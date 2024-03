Veřejností hýbe aféra mailu Andreje Babiše jeho spolupracovníkům, v nichž žádal informace o ministru zahraničí Janu Lipavském a jeho rodině. Co si o tom myslíte?

Andrej Babiš se nezměnil a ukázal, že estébácké metody shánění materiálů na soupeře a oponenty v podnikatelském či politickém boji mu jsou vlastní. Neměla by ale zapadnout příčina toho sdělení. Jan Lipavský v televizní debatě uvedl, že Babišův narativ o míru je ohrožením bezpečnosti naší země. V konečném důsledku to znamená, že bychom měli nechat Ukrajinu Rusku. Co udělá slovenský premiér Fico, se úplně neví, takže můžeme mít Rusy na našich státních hranicích, a to by byl velký problém.

Jenže nic takového šéf ANO neříká. On podporuje pomoc Ukrajině, ale zároveň vyzývá k jednání o příměří a poté o míru.

Jenže příměří můžete vyjednávat buď tím způsobem, že okupanta vytlačíte ze svého území, nebo ho tam necháte a budete se s ním dohadovat o nějakých podmínkách. To jsou dvě zcela odlišné situace.

Vy jste přesvědčen, že se Ukrajině s pomocí spojeneckých zbraní podaří ruského agresora vytlačit?

Musíme pro to udělat všechno, neboť je to v zájmu bezpečnosti Česka, střední Evropy a Evropy jako celku. Pomoc musí být taková, aby to Ukrajina zvládla. Když to nezvládne, čeká nás za několik let totéž, co se stalo jí.

Řekl jste, že je přirozeností Andreje Babiše shánět na oponenty kompromitující materiály. On tvrdí, že o to mu nešlo. Prý chtěl jen vědět, zda má Jan Lipavský děti a poslal-li by je do války.

Otázka je, kdo takovému odůvodnění věří. Já ne.

Jste ve vládě proto, abyste hlídal legislativní čistotu návrhů, které odcházejí ze Strakovy akademie do sněmovny. Daří se vám to?

Svou pozici bych nazval servisní službou pro ostatní ministry. Optika jejich legislativní přípravy většinou trpí resortismem. Kolegové řeší svůj problém, ale ostatní pohledy na věc už vnímají méně. My se snažíme o to, aby se věci řešily standardním způsobem a velice málo se odchylovaly od toho, co je v právu obvyklé.