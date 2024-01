Výpad vpřed a přísun. Češi nezklamali, z pochodu švihlé chůze udělali atrakci

Co má společného Velká Británie, Brno a 7. leden? Letos tomu je už dvanáct let, kdy se v jihomoravské metropoli poprvé konal Pochod švihlé chůze. Jeho autoři se inspirovali skečem legendárního britského recesistického seriálu Monty Pythonův létající cirkus. Z Brna se pak Mezinárodní den švihlé chůze přenesl do celého světa. Pojďte se s Deníkem podívat, jak si lidé v Česku letos tento den připomněli.

Centrem Brna v sobotu prošli příznivci švihlé chůze. | Foto: Deník / Michal Hrabal