení ministerstva práce a sociálních věcí,“ doplnil.

Situace samoživitelek se zhoršila. Většina neušetří ani korunu, stát chce pomoci

Ministerstvo už k předloženému návrhu zaujalo nesouhlasné stanovisko. Podle něho se totiž jedná o výrazný zásah do současného konceptu sociální ochrany v době těhotenství a po porodu. Úřad zároveň argumentuje tím, že studentky nebo živnostnice, které se rozhodly nepodílet se na nemocenském pojištění pro případ mateřství, jsou podpořeny rodičovským příspěvkem.

Ženy, kterých se problém týká, by však nárok na dávku mít měly. „Zvlášť složitá je situace, jsou-li v doktorandském studijním programu zapsáni oba rodiče, kteří pobírají pouze stipendium. A především doktorandek samoživitelek,“ uvedla předsedkyně České asociace doktorandek a doktorandů Šárka Lojdová.