Metro D bez řidiče? Nutná je změna zákona. Vláda v demisi ji nejspíš podpoří

Původně se mluvilo o tom, že linka D pražského metra by se otevřela už v tomto roce. Ale ve skutečnosti teprve probíhají přípravy na stavbu nové - "modré" - trasy metra. Hlavní město plánuje na déčku využít vlakové soupravy bez řidiče. K tomu je však nutná legislativní úprava.

Petr Dolínek, poslanec ČSSD a náměstek primátorky Adriany Krnáčové (ANO) zodpovědný i za dopravu, proto předložil drážní novelu, která by automatický provoz podzemní dráhy umožnila.

V současnosti platí zákon, podle něhož musí dopravce zajistit, aby drážní vozidla řídily osoby, které mají platný průkaz způsobilosti. Dolínkův návrh by pro metro bez řidiče stanovil výjimku.

Vláda v demisi, kterou sestavil premiér Andrej Babiš, by měla na úterním zasedání novelu podpořit. Jednobarevný kabinet hnutí ANO nejspíš pouze doporučí zákonodárcům, aby při následném schvalování předlohu upravili technicky tak, aby nebyla zneužitelná. Tedy aby skutečně platila pouze pro potřeby pražského metra D.

Praha podle Dolínka potřebuje mít zákonnou jistotu, že bude moci vypsat výběrové řízení na vlaky metra, bezpečnostní systém a dispečink pro automatický provoz na této lince. "Je klíčové vědět, zda to bude moci být touto formou, nebo ne," uvedl sociální demokrat dříve.

Provoz metra bez strojvůdců si sice podle důvodové zprávy vyžádá vyšší prvotní investici, ale výrazně by se měly snížit provozní náklady. "Minimalizací chyb při obsluze, způsobených v provozu lidským činitelem, nebo potlačením vlivů nekázně cestující veřejnosti (vstupy na trať) se výrazněji sníží počet mimořádných událostí, způsobujících pozdržení provozu nebo jeho výraznější přerušení," píše se v důvodové zprávě.

Moderní podzemní doprava bez lidského faktoru se využívá například v Soulu, Singapuru, Budapešti či Barceloně. Další města tento trend chtějí následovat. Na "modrém" metru v českém hlavním městě by mělo ze začátku jezdit šestnáct vlakových souprav bez řidičů a řízeny by byly z dispečinku u stanice Nádraží Krč.

V počáteční fázi má být zprovozněn úsek z Pankráce do Písnice, letos by měl začít geologický průzkum, pro urychlení stavby spolupracuje dopravní podnik s firmou Penta. V další fázi se předpokládá stavba zbylých dvou stanic na Náměstí Bratří Synků a Náměstí Míru. Celkem má stavba podzemní dráhy z Písnice až na náměstí Míru vyjít podle odhadů na 50 miliard korun. Magistrát rovněž uvažuje do prodloužení přes Žižkov až do Vysočan, ale zatím není jasný termín.