Stereotypy přetrvávají. Ženy dostanou květiny, ale doma žehlí a perou

Už je tady zase, 8. březen a s ním Mezinárodní den žen. Především matky by asi víc než květiny přivítaly, kdyby se začalo měnit jejich postavení v zaměstnání. To se ale ani 31 let po listopadové revoluci příliš neděje.

Ilustrační foto | Foto: Radek Pavlík

„Tuzemská rodinná politika odsouvá matky na druhou kariérní kolej. Pokud matka s dvěma dětmi zůstane na šest až osm let doma, nemá již šanci to na trhu práce dohnat," už před časem uvedl Filip Pertold, vědecký pracovník CERGE-EI & IDEA. Na jeho hodnocení se ani za současné vlády příliš nezměnilo. O setrvání u genderových stereotypů hovoří i průzkum IKEA Gender Equality Study. Podle něj je jen necelá polovina Čechů přesvědčena, že je naše společnost postavena na principech rovnosti pohlaví, a 37 procent žen necítí ze strany zaměstnavatele dostatečnou podporu při slaďování rodičovství a kariéry. InfografikaZdroj: Deník „Zjistili jsme, že pracující ženy denně stráví zhruba čtyři hodiny péčí o domácnost a děti, což je přibližně o hodinu více než muži. Mezinárodní den žen proto vnímáme jako ideální příležitost k otevření diskuse právě na téma stejných příležitostí pro ženy a muže nejen v zaměstnání, ale také v jejich osobním životě," říká Roman Bojko, manažer IKEA pro oblast rovnosti, diverzity a inkluze. Právě tato firma se může pochlubit, že v manažerských pozicích zaměstnává ve stejném poměru muže a ženy. To zdaleka není běžná věc, jak potvrzuje výsledek průzkumu, podle něhož jako spravedlivé hodnotí pracovní podmínky a příležitosti pouze 39 procent žen oproti 66 procentům mužů.