Buřty v parku či na náměstí. Městské grilování je čím dál populárnější

„Je to dobře, že postupně vznikají nová a nová místa. A to hlavně ve městech, kde jsou lidé bydlící v paneláku o toto potěšení mnohdy ochuzeni. Ale mohlo by jich být daleko více,“ řekl Deníku Kubricht. Počet míst s umístěným grilem sleduje dlouhodobě web grilujemevemeste, kde napříč republikou naleznou lidé na 40 míst určených k veřejnému grilování a opékání buřtů.