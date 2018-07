Metnar se ke své diplomce vyjádří do konce týdne. Opozice reaguje ironicky

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) očekává, že se ke své diplomové práci vyjádří do konce týdne. Práci nyní analyzuje. S premiérem Andrejem Babišem (ANO) je v kontaktu a průběžně ho o záležitosti informuje. Opoziční politici komentují podezření z plagiátorství převážně ironicky.

Podle České televize Metnar ve své diplomové práci z roku 2004 řádně neuváděl citované zdroje.

Metnar vystudoval Vyšší policejní školu Ministerstva vnitra ČR, později při zaměstnání Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, kde získal titul magistr. Česká televize uvedla, že jeho diplomová práce obsahuje seznam použitých zdrojů, je v ní ale velmi málo průběžných odkazů. Některé strany jsou převzaty nebo jen mírně upraveny bez jasného vyznačení, že jde o převzatý text.

V reportáži pak současný ministr obrany nevyloučil rezignaci, pokud by se podezření z plagiátorství potvrdilo. "Diplomovou práci analyzuji a očekávám, že se vyjádřím do konce týdne," napsal dnes ministr ČTK. Na dotaz, zda o záležitosti mluvil s Babišem, odpověděl, že s ním je v kontaktu a průběžně ho informuje.

Vedoucí Metnarovy diplomové práce, nyní místostarostka Příbora Dana Forišková (KDU-ČSL), serveru iDNES.cz řekla, že pokud se Metnarovo pochybení prokáže, měl by podle jejího názoru rezignovat. Forišková uvedla, že vždy upozorňovala studenty na nutnost uvést zdroj. "Vedla jsem několik prací jak na Vysoké škole báňské, tak na Ostravské univerzitě a když jsem přišla na to, že student něco opsal, tak jsem ho na to upozornila. Ale nemusíte na všechno přijít," řekla serveru.

Mluvčí školy Adam Soustružník řekl, že si zástupci univerzity musí nejdříve prostudovat Foriškové posudek k Metnarově práci. Dodal, že Forišková v současnosti zaměstnankyní univerzity není.

Server Blesk Zprávy v úterý uvedl, že Babiš chce počkat na výsledek analýzy práce Metnara. Na rozhodnutí předsedy vlády odkázal i mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček. "Nyní nebudeme věc komentovat. Pan premiér již oznámil, že vyčká na výsledky analýzy předmětné práce," napsal Ovčáček. Zeman minulý týden v rozhovoru řekl, že plagiátorství je krádež a jakýkoliv ministr, kterému je prokázána krádež, by měl nejen odstoupit, ale ani neaspirovat do veřejné funkce.

Média citují IT specialistu Vysoké školy ekonomické Jana Macha, podle kterého diplomovou práci Metnara nelze označit za plagiát jako v případech ministryně spravedlnosti Taťány Malé (ANO) a ministra práce a sociálních věcí Petra Krčála (ČSSD), kteří museli ve svých funkcích kvůli plagiátorství skončit.

Ke kauze se ironicky vyjádřili i opoziční poslanci. "Když teď čtu, že i ministr Metnar zváží rezignaci kvůli své diplomce, napadá mě parafráze slavné písně: 'řekni, kde ti ministři jsou'," napsal na twitteru místopředseda ODS Martin Baxa.

"Začínáme se blížit situaci, kdy bude základní požadavek na ministra, aby neměl vysokoškolský titul," uvedl na twitteru poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík. Podobně se vyjádřila i místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Situace už pomalu začíná být vhodná na inzerát: Hledáme ministra. Vysoká škola nevýhodou," uvedla na twitteru.

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek srovnal Metnarovu diplomovou práci s tím, že je premiér Andrej Babiš (ANO) trestně stíhán. "Kdyby byl ministr Metnar podezřelý z dotačního podvodu a byl proto stíhán, mohl by být v klidu. To je v souladu s etickým kodexem vlády dle jejího předsedy. Protože ale špatně citoval v diplomce, může ho to stát křeslo. Hlavně, že máme jasno v prioritách," uvedl.

Metnara se zastal bývalý ministr Němeček. "Myslím, že už to začínáme přehánět. Nahánět pana Metnara za to, že špatně ocitoval zdroje, je už kapku moc. Za chvilku budou odstupovat ministři kvůli špatným odstavcům. Jenom mě napadá, jestli to není zástupné téma," uvedl.

Diplomovou práci Metnar obhájil na Ostravské univerzitě a škola ji bude znovu kontrolovat. "Celá ta práce se bude zpátky elektronizovat," řekl mluvčí univerzity Adam Soustružník. Poté ji prověří přes systém na odhalování plagiátů.