"Ano, je to pravda," potvrdil rozpuštění poradní skupiny pro server iRozhlas.cz epidemiolog Petr Smejkal s tím, že ministerstvo expertní skupině pouze oznámilo, že končí, důvod ale neuvedlo.

Později ministerstvo vydalo oficiální prohlášení ve kterém stojí, že se změnila epidemiologická situace v České republice a v současné době je již 36 procent populace nad 18 let naočkováno.

„Vzhledem ke zlepšující se epidemické situaci a dostatečným personálním kapacitám na Ministerstvu zdravotnictví jsme se rozhodli přesunout tuto agendu již uvnitř v rámci resortu,“ uvedla náměstkyně pro zdravotní péči Martina Vašáková.

„Chtěl bych touto cestou poděkovat všem z MeSES za pomoc. Odvedli obrovský kus práce v době, kdy epidemie vrcholila, ale i nyní, kdy se vracíme zpět do normálního života. Chtěl bych říci, že jejich názory byly vždy relevantní. Pokud budou kolegové z MeSES ochotní, byl bych rád, kdybychom se mohli potkávat dál,“ uvedl Arenberger.

O nečekaném konci MeSES na svém twitteru informoval i další ze členů skupiny, ředitel STEM Martin Buchtík. „MeSES byl před hodinou jedním telefonátem náměstka zrušen. Žádné důvody nám sděleny nebyly,“ tweetoval.

#MESES byl před hodinou jedním telefonátem náměstka zrušen. Žádné důvody nám sděleny nebyly. — Martin Buchtík (@martinbuchtik) May 18, 2021

Hlavní epidemiolog IKEM Smejkal, jenž byl zároveň vedoucím poradní skupiny, přitom o den dříve naznačil, že ministerstvo zdravotnictví v současnosti nenaslouchá MeSES tolik jako za minulého ministra zdravotnictví Jana Blatného.

"Mám trošku pocit, jako by si najednou uvědomili, že by to vlastně neměla být Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES), kdo má kontrolovat rozvolňování, nýbrž ty do této chvíle asi nefunkční struktury ministerstva nebo Státní zdravotní ústav," nechal se Smejkal slyšet v rozhovoru pro server Novinky.cz.

Vývojem epidemiologické situace, testováním, vakcinací včetně doporučování změn protiepidemických opatření se bude nově na Ministerstvu zdravotnictví zabývat Klinická skupina pro Covid. "V ní jsou nejen odborní zaměstnanci ministerstva zdravotnictví, ale i zástupců SZÚ, ÚZIS z epidemiologů, infektologů, vakcinologů, intenzivistů, imunologů a pneumologů, pediatrů nebo internistů," uvádí tisková zpráva ministerstva.

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) však podle epidemiologa Rastislava Maďara nevznikla kvůli ministerstvu zdravotnictví, ale aby pomohla vyvést Česko z "bezprecedentní krize" a ochránila ho před další. "Doufám, ze bude vůle členů pokračovat dál. Na to ministerstvo zdravotnictví nepotřebujeme. Jeho postup už asi nikoho z nás nepřekvapuje. Večer máme jednání, uvidíme," konstatoval Maďar.

Později skupina sdělila, že skutečně bude pokračovat, ale nikoli pod ministerstvem zdravotnictví. Připravit chce dlouhodobou strategii pro boj s koronavirovou epidemií. "Pokračujeme dál! Jen ne pod ministerstvem zdravotnictví. Tedy tak jak skupina původně vznikala," uvedl Maďar po večerním jednání členů skupiny. Experti hodlají kromě jiných dokumentů vypracovat strategii pro boj s koronavirem, ale i s dalšími budoucími pandemiemi.

Odborná stanoviska

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) vznikla za předchozího ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). Poradní orgán vydával odborná stanoviska zejména k rozvolňování opatření, vyjadřoval se však i k testování či očkování. Členy skupiny byli experti z různých oblastí - například epidemiolog Rastislav Maďar, viroložka Ruth Tachezy, imunolog Zdeněk Hel či ekonom Štěpán Jurajda.

MeSES v poslední době čelil kritice skupiny dvanácti lékařů, mezi nimiž jsou i rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima či kardiochirurg Jan Pirk. Neshody se objevili i mezi ním a klinickou skupinou ministerstva, která rovněž patří mezi poradní orgány.

Ke zrušení skupiny se pro server iDnes.cz vyjádřil i exministr zdravotnictví Blatný. „Překvapený asi jsem. Dosavadní kroky pana ministra pro tuto změnu nesvědčily. Víte, že i mně nějakou dobu trvalo, než se spolupráce s MeSES nastavila, ale pak to byla jedna z dobře fungujících poradních skupin a při rozhodováních, která jsem spolu s hlavní hygienickou činil, jsme její pohled brali také v potaz. Předpokládám ale, že ministerstvo důvody k tomuto kroku má, a mně již nepřísluší to jakkoli hodnotit,“ citoval jej server.

Opozice kritizuje rozpuštění odborné skupiny MeSES



Část opozice kritizuje rozpuštění odborné skupiny MeSES, která radila ministerstvu zdravotnictví s epidemií covidu a rozvolňováním protiepidemických opatření. Podle představitelů ODS, lidovců a Pirátů je konec skupiny reakcí na vyjádření šéfa skupiny Petra Smejkala, který serveru Novinky.cz řekl, že stát kritickou část epidemie nezvládl a že je z politiků a jejich přístupu v době pandemie dost roztrpčený. Činnost skupiny ocenil ministr školství Robert Plaga (za ANO), který se s odborníky radil o podmínkách návratu dětí do škol. Podle něj odborná expertiza skupiny bude chybět.



"Chtěl bych moc poděkovat všem členům skupiny MeSES za skvělou spolupráci a na datech založenou odbornou expertizu a podporu, která tu chyběla a nyní bohužel opět chybět bude," poznamenal Plaga.



"Zrušení Mezioborové skupiny pro epidemické situace den poté, co její vedoucí Petr Smejkal médiím řekl, že Česká republika epidemii nezvládla, beru jako potvrzení jeho slov," uvedl na twitteru šéf ODS Petr Fiala.



"Ministr zdravotnictví právě odborníkům rozpustil skupinu pro covid. Její šéf řekl pravdu, že vláda druhou vlnu nezvládla. Takže čtvrtý ministr opět zapne řízení metodou pokus omyl. Na podzim se máme na co těšit. Bohužel odcházejí ti, co měli zůstat, a ti, co měli odejít, zůstali," napsal pirátský poslanec Jakub Michálek.



"Personální čistky za nepohodlné názory, to bez mrknutí oka na ministerstvu zdravotnictví umí. Ale nepřiznání několika desítek milionů Petra Arenbergera je v pohodě," uvedl místopředseda lidovců Jan Bartošek s odkazem na nesrovnalosti v majetkových poměrech ministra zdravotnictví.



Média před časem upozornila na to, že po nástupu do funkce ministra Arenberger přiznal ke konci roku 2020 mnohonásobně větší majetek a vyšší příjmy, než udával v předchozích letech. Arenberger k tomu řekl, že na rozdíl mezi daňovým a majetkovým přiznáním ho upozornila média a už je dal do souladu. Předložení materiálů k těmto nesrovnalostem po Arenbergerovi chce i premiér Andrej Babiš (ANO).