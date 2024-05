Rodičovská dovolená patří v Česku k nejdelším v Evropě. Podle některých odborníků na tom ale prodělávají rodiče i stát. Aby se především ženy mohly častěji dříve vracet do práce, je ale třeba vytvořit jim k tomu podmínky. Na ty se Deník zaměřil v druhém díle nového seriálu Jak matky přicházejí o kariéru.

Ekonomka, novinářka a autorka knih o mateřství a kojení Tereza Mynářová s jedním ze tří dětí | Foto: se svolením Karolíny Cermanové

Česko spolu se Slovenskem patří s 28 týdny mateřské a třemi roky rodičovské dovolené k evropským rekordmanům. Systém by přitom podle prezidenta Petra Pavla bylo vhodné upravit. Deník se proto na téma zaměřil v novém seriálu.

Nějak pracovat jsem se snažila od prvního porodu vždy. Měla jsem štěstí na zaměstnavatele, kteří mi umožňovali potřebnou flexibilitu - práci z domova, zkrácený úvazek, zohlednění časů, kdy mám hlídání pro děti. Tak popisuje svou zkušenost ekonomka, novinářka a autorka dvou knih o mateřství a kojení Tereza Mynářová. Má tři děti, nejstarší šestileté, nejmladší ani ne roční. V současnosti přitom už znovu pracuje.

I přes vstřícnost svých šéfů musela od dětí neustále někam jezdit, denně je někomu předávat, pomyslně žonglovat s časem a honit práci po večerech nebo během svého volna. „Potřebuji něco dělat, tvořit, rozvíjet se, mít i nemateřské projekty. Zároveň jsem ale velkou zastánkyní kontaktního rodičovství, kojení, reagování na přirozené potřeby dítěte. Všechny děti jsem dlouhodobě kojila, uspávám je a ty starší spaly mimo domov až ve chvíli, kdy se pro to samy rozhodly,“ vypráví žena.

Během druhé rodičovské dovolené začala s pracovními aktivitami, které šlo dělat i s miminkem a batoletem. Absolvovala kurz laktační poradkyně a pořádala předporodní přípravy, konzultace ke kojení či podpůrný ženský kruh. To vše s vlastním dítětem v šátku. „Ostatně s miminkem na břiše jsem napsala i dvě knihy,“ dodává. Obě starší děti shodně zvládly ve dvou letech dětskou skupinku na několik dopolední týdně.

Předsudky a málo předškolní péče

Mynářová se svým přístupem snaží ukázat, že není nutné vybírat si mezi časem s dítětem a seberealizací, ale že oboje může fungovat dohromady. Zkušenosti ze zahraničí jí přitom dávají za pravdu. Zejména v západní či severní Evropě rodiče nezůstávají doma více jak půl roku či rok. Češi se ale většinou vrací do práce až po tříleté rodičovské dovolené a patří tak mezi rekordmany Evropské unie.

Ti, kteří by chtěli zpátky do zaměstnání dříve, v České republice podle dostupných informací musí čelit řadě problémů. Potvrdila to internetová anketa, pomocí níž loni organizace Byznys pro společnost mapovala pracovní bariéry a předsudky, s nimiž se rodiče potýkají po narození dítěte. Jen půl roku až rok, jak je to běžné v mnoha jiných státech Evropy, trávila na rodičovské pouze desetina respondentů. Řada ostatních pak vysvětlovala, proč to nejde. Jako nejčastější důvody lidé uváděli nedostupnost předškolní péče pro děti mladší než tři roky, málo částečných úvazků a flexibilní pracovní doby.

Svůj velký díl hrají ale i předsudky v české společnosti. Dvě třetiny dotázaných se obávaly, že kdyby urychlily návrat do práce, okolí by je považovalo za špatné rodiče, způsobující dítěti trauma.

Zakopané ženské talenty

Letos Byznys pro společnost pořádal rodičovský internetový dotazník znovu. Výsledky ukazují, že když k tomu budou mít podmínky, o včasnější návrat do práce má zájem přes šedesát procent dotázaných.

„Tam, kde není ve školkách takový přetlak, okamžitě zaplní volná místa rodiče svými dvouletými dětmi. Ze zkušeností tudíž víme, že zájem mezi rodiči o dřívější návrat je velký,“ uvedla místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová (Piráti), jež se specializuje na rodinnou politiku. „Kde volná místa chybí, tato možnost padá. Jde o obrovské pole zbytečně zakopaných ženských talentů,“ dodala.

Vláda se podle ní snaží situaci řešit mimo jiné již fungující podporou částečných úvazků a také dvěma novinkami platnými od ledna 2025. Jednu představuje sousedská skupina pro dvě až čtyři děti z okolí, o něž se bude starat jeden z rodičů v běžné domácnosti. Druhou je jeden z bodů novely zákoníku práce, který umožní na rodičovské dovolené vykonávat pro svého zaměstnavatele stejný druh práce nově také na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti.

Tratí ženy i stát

Soukromý sektor přitom nečeká, až zareaguje stát, a mnohé firmy se se ženami na rodičovské snaží spolupracovat už teď. Tři čtvrtiny rodičů v letošním dotazníku Byznysu pro společnost odpověděly, že jim firma nabízela během mateřské pauzy projektovou spolupráci, tři pětiny pak dostaly rovnou nabídku dřívějšího návratu do práce. „Zde vidíme obrovský posun. Podobná data bychom před nějakými pěti lety určitě nezaznamenali. Jde o velmi dobrou zprávu,“ sdělila spoluautorka výzkumu Kamila Čubanová.

Podle hlavního ekonoma investiční společnosti Natland Petra Bartoně se dlouhá rodičovská dovolená ekonomicky nevyplatí – ženě ani státu. Ukazují to i zjištění americké ekonomky Claudie Goldinové, za něž loni dostala Nobelovu cenu za ekonomii. Zabývala se nerovným postavením žen na pracovním trhu a jejich nižšími platy. Mimo jiné ukázala, že většina rozdílů ve výdělcích mezi muži a ženami ve stejném povolání vzniká právě při rodičovské pauze.

„České ženy dnes nejčastěji odcházejí na mateřskou ve třiceti letech, tedy v nejproduktivnějším věku, kdy by se nejvíce zhodnocovaly jejich zkušenosti. Tříletý výpadek už žena nikdy nedožene. Je to podobné, jako když při cyklistickém závodě kvůli defektu opustíte hlavní peloton. Těžko už můžete bojovat o přední pozice,“ uvedl Bartoň.

Dodal, že na dlouhé rodičovské tratí desítky miliard i stát - na sociálním a zdravotním pojištění a na daních z příjmu.