Michalik uvedl, že jeho rodina měla společnost na Kypru od roku 2002, její činnost ukončila v roce 2017. „Nedělo se tam nic nelegálního," uvedl.

Střet zájmů?

Potenciální střet zájmů kvůli třetinovému podílu ve fondu, který vlastní solární elektrárny, by se podle něj dal vyřešit prodejem elektráren. "Vláda by však neměla začínat s tím, že je přirovnávána k tomu, že je to stejné jako předtím," řekl Michalik.

Deník N v pondělí uvedl, že někdejší Michalikova firma si v minulosti půjčila přes kyperskou firmu Lowfield Investments nejméně 4,6 milionu eur (v přepočtu podle aktuálního kurzu přibližně 117 milionů Kč). Michalik ve čtvrtek řekl, že jeho rodina měla na Kypru investiční společnost, která se zabývala investováním do akcií. „Nevnímám tuto záležitost z pohledu byznysového jako něco negativního, vše probíhalo v souladu se zákonem, nedělo se tam nic nelegálního," uvedl. Původní vklad řádně vydělal a zdanil v ČR, uvedl.

Michalikova rodina má celkem podíl 96 procent ve fondu Valour, který ovládá tři solární elektrárny. Sám Michalik má ve fondu třetinový podíl. Fond ovládá tři solární elektrárny, díky kterým se řadí k předním výrobcům elektřiny ze slunce v zemi, uvedl server Seznam Zprávy. „Jednal jsem s fondem, co by bylo nejjednodušší a nejrychlejší řešení a dospěli jsme k závěru, že prodej těch elektráren," řekl Michalik.

Nakonec však dospěl k závěru, že je důležitější STAN a obraz budoucí vlády. „Dospěl jsem k tomu, že novináři i značná část veřejnosti, která volila STAN, to podnikání přes kyperskou společnost vnímá negativně. Přestože je to něco, co probíhalo v minulosti, dospěl jsem k závěru, že je pro mě důležitější STAN," uvedl. Protože k rozhodnutí dospěl před hodinou či dvěma, neví zatím, kdo bude náhradním kandidátem STAN. Hnutí je Michalik dál připraven pomáhat v ekonomických otázkách.

Šéf hnutí STAN Vít Rakušan na svůj twitterový účet napsal, že ho Michalikovo rozhodnutí mrzí. „Podnikání na Kypru u nás nemá dobrý zvuk. Věřím ale, že by svůj potenciální střet zájmů vyřešil. Vzhledem ke svým předchozím zkušenostem a znalosti prostředí by byl skvělým ministrem průmyslu," zalitoval.

1/7 Rozhodnutí Věška Michalika mě lidsky velmi mrzí. Rozumím tomu, že informace, které se v souvislosti s jeho osobou objevily v médiích, mnohé naše příznivce rozladily. Nepůsobily dobře. Podnikání na Kypru u nás nemá dobrý zvuk. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) November 25, 2021

Rozhodnutí dál usilovat o funkci ministra průmyslu by podle Michalika přineslo v příštích týdnech pokračování mediální diskuse a mohlo by vyvolávat zdání, že se nic nezměnilo oproti končící Babišově vládě. Střetem zájmu premiéra v demisi se dlouhodobě zabývají české úřady i orgány EU. Podle auditní zprávy Evropské komise je Babiš ve střetu zájmů, neboť ovládá holding Agrofert i po vložení do svěřenských fondů a zároveň se podílí na rozhodování o rozdělování dotací EU. Babiš to popírá.