Mazal jste si vyrážku? To už v čekárně u lékaře neuslyšíte

Sestřička vbíhá do čekárny plné pacientů a vyvolává konkrétní jméno. Jakmile se dotyčný zvedne, odvádí si ho do ordinace. „Mazal jste si pořádně tu vyrážku, pane Nováku?“ vyzvídá ještě předtím, než za ní zaklapnou dveře. Všichni přítomní okamžitě tuší, s čím muž lékaře navštěvuje.

Taková byla doposud běžná praxe v ambulancích i nemocnicích. Nyní se ale bude muset změnit. Poslední květnový týden totiž začínají platit přísnější evropská pravidla pro ochranu osobních údajů (GDPR).

„Soukromí lidí se stává cennější hodnotou. Zdravotníci si budou muset dát větší pozor, komu co prozrazují. Ostatní lidé jednoduše nemusejí vědět, že se pán přišel léčit s kapavkou nebo svrabem,“ potvrzuje specialista na zdravotnické právo Ondřej Dostál.

Takže pokud jsou lékaři zvyklí na to, že jim v čekárně vysedávají desítky pacientů, měli by zvážit zavedení podobného řešení, jaké funguje třeba v bance nebo na poště. „Tedy vyvolávací systém podle lístečků s čísly,“ upřesňuje Dostál. Další možností je podle něj zřízení diskrétní zóny u dveří ordinace. Tam si může sestra předat s pacientem potřebné informace, aniž by to slyšeli ostatní.

ZKUMAVKY BEZE JMEN

Lékaři musejí být obezřetní i při konverzaci „na dálku“.

Příklady: z papírových štítků na zkumavkách, které putují do laboratoře, budou muset zmizet data lidí. Nahradí je třeba anonymní kódy. Sdílení rentgenových snímků mailem už bude možné jen se souhlasem pacienta, navíc jen šifrovaně. „Alternativou může být i sdílení dokumentů v zabezpečené klientské zóně,“ říká spoluzakladatel ordinačního softwaru XDENT Jan Svoboda. A komunikovat po telefonu už se bude smět jen s dopředu smluveným heslem.

„Pokud někdo bude chtít znát zdravotní stav příbuzného, musí se lékař nejprve ujistit, jestli si to pacient přeje. Vztahy v rodinách mohou být různé a i nemohoucí senior má právo na soukromí,“ upozorňuje na další úskalí Dostál. Výjimku samozřejmě tvoří zákonní zástupci či opatrovníci – tedy hlavně rodiče dětí.

Lékařům také přibude důležitý úkol: musejí se navzájem informovat o tom, jaká vyšetření jejich pacient prodělal a s jakými výsledky. Data budou automaticky předávat i zařízením sociální péče. „Tuto povinnost sice měli i dřív, příliš ji ale nedodržovali. Zprávu jednoduše strčili pacientovi. Výsledkem ale bylo, že o sobě často lékaři pečující o téhož pacienta navzájem nevěděli, takže prováděli duplicitní vyšetření a předepisovali vzájemně neslučitelné léky,“ tvrdí právník Dostál. Přísnější pravidla by to měla napravit.

VYSOKÉ POKUTY

Kontrolu nad tím, jestli se zdravotníci pravidly řídí, bude mít na starosti Úřad pro ochranu osobních údajů. Tam si bude moci pacient také stěžovat. Pokud ochránci dat zjistí jakékoli pochybení, hrozí zdravotníkům tučná pokuta. Budou moci dostat trest až 20 milionů eur. „Vzhledem k dalším pravidlům o ukládání trestů ale nelze očekávat, že by lékaři takto vysoké pokuty dostávali,“ domnívá se.

Ministerstvo zdravotnictví přesto raději sepsalo metodiku, která by měla lékařům pomoci. „Ačkoliv se nejedná o příliš velikou změnu a pacienti nová pravidla takřka nepocítí, je potřeba se na to připravit,“ vysvětlil náměstek ministra pro legislativu a právo Radek Policar.