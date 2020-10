Europoslankyně Radka Maxová opouští hnutí ANO. Maxová patřila k zakládajícím členům v současnosti nejsilnějšího politického uskupení v Česku. Deníku N řekla, že se hnutí odklonilo od původních idejí a převládají v něm marketingové zájmy. Výhrady má k jeho sociální politice a vadí jí, že hnutí už nestojí o její názory. Poslankyní Evropského parlamentu Maxová zůstane.

Europoslankyně za hnutí ANO Radka Maxová. | Foto: ČTK / ČTK

"Věřila jsem, že je to protikorupční hnutí, že je středově rozkročeno, chce pomáhat malým a středním podnikům a chce dělat spravedlivou sociální politiku," vysvětlila Deníku N, s čím do hnutí vstupovala. ANO se však podle Maxové změnilo a odklonilo od původních idejí. "Občas tam převládají marketingové zájmy a ne to, co by bylo pro Českou republiku lepší," řekla Deníku N.