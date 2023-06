Minulý týden byl Michal Šmarda, starosta Nového Města na Moravě, opětovně zvolen předsedou nejstarší české politické strany, sociální demokracie. A je odhodlaný SOCDEM přivést zpět do sněmovny.

Předseda SOCDEM Michal Šmarda | Foto: Deník/Martin Divíšek

A co do vlády? „Nešli bychom do koalice, v níž bychom měli nedůstojnou pozici. Vracíme se k heslu z devadesátých let: Už nikdy do vlády po kolenou. Když do ní, tak pouze hlavním vchodem, nikoliv pro služebnictvo. V žádném případě bychom nešli do vlády s KSČM, SPD, ODS, TOP 09, ale ani s hnutím ANO pod vedením Andreje Babiše,“ říká Šmarda v rozhovoru pro Deník.

Ne proti všemu a všem

Vládnutí s hnutím ANO, kde byli sociální demokraté juniorním partnerem, považuje Michal Šmarda za chybu, kterou jim voliči spočítali a oni za ni tvrdě zaplatili. Jak chtějí dosáhnout svého cíle? „Nechceme spektakulárně protestovat proti všemu, od pomoci Ukrajině přes Evropskou unii až po asociální vládu. Budeme vystupovat tvrdě proti tomu, co Českou republiku skutečně ohrožuje, což je nezodpovědná pětikoaliční politika. Zároveň ovšem – a tím se lišíme od parlamentní opozice i pánů Rajchla či Vrabela – nabízíme konkrétní řešení. Kdykoli něco kritizujeme, hned říkáme, jak to dělat lépe a jinak,“ zdůrazňuje předseda.

Proč ještě mluvit o SOCDEM

Tím „jinak“ myslí třeba návrh vlastního konsolidačního balíku, jehož páteří jsou vyšší daně pro mamutí firmy i bohaté zaměstnance. „Vláda jde cestou zdanění spotřeby a příjmů těch, kteří se neumějí příliš bránit a neumějí optimalizovat jako velké a nadnárodní firmy. My se nebojíme obřích korporací a mezinárodního kapitálu, a proto chceme zdanit ty, kteří mají peněz nejvíc a bohatnou na současné krizi. Není důvod podbízet se široko daleko nejnižšími daněmi,“ vysvětluje šéf SOCDEM.

Strana podle něj téže bude prosazovat návrat k dani z příjmu fyzických osob z roku 2020, jejíž snížení znamená každoroční stomiliardový výpadek ve státním rozpočtu. „Jedna volební kampaň tak má na svědomí polovinu strukturálního deficitu České republiky. Musíme se vrátit zpátky, ale ne plošně, nýbrž s daňovou progresí, aby na tom nejnižší příjmové skupiny mírně vydělaly, středně příjmové zůstaly na svém a negativně se to dotklo jen lidí s nejvyššími příjmy,“ dodává.

Škrty musí začít na vládě

Nelíbí se mu ani to, že pětikoalice sice neustále mluví o úsporách na provozu státu, ale sama nejde příkladem, když zvyšuje počet zaměstnanců Úřadu vlády nebo ministerských náměstků. „Kdyby Gándhí svůj boj za osvobození Indie začal tím, že by se přežíral a ostatní vyzýval ke hladu, nikdy by nevyhrál. Nemůžete s plným žaludkem a peněženkou nabádat ostatní, aby šetřili,“ míní Šmarda.

A jak se předseda SOCDEM dívá na aktuální výměnu ministra zemědělství? Proč má nové stranické logo podobu gilotiny a podporuje strana vysoký růst armádního rozpočtu? Dočtete se v rozhovoru v pátečním tištěném Deníku.