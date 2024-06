Podobné podněty s příchodem léta chodí radnicím ve velkém. A ve velkém se množí na sociálních sítích. „Na Okružní a v jejím okolí to už nevypadá jako trávník, ale jako prales a začíná se semenit tráva, osiny. Už několik let obtěžují obyvatele a divím se že město jako takové s tím nic nedělá, neseká,“ rozčílil se v minulých dnech obyvatel Slaného.

Omezení sečení podporují ekologové

Právě kvůli ekologii obce někdy údržbu omezují na nutné minimum. Údržba zeleně se tak už neřídí jen estetikou a harmonogramem sečení.

„Nejčastěji se řeší, zda vůbec, nebo jak často, trávníky v parcích a ve veřejných městských prostorech přes léto sekat, a zda plýtvat vodou při jejich zavlažování. Ještě před několika lety se toto neřešilo, ale mnoho obcí po horkých létech přistoupilo ke snížení frekvence sekání,“ potvrdil specialista Jan Dzúr ze společnosti Kärcher, která vyvíjí zahradnickou techniku.

Plní se tak přání ekologů, kteří po rozvolnění sekání volají už léta. Hlavně kvůli oteplování a suchu.

„Trávník, který se seče na krátko a často, sucho zhoršuje. Ztrácí schopnost zadržovat vodu z mnoha důvodů. Řídký porost nezadrží sluneční paprsky. Ty dopadají na mnohých místech přímo na půdu, kterou vysušují. Voda po holé zemi snadno steče pryč, místo aby se vsakovala,“ vysvětlila odbornice Martina Kišelová ze Svazu ochránců přírody. Roli hraje také fauna, která ve vyšší trávě nachází příbytky a více potravy.

Česko není ve změnách v přístupu k sekání trávníků samo. Před čtrnácti dny skončil na Britských ostrovech a v části Spojených států projekt No Mow May 2024. Iniciativa, během které se v průběhu května na zelených plochách neobjeví sekačka. A někde to z května přejde na celý rok.



Například v anglickém Bradfordu se rozhodli nesekat na pětaosmdesáti lokalitách. „Na některých našich pozemcích chceme zavést zákaz sečení, abychom udrželi biologickou rozmanitost a ochranu přírody. Všichni musíme udělat, co je v našich silách, abychom vytvořili udržitelnější čtvrť pro budoucnost,“ uvedl pro The Guardian mluvčí města David Glanville.