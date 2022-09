„Minulý víkend jsem na tomhle úseku napočítal 170 aut,“ vypráví houbař Petr Jonák. Do lesa se vydal ve všední den záměrně, aby se davům vyhnul „Doufal jsem, že si nasbírám pár hub do sušičky, ale ten košík si můžu dát tak akorát na hlavu, už tu nic nezůstalo,“ krčí rameny nad prázdným košíkem. Kousek od něj končí se stejným výsledkem i další skupinka houbařů, v čele se seniorem, který se opírá o francouzské hole. „Co máte? Nic? Já taky a to jsem byl až támhle na vršku,“ láteří nad neúspěchem.

Kvůli suchu začaly letos houby růst později, úsilí houbařů je o to intenzivnější. Podle lesních správ často blokují silnice. „Je čas na osvětu, protože se nám tu s houbařskou sezónou rozmohl takový nešvar. Parkovat všude, kde nás napadne,“ informují na sociálních sítích společnost Colloredo-Mansfeld o situaci v lesích kolem Zbiroha. Řidiči často blokují průjezd lesnické techniky. Podobné zkušenosti mají i Lesy ČR, podle jejich sdělení se dá překračování zákona obvykle vyřešit domluvou.

Obyvatelé oblastí, kam davy houbařů míří, už tak smířliví ale nejsou. A dokonce část z nich přemýšlí, že by oslovila senátory svého obvodu a otevřeli s nimi debatu, zda v České republice nenastavit omezení pro houbaře, jaká platí v řadě států Evropy, včetně našich nejbližších sousedů.

Kolony aut jsou podél lesů po celý týden. Během víkendu až v řádu stovek.Zdroj: Deník/Kamila Minaříková

Jednou z nich je i Lucie Červenka, která má v Krušných horách chatu. „Že parkují houbaři všude, kde nemají, včetně našich pozemků, se dá přežít. Co mi ale skutečně vadí, je jak se zvýší množství odpadu v lesích,“ zlobí se. „Jsme nuceni uklízet ho ve velkém, hlavně pet lahve, nosíme to ven z lesa po pytlech. Kdybychom to nedělali, je les za pár dní úplně zaplavený,“ říká. Do hor odjíždějí z měst za klidem a chtějí si užívat relax v přírodě. Ten ale v těchto týdnech nemají ani oni, ani zvěř v lesích. „Bohužel ty nájezdy nemají s láskou k přírodě často nic společného. Nacházíme v lese rozkopané houby, vyházená obrovská množství u silnice,“ doplňuje Červenka.

Regulace houbaření

Houbaření, tak jak ho známe z našich končin, je v Evropě spíše ojedinělý jev. Dle projektu Evropa v datech jsou nejpřísnější podmínky pro houbaření v Nizozemsku, kde se houby mimo vlastní pozemek vůbec sbírat nesmějí. Porušení se klasifikuje jako pytláctví a hrozí za něj až rok vězení. Rakušané mohou během jedné návštěvy lesa posbírat dva kilogramy hub, o polovinu méně je to ve Švýcarsku a Lucembursku. V Německu se pravidla liší podle každé spolkové země, limit ke sběru se pohybuje od 0,5 kilogramu do dvou, v oblastech CHKO se pod hrozbou pokuty houbařit nesmí vůbec.

Regulace houbaření v Česku ale zatím příliš velkou podporu u politiků a úřadů zřejmě nemá. Deník oslovil několik poslanců z Výboru pro životní prostředí, jejich reakce jsou velmi zdrženlivé. „Skutečnost, že nastane houbařská sezona a lidé si sbírají houby mi nepřijde nikterak dramatická a abych se přiznala, problémy spojené se sběrem hub jsem ještě nezaznamenala. Myslím si, že další regulace v rámci našeho již tak dost košatého právního systému by byla aktuálně nežádoucí,“ domnívá se poslankyně Jana Krutáková (STAN). Velmi stručným NE odpověděl také poslanec Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).

Zdroj: DeníkNa těžkou proveditelnost v praxi pak upozorňují Lesy ČR. „Korigovat vše zmíněné se jeví jako prakticky obtížně proveditelné a není k takovým omezením, z našeho pohledu, ani žádný vážný důvod,“ dodává mluvčí lesů Eva Jouklová.