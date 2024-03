Michal Šalomoun je ministrem bez portfeje a šéfem Legislativní rady vlády. S nadsázkou lze říct, že má pod palcem právní čistotu zákonných návrhů, které odcházejí ze Strakovy akademie do sněmovny. Ty nesmějí být v rozporu s Ústavou České republiky, evropským právem ani s již platnými normami. „Když projdou tímto trojím testem, už s tím nic nenadělám, protože na poslaneckou tvořivost vliv nemám,“ říká Šalomoun v rozhovoru pro Deník.

Michal Šalomoun | Foto: Deník/Martin Divíšek

Měkké drogy jako alkohol

Právě jeden takový komplexní pozměňovací návrh čeká i předlohu o psychomodulačních látkách. S ním ale ministr problém nemá, neboť je na něm široká shoda. „Zákon o psychomodulačních látkách řeší věc, která dosud není uspokojivě ošetřena. V podstatě známe jen tvrdé drogy typu heroinu. A máme black list, na nějž je vláda svým nařízením zařazuje. To je tedy přísná restrikce. Vedle toho máme ostatní látky, které povolujeme. A my bychom potřebovali šedý list, kde bychom jejich prodej a užívání regulovali,“ vysvětluje.

Psychomodulační látky podle něj nejsou tvrdé drogy, ale ani normální potravina. „Je to něco mezi tím. Způsob regulace bude zhruba odpovídat nakládání s alkoholem a nechává hlavní odpovědnost na lidech,“ popisuje Šalomoun.

Nekalí lobbisté si dají pozor

Pirátský ministr pro legislativu také předsedá vládní radě pro koordinaci boje s korupcí. Věří, že čtyři klíčové zákony v této oblasti budou do konce volebního období přijaty. Jako poslední by to měl být zákon o lobbingu.

Zákon o lobbování má napravit reputaci politiky i lobbingu jako špinavých řemesel:

Už žádná šedá zóna. Češi konečně zjistí, kdo u koho a za koho lobbuje

Skutečně pomůže registr lobbistů odstranit úplatkářství a nekalé ovlivňování zákonodárného procesu? „My jsme respektovali dobrou praxi ostatních zemí a doporučení skupiny států proti korupci GRECO. Na kávě se někdo s politikem v ústraní sejít může, ale jeden ministr nebo náměstek mu asi nepomůže. Ministři a poslanci jsou ve skupině lobbovaných, takže si člověk asi rozmyslí je tímto pokoutným způsobem ovlivňovat, neboť oni budou povinni takový kontakt propsat do lobbistické stopy. Podle mě to určitou zdrženlivost přinese. A naopak to může nasvítit přirozené a oprávněné zájmy některých skupin, třeba Svazu měst a obcí u připomínek k rozpočtovému určení daní. Na lobbing, za nějž se lidé nestydí, není třeba nahlížet skrz prsty. Na něm není nic špatného,“ tvrdí Michal Šalomoun.

Babišovy metody jsou stále stejné

V rozhovoru se také vrací k žádosti Andreje Babiše o sběr informací o ministru zahraničí Janu Lipavském a jeho rodině. „Andrej Babiš se nezměnil a ukázal, že estébacké metody shánění materiálů na soupeře a oponenty v podnikatelském či politickém boji mu jsou vlastní. Neměla by ale zapadnout příčina toho sdělení. Jan Lipavský v televizní debatě uvedl, že Babišův narativ o míru je ohrožením bezpečnosti naší země. V konečném důsledku to znamená, že bychom měli nechat Ukrajinu Rusku. Co udělá slovenský premiér Fico, se úplně neví, takže můžeme mít Rusy na našich státních hranicích, a to by byl velký problém,“ míní.

A proč chce Michal Šalomoun zřídit dětského ombudsmana a jakou podobu může mít poslanecká tvořivost třeba u zákona o pozemních komunikacích? Dočtete se v pátečním tištěném Deníku.