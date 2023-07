Menopauza je přirozenou fází v životě ženy, která přináší fyzické, ale i emocionální změny. Trápí nás návaly horka, poruchy spánku a špatné nálady. Cítíme se často podrážděné, ubývá nám energie i potřebná svalová hmota. Výrazný příbytek pociťujeme v nárůstu tukové tkáně. Jak tomu předejít, proč je nejdůležitější spánek a které potraviny jsou nebezpečné nám v rozhovoru odpovídá vyhledávaný výživový poradce Petr Havlíček.

Výživový poradce Petr Havlíček s redaktorkou Deníku Bohumilou Čihákovou | Foto: Deník/Bohumila Čiháková

Přemýšlím, jaká je pojící linka mezi krmením zvířat a krmením člověka. Jak se ze zootechnika stane odborník na výživu lidí?

V době, kdy jsem studoval, byla výživa zvířat dál než výživa lidí, protože u těch zvířat se to dalo monetizovat. Výživa byla důležitá pro zajištění kondice, výkonu a následného produktu. Od krávy mléko, od slepice vejce. Pouze zdravé a výkonné zvíře bylo rentabilní. Opravdu na tom velmi záleželo a řešilo se to poměrně dost do různých nuancí, tak, jak se to u lidí v té době vůbec neřešilo. Takže pak už stačilo si jenom čuchnout trošku ke sportu a propojit to všechno dohromady. Z vysoké školy už jsem do zemědělství nikdy nevrátil a začal jsem dělat výživu s lidmi.

Myslela jsem, že vás k výživě přivedl otec.

Můj otec dělal trošku jiný obor, zabýval se hygienou výživy.

Personalistka: Padesátníky ve firmách nechtějí, přednost má toxická kultura

Pokud správně sčítám, vysoká škola plus třicet let zkušeností s výživou, dostáváme se u vás přes zlomovou padesátku, kdy si i muži prochází andropauzou. Máte toto období již za sebou nebo se na ni připravujete?

Před několika lety jsme s mojí kamarádkou, známou psycholožkou a sexuoložkou paní docentkou Laurou Janáčkovou natáčeli krátké video právě o andropauze u mužů, studoval jsem to a četl jsem si příznaky a říkal si 'tohle mám, tohle mám taky, tohle taky' a říkám 'sakra, já jsem v andropauze'. Takže myslím si, že už ji mám za sebou.

A jak to probíhalo?

Víceméně dosti podobně jako u žen. I nás trápí návaly horka, poruchy spánku, blbé nálady, takové i to podráždění, úbytek energie, úbytek svalové hmoty, lehký nárůst tukové tkáně, protože to všechno je spojeno. Jak u žen klesá estrogen, tak u mužů se začíná snižovat testosteron.

Má na nárust váhy u žen zásadní vliv zpomalený metabolismus? K jakým tělesným změnám v důsledku toho dochází?

Menopauza nebo andropauza jako takové přímo metabolismus nezpomalují. Jde spíš o celou sérii různých změn. Řekl bych, že to zásadní, co vede ke zpomalení metabolismu v menopauze, je hlavně omezení pohybu třeba v důsledku špatných nálad.

Na menopauzu je potřeba se připravit, doporučuje výživový poradce Petr Havlíček:

Zdroj: Deník/Bohumila Čiháková

Má vliv na nárust hmotnosti i životní styl ženy před menopauzou? Některé jsou aktivní, mají dobré stravovací návyky, jiné rády třeba jen zahradničí a nějaké to kilo navíc neřeší.

To je v podstatě to zásadní. Je potřeba si uvědomit, že postava se bude měnit, že ke změnám bude docházet. A v momentě, kdy žena přechází do přechodu v nedobré kondici s nějakými kily navíc, nadváhou nebo případně až i s obezitou, tak ta situace se ještě zhorší. A samozřejmě to řešení je pak ještě obtížnější. Takže aby žena toto období zvládla co možná nejlépe, je potřeba se na to připravit.

Co pro to mohou ženy udělat?

Hýbat se. Spojte si to dohromady s psychikou, kdy se najednou necítím dobře, najednou se mi to tělo mění a život se mi začíná posouvat někam jinam. Jsou dvě možnosti, jak k tomu přistoupit. Z role oběti, kdy si budete na všechno stěžovat a vykašlete se úplně na všechno, anebo do toho přistoupíte z pozice tvůrce, zamakáte na sobě a řeknete si 'aha, a je to tady'. Takže co všechno pro to můžu udělat? Chci udržet svalovou hmotu, takže ji musím začít zatěžovat. To souvisí s dostatkem vhodného pohybu, třeba silové i aerobní zátěže nebo vytrvalostní zátěže, plus dostatečně kvalitní jídlo, a pochopitelně i odpočinek. Žádný zázračný doplněk ani zázračné jídlo pro udržení svalové hmoty, aniž bych k tomu doplnil i ty ostatní věci, které jsem zmínil, neexistuje.

Tloustnutí a návaly horka v menopauze? Víme, jak s tím naložit a žít opět naplno

Dá se nějak zamakat i na spánku? Hodně žen v menopauze si totiž stěžuje na nespavost a pak následnou únavu a psychické vyčerpání. Má kvalita spánku vliv na přibírání na váze?

Naprosto zásadní, a nejen pro udržení hmotnosti, ale i pro dobré psychické i fyzické zdraví. Když se ženě narodí dítě, nespí, může začít přibírat na váze prostřednictvím celé řady mechanismů. Totéž se potom děje v menopauze. Proto je potřeba dodržovat všechny zásady spánkové hygieny. V první řadě musíte nastavit pravidelnost spánku, tedy pravidelné usínání a pravidelné vstávání. Zároveň je potřeba zajistit další důležité aspekty: nejíst krátce před spaním, nejíst těžká kořeněná jídla, nejíst žádná tučná nebo smažená jídla a omezit vliv modrého světla hodinu před spaním.

Na mě funguje i sprcha a chladno v ložnici.

My totiž systematicky pracujeme na tom, abychom si ten spánek co nejvíce zničili, takže když už jsme to nezvládali do té menopauzy či andropauzy, tak teď bychom se nad tím měli hodně zamyslet. Už Jan Werich ve své pohádce Královna koloběžka říkal, že nejsladší na světě je spravedlivý spánek. I se svými klienty začínáme v první řadě pracovat na spánku.

Když už jsme v té ložnici, co libido, strava a menopauza? Ženy často ztrácí apetit k intimitě, jsou zavodněné, nepřijdou si atraktivní, a také často čelí narážkám mužů. Jak to vidíte z pohledu výživáře, ale také zralého muže?

Rozhodně tomu nepomohou hloupé narážky. Tu ženu akorát od sebe odeženete a vystavíte pochybám. Žena se mění, její psychika se mění, přichází ztráta zájmu o sex a nepříjemná je i vaginální suchost. Takže bych apriori zapracoval na komunikaci mezi partnery. Je potřeba naučit se říkat, jak ty věci vnímám, jak je cítím bez útočení. Existují různé bylinky a lymfatické masáže, které by mohly fungovat na odvodňování. Můžete si koupit volně prodejný čaj a můžete se zamyslet nad tím, co všechno mám v jídelníčku. Jestli třeba můj jídelníček neobsahuje příliš velké množství soli, jestli v něm není příliš nízké množství draslíku nebo jestli mám dostatek bílkovin, to všechno následně může vést k tomu, že se organismus zavodňuje. Existují i afrodiziakální potraviny, jako čokoláda nebo ústřice, které se tradují, že by mohly pomoci zvednout libido.

Nebo sklenka dobrého vína.

Ano a taky je to o té atmosféře. Pokud se na sebe partneři dívají celý večer jak vrazi nebo spolu nekomunikují a panuje dusná atmosféra, no tak to nemůže fungovat ani v ložnici. Proto funguje ta sklenička vína, sedíme si u ní, povídáme si a rozebíráme, co je třeba. Zklidníme se, a ženám bych ještě doporučil, aby chodily třeba na terapii i s partnerem a naučily se přijímat své tělo takové, jaké je.

Mateřské mléko je multivitamin, který v lékárně neseženete, říká Jakubová

A když mi ve stravě chybí bílkoviny?

Menopauza je kritické období. Na jedné straně rapidně ubývá svalová hmota, na druhé straně se mnoho lidí - ať už žen, nebo mužů - snaží ve zralém věku s váhou něco dělat. Zároveň do toho ještě stoupá vyšší riziko onkologických onemocnění. Je potřeba hledat citlivý a pečlivý balanc v příjmu bílkovin. Ten, kdo se po padesátce hýbe až moc, by měl trošku příjem bílkovin snížit na záchovnou hodnotu a spíše se orientovat na bílkovinu rostlinného původu. Naopak čím je člověk aktivnější, tím více té bílkoviny potřebuje. Paušální doporučení je jeden gram na kilogram aktivní tělesné hmoty, ale velmi záleží na fyzické aktivitě a míře psychického stresu člověka.

Stačí i v době přechodu dvě tři jídla denně?

Bohatě. Svačinkování bych volil jen pro ty v nedobrém výživovém stavu s podváhou. Mám celou řadu klientů specifických situací u lidí, kteří i po padesátce dělají výkonové sporty nebo sporty na výkonnostní úrovni. Ne sice na vrcholové, ale mají celou řadu cílů a ambicí a chodí u toho ještě do práce, mají rodinu, děti. Pak i v tomto případě je dobré do jídelníčku přidat svačiny.

Výživový poradce Petr Havlíček s redaktorkou Deníku Bohumilou ČihákovouZdroj: Deník/Bohumila Čiháková

A pak jsou tady ty blbé nálady, návaly a chutě.

Zahánět blbou náladu jídlem je blbost. A nedělají to jenom ženy v menopauze. My jsme se naučili, že když si dáme něco sladkého, tučného nebo slaného, tak nám to spraví náladu. Funguje to opravdu jako droga a je to návykové. Navštívil bych raději terapeuta, aby mi pomohl najít jiné způsoby, jak se zbavit té blbé nálady, než tím, že ji budu zajídat sladkým nebo slaným nebo zapíjet alkoholem. Nebo najít něco jiného, co mi tu náladu zlepší podobným způsobem, ale bez negativních dopadů na moji fyzickou a následně duševní schránku. Někomu pomůže to, že se přeorientuje, vezme si bubínek a začne vyšívat, že si ty myšlenky na jídlo odvede někam jinam. Někdo se jde projít, někdo si zaskáče přes švihadlo. Důležité je zkusit něco jiného než si dřepnout k televizi, vytáhnou bonboniéru a pomalu ji celou sežrat. Nejen že mi bude blbě fyzicky, ale především mi bude blbě psychicky, že jsem to zase nezvládl. Uvědomte si, že každým pytlíčkem brambůrek nebo jiného hnusu mi to tu náladu sice trošku spraví, ale vzápětí moje vůle se sebou něco dělat začíná klesat.

Kromě sladkého a čipsů jsou nějaké další potraviny nebo produkty, které by měly ženy v menopauze úplně vypustit z jídelníčku, protože podporují systémový zánět?

Pro všechny, nikoliv jenom pro ženy v menopauze, doporučuji vyřadit vysoce rizikové potraviny, které patří do takzvaně ultra průmyslově nebo vysoce průmyslově zpracovaných. To znamená potraviny, které byly zásadně změněny potravinářským průmyslem, kdy z nich ubyla vláknina a snížil se obsah vitamínů a minerálních látek, snížil se obsah fotoaktivních nebo fytonutrientů biologicky aktivních látek a místo nich se objevil vyšší obsah cukru a soli. Negativně náš organismus ovlivňuji i různá potravinářská aditiva, které ovlivňují náš střevní mikrobiom a způsobují dysbiózu. Zároveň je potřeba vyloučit jednoduché sacharidy, konzumaci velkého množství uzenářských výrobků a červeného masa. Stravu je potřeba naopak posunout do protizánětlivého stavu, mít ji co možná nejvíce správně, technologicky nebo kuchyňsky opracovanou. Rostlinné potraviny, ovoce, zeleninu, celozrnné výrobky, luštěniny a kvalitní olej.

PODCAST: Menopauza? Náročný přechod do další fáze života přináší i pozitiva

A který olej je na vaření či smažení nejlepší?

Extra virgin, protože má vysoký obsah antioxidantů, polyfenolů, které chrání samotný tuk i jídlo před oxidací. Právě oxidace je jednou z hlavních příčin systémových zánětů. Olivový olej je dobré příliš nepřehřívat a volit raději šetrnější technologie, nižší teploty, jako je dušení v páře, vaření, pečení při nízkých teplotách nebo surový. Smažené jídlo udělat jednou za měsíc. Při vysokých teplotách ta potravina začíná degradovat a začínají se v ní tvořit karcinogenní látky.

Občas se mě gynekoložka ptá na vyprazdňování. Je moč a stolice ukazatelem, jestli pijeme a jíme dobře ve zralém věku?

Samozřejmě. Tak začneme u té moči. V zásadě můžeme říct, že když nezapáchá, je světlá, čirá a lehce nažloutlá, říká se tomu barva slámy, svědčí to o dobré hydrataci organismu. Jakmile moč tmavne, tak je nutné okamžitě navýšit pitný režim. Pokud jde o stolici, tak doporučuji řídit se takzvanou bristolskou klasifikací. Ideální stolice vypadá jako jelítko, které bez šplouchnutí vklouzne do záchodové mísy, má hnědou barvu a nijak zásadně nepáchne. To je znak zdravé stolice. O zdravé výživě svědčí i pravidelnost vyprazdňování, což je jednou až dvakrát za den.

Petr HavlíčekZdroj: Deník/Bohumila ČihákováIng. Petr Havlíček studoval na Vysoké škole zemědělské v Brně obor zootechnik. Učaroval ho sport a po studiích se zaměřil na výživu lidí.



Následnou kariéru odstartoval jako výživový poradce vrcholových sportovců, pomáhal Tomáši Dvořákovi nebo Kateřině Neumannové.



S Kateřinou Cajthamlovou byl odborným garantem a moderátorem úspěšného pořadu Jste to, co jíte. S Romanem Vaňkem dva roky natáčeli pořad Rozum v troubě.



Vydal několik knih.