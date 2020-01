Poslanci v úterý ukončili dvakrát přerušené první kolo posuzování vládní předlohy, která předpokládá zrušení plánované povinné maturity z matematiky od roku 2021. Návrh nyní projedná sněmovní školský výbor. Na novelu panují rozdílné názory ve všech poslaneckých frakcích s výjimkou Pirátů, kteří s povinnou maturitou z matematiky nesouhlasí. Někteří vládní poslanci navrhovali místo jejího úplného zrušení pouze odklad o jeden nebo dva roky.

Podle předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renaty Schejbalové i předsedy Unie školských asociací CZESHA Jiřího Zajíčka by byl odklad v současné situaci namístě. Vůči studentům třetích ročníků je podle nich nefér, že si nemohou být jisti, z čeho budou povinně maturovat. "Souhlasila bych, pokud by to byl odklad o rok či dva, a ne odklad na neurčito, jak je to v té novele," řekla Schejbalová. Zajíček by byl i pro úplné zrušení povinné maturity z matematiky.

Se Schejbalovou se shodl na tom, že by se současná nejistota měla vyřešit co nejrychleji. Upozornili na to, že studenti si budou v nejbližší době vybírat semináře, do kterých se budou chtít v maturitním ročníku zapsat. Obávají se ale toho, že zákonodárci se budou novelou zabývat ještě několik měsíců. Zajíček podotkl, že studenti středních odborných škol by sice podle současné normy měli z matematiky povinně maturovat až od roku 2022, příští rok by ale místo toho měli všichni skládat zkoušku z cizího jazyka. "To může být pro některé (středoškoláky) také problém," řekl.

Odložení nic nevyřeší, tvrdí ČSÚ

Podle České středoškolské unie, která zastupuje zhruba 30 tisíc studentů z přibližně 150 středních škol, případné odložení termínu zavedení povinné maturity z matematiky o jeden nebo dva roky nic nevyřeší. Zástupci ČSU s povinnou maturitou z matematiky nesouhlasí dlouhodobě. Předseda unie Viktor René Schilke uvedl, že záleží především na každém učiteli, zda dokáže studenta k matematice motivovat nebo ho spíš odradí. Odklad o dva roky na tom podle něj nic nezmění.

Podle předsedy školských odborů Františka Dobšíka se nicméně učitelé přiklání k možnosti odkladu povinné maturity z matematiky. Úplně zrušit by ji ale odboráři nechtěli.

Školské odbory dnes také v tiskové zprávě zopakovaly, že nesouhlasí s vládním návrhem, aby na druhém stupni základních škol a ve středních školách mohli učit i lidé bez pedagogického vzdělání. Sněmovna předlohu v úvodním kole v úterý podpořila. Podle odborářů může novela způsobit degradaci učitelského povolání a ohrozit kvalitu vzdělávání. Návrh označili za zkratkovité řešení momentální krize nedostatku učitelů. Lepším řešením by podle nich byly mimořádné platy a další bonusy tam, kde učitelé chybí nejvíce.