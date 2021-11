S komplikacemi se potýkají vozy městské hromadné dopravy v okolí Mendlova náměstí už od rána. Až třicetiminutové zpoždění mají kvůli kolonám linky 84 a E56. Kolony aut zahlcují od rána ulice Poříčí nebo Hlinky. Silný provoz je místy také na Úvoze, v Pekařské, Václavské nebo Křídlovické ulici.Od rána jsou na Mendlově náměstí policisté, kteří dohlíží na dopravní situaci. Podle policejního mluvčího Davida Chaloupky pár dnů potrvá, než si řidiči na nové omezení zvyknou.

„Řidiče, kteří vjedou, kam nemají, směřujeme na objízdné trasy," poznamenal. Policisté řidičům doporučují vyhnout se Mendlovu náměstí a využít alternativní trasy. „Ti, kteří musí do okolí stavby zajíždět, by si měli cestu dobře naplánovat, počítat i se zpožděním," doplnil Chaloupka.

Od Úvozu řidiči kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace neodbočí ke klášteru a pivovaru. Z Křížové ulice nemohou jet směrem na Mendlovo náměstí, protože její úsek mezi Václavskou ulicí a prostranstvím je uzavřený. Objízdná trasa vede přes Křídlovickou, Hybešovu, okolo svatoanenské nemocnice a po Pekařské ulici.

Kromě okolí Mendlova náměstí kolabuje od rána doprava i u Zvonařky, a to kvůli zúžení dvou pruhů do jednoho. Zpoždění nabírají linky 49, 77, 84 a E76.„Naši dispečeři se snaží mezi zpožděnými spoji udržet alespoň stabilní interval. Do ulic vysílají i záložní autobusy," uvedla v pondělí dopoledne mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.