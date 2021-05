„Chci říct, že si velice vážím odbornosti a nasazení členů MeSESu. Pomohli naší zemi. A i když je teď situace výrazně lepší, nesmíme ani následující týdny a měsíce nic podcenit,“ napsal premiér Babiš na twitter.

"Rád bych s nimi dál spolupracoval a proto jsem už včera oslovil pány Smejkala a Hela a nabídnul jim, aby skupina radila přímo Radě vlády pro zdravotní rizika, kde mají už teď svého zástupce," dodal v příspěvku.

Skupina ministerstvu radila s epidemií covidu a rozvolňováním opatření. Ministerstvo s ní rozvázalo spolupráci v úterý s tím, že současná epidemická situace se lepší, zrychluje se rovněž očkování, a tak jejich pomoci již není potřeba. Agendu bude mít nyní na starosti resortní klinická skupina pro covid, kterou vede náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Vašáková.

Skupina MeSES bude ve své činnosti pokračovat dál jako nezávislá a bude se věnovat rozpracovaným koncepčním pohledům na problémy související s očekávaným vývojem epidemie a riziky s ní spojenými. Současný postup návratu k běžnému životu podle vládou schválených kroků považuje za vhodný, byť se podle skupiny nemůže obejít bez pečlivého vyhodnocování situace.

"Koncem první poloviny června zamýšlíme vydat odborné stanovisko k možnému vývoji epidemie ve střednědobém výhledu. Hodláme také představit mezioborový pohled na ochranu společnosti před možností podobných rozsáhlých zdravotních rizik v budoucnosti," uvedla skupina v prohlášení. Skupina si uvědomuje, že její role je dočasná a s vymizením epidemických ohrožení bude časem pomíjet.

Kritika opozice i ministra Plagy

Konec skupiny kritizovala i část opozice. Podle představitelů ODS, lidovců a Pirátů je konec skupiny reakcí na vyjádření šéfa skupiny Smejkala, který serveru Novinky.cz řekl, že stát kritickou část epidemie nezvládl a že je z politiků a jejich přístupu v době pandemie dost roztrpčený.

Sám Smejkal by se dle svých slov podivoval, kdyby k rozpuštění skupiny vedla jeho kritická slova na adresu vlády, zároveň ale připouští, že je to možné. „To by bylo velmi na pováženou, kdyby jeden rozhovor, byť ostrý, ale já si za ním stojím, vedl k tomu, že se ze dne na den zruší odborná skupina, která pomáhala státu po dva měsíce,“ řekl ČT. Zrušení MeSES si vysvětluje tím, že ministerstvo už skupinu nepovažuje za potřebnou a věří, že situaci zvládne samo.

Činnost skupiny ocenil ministr školství Robert Plaga (za ANO), který se s odborníky radil o podmínkách návratu dětí do škol. Podle něj odborná expertiza skupiny bude chybět.

Chtěl bych moc poděkovat všem členům skupiny MeSES za skvělou spolupráci a na datech založenou odbornou expertizu a podporu, která tu chyběla a nyní bohužel opět chybět bude," poznamenal Plaga.

"Zrušení Mezioborové skupiny pro epidemické situace den poté, co její vedoucí Petr Smejkal médiím řekl, že Česká republika epidemii nezvládla, beru jako potvrzení jeho slov," uvedlna twitteru šéf ODS Petr Fiala.

"Ministr zdravotnictví právě odborníkům rozpustil skupinu pro covid. Její šéf řekl pravdu, že vláda druhou vlnu nezvládla. Takže čtvrtý ministr opět zapne řízení metodou pokus omyl. Na podzim se máme na co těšit. Bohužel odcházejí ti, co měli zůstat, a ti, co měli odejít, zůstali," napsal pirátský poslanec Jakub Michálek.

Hejtmani konzultaci využijí

Se skupinou MeSES se v úterý domluvila na další spolupráci Asociace krajů. Na twitteru to po jednání s vedoucím skupiny Petrem Smejkalem uvedl její šéf a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

"Vážím si jejich odbornosti a práce. Pokud na ministerstvu zdravotnictví mají pocit, že konzultaci téhle party už nepotřebují, tak hejtmani ji určitě rádi využijí," dodal.

Ministerstvo zdravotnictví v úterý odpoledne oznámilo, že spolupráci s MeSES ukončilo. Skupina vznikla v polovině letošního března jako odborný poradní orgán ministerstva zdravotnictví v souvislosti s rychlým šířením koronavirové epidemie. Kromě epidemiologů zahrnuje odborníky na ekonomii, sociologii či právo.

Podle Smejkala ministerstvo skupinu předem neupozornilo. Rozhodnutí o ukončení spolupráce s MeSES ministerstvo zdravotnictví zdůvodnilo příznivým vývojem epidemie a zrychlujícím tempem očkování. Agendu bude mít nyní na starosti resortní klinická skupina pro covid, kterou vede náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Vašáková.

Činnost skupiny minulý týden kritizovala skupina 12 významných lékařů. Vláda má podle nich standardní mechanismy řízení epidemie. Kritikům také vadilo, že MeSES nenese za svá doporučení ke zvládání epidemie žádnou právní, ekonomickou ani politickou odpovědnost