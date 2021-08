Před zasedáním kabinetu překvapivě předstoupil před média premiér Andrej Babiš a oznámil, že Koudelku pověří řízením služby až do konečného rozhodnutí. „Myslím, že taková důležitá funkce má být rozhodnuta novou vládou,“ uvedl.

Jak je jeho zvykem, osopil se na opozici, že jeho kabinetu měří dvojím metrem. V případě nejvyššího státního zástupce žádala, aby nástupce Pavla Zemana jmenovala až vláda vzešlá z říjnových voleb, zatímco nyní trvá na prodloužení Koudelkova mandátu Babišovým kabinetem. Opomněl ale dodat, že Zeman rezignoval sám, zatímco šéf BIS byl připraven v ředitelské funkci pokračovat.

„Nastoupil jsem sem v roce 1992 a nikdy jsem toho kroku nelitoval. Od první chvíle jsem tuto práci považoval za poslání, za službu této zemi. Pracují tady skvělí lidé, zažili jsme a do konce dovedli neskutečné případy. Pakliže bude mít premiér příští rok o mé služby zájem a já budu mít stále co nabídnout, velmi rád tuto nabídku znovu přijmu,“ řekl Michal Koudelka v rozhovoru pro náš list loni v listopadu.

Proti jeho působení v čele kontrarozvědky se ale dlouhodobě staví prezident Miloš Zeman. Nelíbí se mu její zaměření na ruské a čínské agenty působící v České republice. Koudelkovy podřízené nazval „čučkaři“.

Do svých služeb angažoval bývalého zaměstnance BIS Jiřího Roma, který na Koudelku vypracoval materiál, podle něhož je špatným manažerem. Zeman dokonce žádal jeho odvolání, ale pak se spolehl na to, že Babiš mu letos v srpnu neprodlouží mandát. To také se souhlasem koaliční ČSSD udělal.

Upozornil však, že zatímco náměstek Nejvyššího státního zastupitelství pověřený jeho vedením by na některé pravomoci nedosáhl (například zvrátit rozhodnutí v kauze Čapí hnízdo), v případě BIS Koudelkovi veškerá oprávnění zůstanou.

Nechceme figurku

Opozice je z Babišova kroku rozpačitá. Komunisté a SPD věřili, že Babiš se na prezidentův popud Koudelky definitivně zbaví, ostatní vnímají premiérův krok jako alibismus.

Trojkoalice Spolu chtěla původně kvůli šachům kolem šéfa BIS svolat na pátek mimořádnou schůzi sněmovny, ale tento požadavek včera stáhla. Deklarovala, že v případě své budoucí účasti ve vládě jmenuje Koudelku ředitelem kontrarozvědky.

„Premiér ustupuje Zemanovi, jinak by ředitele BIS podržel. Myslím, že ruská strana dnes bude mít důvod k oslavě. Opravdu už bych chtěl změnu poměrů, kdy premiér bude chlap a státník a ne poslušná figurka,“ uvedl předseda STAN Vít Rakušan.

Babiš ale vyloučil, že by měl na jeho postoj kdokoli vliv. Zároveň odmítl sdělit, zda by v případě volebního úspěchu a opětovného usednutí do premiérského křesla Koudelku ředitelem BIS ustavil.