Kulatý stůl na dané téma připravila iniciativa Rekonstrukce státu, mimo jiné i proto, aby poslanci vyslechli relevantní argumenty. Z 200členného sboru ovšem dorazili jen čtyři. Tím dali najevo, že jde o záležitost navýsost politickou.

Charakter státu

I odborníci se shodli, že zákonodárci budou primárně rozhodovat o charakteru státu, ačkoli protiústavní jednání prezidenta republiky musí být právně zdůvodněno. Budou zkrátka hlasovat o tom, zda posunou parlamentní režim k poloprezidentskému.

„V žalobě musejí senátoři unést důkazní břemeno svého tvrzení, že se prezident dopouští zásadního či opakovaného porušování základních ústavních principů, k němuž patří podrývání postavení předsedy vlády,“ uvedl vedoucí Katedry politologie a sociologie Právnické fakulty UK Jan Kysela.

To podle většiny zúčastněných Miloš Zeman skutečně učinil, dokonce několikrát. Na návrh premiéra Sobotky neodvolal ministra financí Babiše, stejně postupoval v případě váhání s odvoláním ministra kultury Staňka. Odmítl pak jmenovat ministry Pocheho a Šmardu, ačkoli oba navrhl předseda vlády. Jak ale zmínil Robert Zbíral z brněnské právnické fakulty, v aktuální letní kauze by soud zřejmě posuzoval, zda premiér rezolutně trval na vládních výměnách a hodlal si je vynutit kompetenční žalobou. „Andrej Babiš byl v této věci spíše laxní a do sporu s prezidentem Zemanem jít odmítal,“ sdělil Zbíral.

Dalekosáhlý exces

Podle Kysely mlčení a přikyvování prezidentovu počínání znamená souhlas s porušováním ústavních pravidel. „Je evidentní, že jmenování a udržování vlastní (Rusnokovy) vlády bez důvěry bylo dalekosáhlým excesem, šlo o přímý atak na povahu systému. Autorka komentářů k Ústavě ČR Jindřiška Syllová je přesvědčena, že ani jeden z osmi bodů senátní žaloby „nenaplňuje parametry hrubého porušení ústavního pořádku“.

Ze všech předestřených skutků za největší vychýlení přitom považuje udržování vlády bez důvěry. Kysela připomněl, že v roce 2012 se po přijetí změny volby hlavy státu z nepřímé na přímou velmi zkomplikoval proces jejího odvolání. Toho lze dosáhnout jen projednáváním u Ústavního soudu, kam doputuje žaloba, kterou schválí tři pětiny přítomných senátorů a tři pětiny všech poslanců. Současný senátní návrh potřebnou podporu nemá. Odmítají ho poslanci ANO, ČSSD, KSČM a SPD.