Generálmajor Michal Koudelka stojí v čele Bezpečnostní informační služby (BIS) od roku 2016. V rozhovoru pro Deník říká, co je pro ni nejdůležitější: „Služba si během třiceti let své existence postupně vybudovala důvěru veřejnosti a politiků i respekt novinářů. To je pro její úspěšnou činnost zásadní. O současné a minulé vládě platí, že jako oprávnění adresáti berou a brali naše informace velmi vážně a také podle nich konali a konají. To je důležité nejen z hlediska ochrany země, ale také kvůli motivaci našich důstojníků. Vidí, že to, do čeho investují zdraví, čas a znalosti, má smysl.“

Exkluzivní rozhovor s Michalem Koudelkou si celý přečtěte ZDE.

Posláním civilní kontrarozvědky je získávat přesné a věrohodné informace, které poskytuje prezidentu republiky, předsedovi vlády, ministrům, vybraným orgánům státní správy a případně orgánům činným v trestním řízení. „Vždy záleží na tom, jak k nim přistoupí. Naše práce je informovat,“ zdůrazňuje Koudelka.

Nerozbitné zprávy

V interview popisuje, jak se informace získávají a vyhodnocují. „Máme tu různá pracoviště, která se zabývají jednotlivými oblastmi činnosti, jež nám určuje zákon. Když získají potřebné informace, posílají je na analytický odbor, kde se hodnotí, ověřují, porovnávají, propojují se zdroji od našich zahraničních partnerů. Hotový produkt neboli zprávy, které od nás odcházejí, jsou z mého pohledu naprosto nerozbitné.“

Do této kategorie patří i snaha Ruské federace ovlivnit volby do Evropského parlamentu. „V případě Voice of Europe dnes už asi každý vidí, že všechno, co jsme řekli, byla pravda. Ostatně okamžité a jasné vystoupení české vlády v tom sehrálo podstatnou roli. Na naše odhalení reagovala rychle a ihned vložila tři dané subjekty na sankční seznam. Poté tak učinila i Evropská unie,“ míní Koudelka.

Lenin měl pravdu

Když popisoval podmínky práce v BIS, uvedl: „Střílet musejí umět i sekretářky. Já střílím rád, ale doufám, že nebudu muset zbraň nikdy použít v jiných situacích než na střelnici.“

Profesionalita zpravodajců je nezbytný předpoklad k plnění úkolů BIS, ale stejně důležitá je připravenost armády, její modernizace a hlavně odolnost celé společnosti. K tomu Michal Koudelka sdělil: „Když útočíte na nemocnice, elektrárny, vodárny, zastrašujete obyvatelstvo, podrýváte jeho vůli k odporu a boji, znevěrohodňujete stát před jeho vlastními občany. Otec této myšlenky Vladimir Iljič Lenin řekl, že chcete-li zničit národ, musíte nejdříve zničit jeho morálku. Pak vám spadne do klína jako zralé ovoce. Rusové se tím stále řídí. My to víme a umíme tomu čelit. Protivník musí vědět, že jsme odhodláni se bránit, že proti němu stojí síla, která mu chce odolat a je toho schopna. Rusko rozumí jenom síle.“