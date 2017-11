Měli bychom přijmout euro, ukotví nás na Západě, řekl europoslanec Ježek

Vstup do eurozóny by byl nejlepší zárukou zakotvení České republiky na Západě. V současném volebním období ale realistický není, řekl dnes europoslanec Petr Ježek (ANO). Za hlavní výzvy, které stojí před EU, považuje řešení migrační krize a zajištění bezpečnosti. Co se týče nové vlády, tak ANO by se mělo vyhnout spolupráci s KSČM a SPD.

"Myslím, že směřování České republiky do eurozóny je tím nejlepším jejím zakotvením na Západě. Ať by se zde stalo cokoli, bylo by těžší Českou republiku nějakým způsobem vyvádět z Evropské unie na východ, jak to chce (předseda SPD) Tomio Okamura," řekl Ježek v rozhovoru pro ČTK.

V nadcházejících čtyřech letech ale podle Ježka zavedení společné evropské měny v Česku pravděpodobné není. Podle něj se musí země zaměřit na jiný úkol. "Co je nejpodstatnější v období do příštích voleb, je snažit se spojovat absolutně rozdělenou společnost. Kampaň ohledně eura by tomu nepřispěla," řekl. K rozdělení společnosti podle něj přispěla předvolební kampaň, ale svůj vliv na ně má i prezident Miloš Zeman.

"Těmi zásadními problémy EU jsou migrační krize a její důsledky a bezpečnost," řekl také Ježek. Unie přitom podle něj už nyní hraje zásadní roli při omezování proudu migrantů díky společné námořní pohraniční stráži. Přijatá opatření EU umožnila snížit počet příchozích migrantů na pětinu proti době, kdy migrační krize vrcholila, řekl Ježek. "Politici, kteří říkají, že Evropská unie nedělá nic proti migraci, si buď úmyslně vymýšlí, nebo o tom nic neví," řekl.

Podle něj je i v zájmu Česka, aby se intenzivně zapojilo do společného evropského úsilí o řešení migrační krize. Očekává ale, že čeští politici budou informovaní o tom, co EU ve věci skutečně dělá. "Abychom nejeli do Bruselu s objevným nápadem snažit se potápět lodě převaděčů migrantů, když tato operace již běží dva roky v reálu. Došlo k zadržení stovek plavidel a tisíců lidí," řekl.

ANO se má vyhnout KSČM a SPD

Hnutí ANO by se mělo snažit najít společnou řeč s demokratickými stranami ve Sněmovně a mělo by se vyhnout spolupráci s KSČM a SPD. řekl dále Ježek, který v ANO vytvořil názorovou platformu s cílem usilovat o liberální a proevropské směřování Česka. Zároveň vyjádřil politování nad tím, že ANO nepostavilo vlastního prezidentského kandidáta proti současné hlavě státu Miloši Zemanovi.

Ježek kritizuje skutečnost, že by se vláda ANO mohla opřít o hlasy KSČM nebo SPD. "Opřít se o komunistickou stranu, která navázala na svou předchůdkyni z doby totality, to bych viděl jako facku celému polistopadovému vývoji, jako popření všech obětí komunismu," řekl.

"SPD a jeho lidé znepokojují, děsí a rozeštvávají naši společnost. A z toho, co říkají bývalí poslanci Úsvitu o Tomiu Okamurovi, tak to dělá cynicky pro peníze, které jsou prostřednictvím Parlamentu vypláceny za hlasy," dodal. Europoslanec má pocit, že po volbách zesláblo vymezení proti oběma těmto stranám, které zaznívalo od představitelů ANO před hlasováním.

"Myslím, že ANO a demokratické subjekty by se měly snažit za každou cenu najít nějakou společnou řeč. Ať je to třeba podmínečná, časově omezená podpora menšinové vládě ANO na zkoušku, řekněme na dobu šesti měsíců, s určitými nadstandardními pojistkami v Parlamentu, jako transparentnost, osoba ministra vnitra a podobně," řekl Ježek.

Podotkl, že některé strany nechtějí spolupráci s ANO kvůli obavě ze ztráty voličských preferencí. "Ale skutečně si myslím, že by se mělo stále jednat. Hnutí ANO by mělo identifikovat, z jakých věcných důvodů ho tyto strany a hnutí nechtějí podpořit, a mělo by se snažit udělat nějaké kompromisy a ústupky," řekl.

Ježek také kritizoval Zemana, který podle něj rozděluje společnost, odklání se od demokratického směřování a snaží se přimknout Česko k Číně a Rusku. Kritizoval i Zemanovo povolební vyjádření, že by mohl nechat dlouhodobě vládnout kabinet předsedy ANO Andreje Babiše bez důvěry.

I kvůli Zemanovým krokům podle Ježka mělo ANO vyslat svého vlastního kandidáta do lednových prezidentských voleb. "Já si myslím, že všechny důvody proto byly, aby ANO postavilo svého kandidáta na Hrad. S výjimkou toho, pokud nechce dělat nějaké nehezké zákulisní dohody s prezidentem v souvislosti s jeho ohýbáním ústavy při jmenování premiéra," řekl. V ANO podle něj jsou lidé, kteří by jako prezidentští kandidáti obstáli.

Ježek společně s místopředsedou Evropského parlamentu Pavlem Teličkou (nestraník za ANO) o svých stanoviscích k české politice jednali s Babišem. "Během toho rozhovoru se zdálo, že jsme došli k nějakému posunu, ale v realitě si myslím, že tady ta celková vůle chyběla," řekl Ježek.

Telička kvůli rozporům s Babišem ukončil svou spolupráci s ANO. Ježek řekl, že se snaží postoje hnutí změnit, i proto vytvořil názorovou platformu. "Omezený počet lidí se mi ozval, ale spíš s tím, abych o nich věděl, není to z jejich strany nic veřejného nebo otevřeného," řekl o ohlasech z hnutí na svůj krok.