Sloh a ústní část maturity se přesouvají do škol. Státní budou didaktické testy

Maturitní slohové práce a ústní zkoušení se vracejí do škol. Dne 11. července vešla v platnost novela školského zákona, která mění podobu maturitní zkoušky od školního roku 2020/21. Změna se tudíž dotkne středoškoláků, kteří v září nastoupí do závěrečných ročníků. Ministerstvo nyní poslalo do připomínkového řízení prováděcí vyhlášku.

Maturitní zkouška - Ilustrační foto | Foto: ČTK/Šulová Kateřina

„Novela přesouvá písemnou práci a ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, dosud konané ve společné části maturitní zkoušky, do profilové části,“ popsala Deníku klíčový posun mluvčí resortu Aneta Lednová. Zpátky do lavic. Tlak před začátkem školního roku je především na rodiče Přečíst článek › Znamená to, že všechny součásti státní maturity, tedy zkouška z češtiny a buď z matematiky, nebo cizího jazyka, se budou konat už jenom formou didaktického testu. Sloh a ústní zkoušení budou mít v gesci jednotlivé školy. Testy bude zadávat a hodnotit Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), kritéria k těmto zkouškám určí ministerstvo školství. Při hodnocení společných částí se již nebude využívat metodika Cermatu. Bude jen na školách, jaká témata zvolí pro písemné práce i ústní zkoušení. Obsah zadání mohou přizpůsobit danému oboru vzdělávání. Lednová však zdůrazňuje, že jejich libovůle nebude bezbřehá: „Obsah a témata zkoušek budou výlučně v gesci škol, ale aby zůstaly zachovány určité společné znaky i náročnost zkoušek, novelizovaná vyhláška stanovuje společné parametry pro všechny obory středního vzdělávání s maturitou.“ Předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová Deníku sdělila, že podle ní nejde o pozitivní posun. „Centrální hodnocení bylo jednotné, tudíž srovnatelné,“ míní Schejbalová, která je ředitelkou Gymnázia Nad Štolou v Praze 7. Naopak šéf Unie školských asociací ČR Jiří Zajíček vnímá změnu jako krok pozitivním směrem: „Přesun písemné a ústní části do škol nám umožní do témat zahrnout i zaměření odborných škol.“ Musí uspět u všeho K ústní zkoušce z českého jazyka a literatury bude vy-užit školní seznam minimálně 60 knih, ze kterého si žák vytvoří vlastní seznam 20 knih, jež se stanou jeho zkušebními tématy. Zahraniční studenti nedorazí, ubytování na kolejích bude i pro tuzemce Přečíst článek › Na maturitním vysvědčení bude i nadále zvlášť hodnocena společná část a profilová část maturitní zkoušky. Pro celkovou úspěšnost u maturitní zkoušky musí žák úspěšně vykonat obě části maturity. Vyhláška zároveň stanovuje, že hodnocení písemné práce tvoří 40 procent a ústní zkoušky 60 procent z celkového posouzení zkušebního předmětu.

