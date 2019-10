„Kandidáty“ odmítlo město zveřejnit. „Místopisná komise projednala obdržené návrhy a doporučila čtyři možné varianty. S těmito návrhy seznámíme rodinu zesnulého zpěváka. Konečné rozhodnutí má pak městská rada,“ informoval mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Stanice metra nebo ulice?

„Není možné říct nic, dokud se nespojíme s pozůstalými, kteří si z návrhů vyberou,“ doplnil Hofmana tajemník místopisné komise Jaroslav Peterka.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) už několik dnů po Gottově smrti potvrdil, že ve výběru bude klíčová zpěvákova rodina. „Mělo by to být něco, co má vazbu k hudbě, případně k Praze 5, kde Gott žil,“ uvedl Hřib v televizi Prima.

Do „širšího“ výběru komise zařadila návrhy od občanů i komunálních politiků. Petici za přejmenování Letiště Václava Havla na Letiště Karla Gotta podepsalo na internetu dva a půl tisíce lidí. Výraznější podporu mají i hlasy volající po tom, aby Gottovo jméno nesla jedna ze stanic připravované linky metra D.

Místostarosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN) navrhl jako „adepta“ zatím bezejmenný mostek vedoucí k paláci Žofín. Starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková (ODS) pak doporučila nazvat po Gottovi ulici nebo náměstí v budoucí čtvrti Smíchov city.