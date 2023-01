O tom, že by k Ludvíkovi nyní přišel nějaký jiný medvědí společník, však zatím zoologové ze ZOO ve Dvoře Králové nad Labem, kteří mají náchodské medvědy na starosti, neuvažují.

„Medvěd je veskrze samotářský tvor. I z tohoto pohledu se Ludvík vypořádal s odchodem Dáši velice dobře. V tuto chvíli však, i s ohledem na stáří Ludvíka, neuvažujeme, že bychom doporučili tam dát jiného medvěda. Ono už samotné nové seznamování by asi pro něj bylo složitější,“ řekla královédvorská zooložka Gabriela Linhartová. Nikdo však nechce zatím předjímat, co bude, až odejde také Ludvík.

Vyprazdňování hradebních a zámeckých medvědinců po celé České republice je ale smutnou realitou. Před třemi lety v Zákupech na Českolipsku uhynul medvěd Medoušek. Po něm již jeho hájemství opanovala jiná zvířata. „Pokračování v chovu medvědů jsme konzultovali s odborníkem a večerníčkovým medvědím tátou Václavem Chaloupkem, který umístění dalšího medvěda do stávajícího výběhu nedoporučil,“ řekl před časem Deníku zákupecký kastelán Vladimír Tregl.

Medvědi na ústupu

Podle medvědáře Jana Míši Černého, který již přes 40 let pečuje o českokrumlovské zámecké medvědy, je tato podívaná v české kotlině na ústupu. „Je to dáno nejen tím, jak dlouho se medvědi dožívají, v průměru asi pětatřicet let, ale i se zákonem o chovu vybraných druhů šelem,“ uvedl Černý. Zákon, nad kterým dohlíží ministerstvo životního prostředí, totiž od začátku roku 2022 neumožňuje rozmnožování některých šelem, včetně medvěda, ve volném chovu, tedy nejen v medvědáriích, ale například i cirkusech.

Zdroj: DeníkVelkou překážkou pro vznik nových medvědárií je podle Černého i nákladnost samotného chovu, kdy už nestačí medvěda nakrmit šiškou chleba, trochou škvarků a vodou smíchanou s mlékem. „Dneska dostávají od ananasů, banánů až po melouny a opravdu dostávají to, co dostat mají. A to nemluvím o veterinární péči. Já si obrovsky hlídám jejich zdravotní stav. Proto jim dávám Omega 3, rybí tuk, Roboran, minerály. V zajetí toho dostávají trojnásobek víc, než mají medvědi volně v přírodě,“ doplnil medvědář.

Nakrmit jednoho medvěda podle něj stojí kolem deseti tisíc korun měsíčně.

Kam v Česku na zámek a hrad za medvědy?

- Náchod – Ludvík

- Konopiště – Jiří

- Točník – Agáta a Martin

- zámecká zahrada Kladno – Marta a Míša

- Český Krumlov – Marie Terezie, Vilém, Polyxéna