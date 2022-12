Vlna nelegální migrace podle údajů policie pro letošek skončila. I na jižní Moravě, kde byl tlak tranzitních běženců ze Sýrie či Iráku největší, hlásili ze slovenské hranice již osmého prosince nula zadržených. Poprvé od zavedení kontrol před čtvrt rokem. „V posledních týdnech jde v průměru jen o jednotky migrantů denně,“ potvrdil šéf jihomoravské policie Leoš Tržil v rozhovoru pro Deník. Celkem policisté a celníci v Jihomoravském kraji od konce září zachytili přes pět a půl tisíce nelegálních migrantů a téměř sto převaděčů.

Kontroly na česko-slovenské hranici kvůli vysokému počtu uprchlíků | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Kdy nastal největší zlom a počty zadržených nelegálních migrantů začaly významně klesat?

Po listopadových jednáních mezi českým a slovenským policejním prezidentem. Je dobře, že se našla společná řeč. Domluvily se například společné hlídky u vlakových spojů v příhraničních stanicích. Jako ve slovenských Kútech (vyrostl tam utečenecký tábor – pozn. redakce). Začalo se řešit, kdo je ve vlaku, před odjezdem. Přibyla tak možnost nelegální migranty vykázat z vlaku, ještě než se spoj dostal přes hranice a do první zastávky v Břeclavi. I slovenská strana přijala další opatření. Čísla pak šla rapidně dolů. Pro srovnání, v době největšího tlaku jsme na jižní Moravě zachytili kolem čtyř set migrantů denně.

Šéf jihomoravské policie Leoš TržilZdroj: Deník/Přemysl Spěvák

Jakou roli mohl hrát nástup zimy?

Pokles je hlášený odevšad, i z česko-německé hranice, Slovenska, z vnější maďarsko-srbské linie. Může to být počasím. Uprchlíci nejsou dostatečně vybaveni na mrazivé počasí. Může jít také o zklidnění migrační situace po politických jednáních.

V dřívějším sporu se slovenskou stranou tamní kritici zlehčovali výsledky a smysluplnost kontrol. S tím, že migranti se v zemi východních sousedů nehromadí, tudíž nějak přes hranice procházejí. Vaše hodnocení?

Efekt kontrol se dostavil. Opatření se přijala celá řada. Nejen u nás, ale i na Slovensku a v Maďarsku. Je ale fakt, že běženci hledali další trasy do Německa, přes Rakousko (také zavedlo kontroly na hranicích se Slovenskem – pozn. redaktora) a možná Polsko. Obecně máme mít přehled o tom, kdo se z oblasti mimo Schengen dostává a pohybuje na našem území, i když jde o tranzitní migranty. Jednou z priorit kontrol bylo také odhalování převaděčů.

Vláda prodloužila kontroly na hranicích se Slovenskem. Potrvají dalších 14 dní

Kontroly v době rozhovoru mají trvat do 27. prosince. Pokud opatření vláda ukončí, jak to bude dále?

Policisté z jihomoravského hraničního pásma v žádném případě nezmizí úplně. Monitoring v souvislosti se syrskou migrační vlnou bude pokračovat v mantinelech schengenské legislativy. Ať už půjde o namátkové kontroly nebo dohled nad zelenou hranicí. Evropské zákony umožňují i pokračování společných hlídek se Slováky v určitém pásmu. Na pokračujících kontrolách v příštím roce by se musely znovu podílet i další policejní útvary. Z kapacitních důvodů. Nejsme schopní to zajistit dlouhodobě jako ryze krajské opatření.

Mluví se o Syřanech. Zadržení běženci však byli většinou bez dokladů. Možná aby snáze získali azyl v Německu?

V registračním centru jsme je testovali třeba z národních symbolů a označení, abychom zjistili, zda jde o Syřany. Pokud neví základní informace o své zemi, je to podezřelé.

I z vyprávění migrantů mi přišlo, že na hranicích jde o souboj kdo s koho. Naštěstí se ale kvůli ujíždějícím převaděčům střílelo jen párkrát do vzduchu. Jak jsou migranti organizovaní?

Velmi dobře. Informace si posílají přes mobil, komunikují velmi rychle, jsou operativní. Když to celé začínalo, první zadržené skupinky měly největší starost o to, kde můžou kouřit a kde je wifi připojení pro přístup k internetu. Už na konci srpna jsme v Jihomoravském kraji přijali opatření na slovenských hranicích. Namátkové kontroly přijíždějících aut jsme spustili i v příhraničních lokalitách. Převaděči poté reagovali a začali se přesouvat i víc na sever, do Zlínského kraje. Po zavedení kontrol zase pozměnili způsoby a trasy.

Jak nápomocná byla při monitoringu hranice nejmodernější technika?

V určitých oblastech využíváme prakticky denně leteckou službu – drony. Na jižní Moravě máme výhodu třeba oproti Zlínsku, že velkou část hranice tvoří řeka Morava. Dostupnost vozidly je v rovinaté krajině jednodušší. Cizinecká policie má k dispozici vozidla s termovizí. S dohledností až pět kilometrů. Ale migranti jsou vynalézaví.

Česká policie zahájila kontroly na česko-slovenské hranici kvůli vysokému počtu uprchlíků, kteří přes ČR přecházejí do Německa a Rakouska, 29. září 2022, Mosty u Jablunkova.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Jak zkoušeli přejít přes „zelenou“, mimo přechody?

Na dálnici a silnici vyskakovali v mezipásmu z kamionů, které čekaly na odbavení. V takových případech je pomáhaly dohledávat v okolní krajině také drony. Před nástupem chladného počasí někteří přeplavali řeku Moravu nebo se přebrodili. Letos vody nebylo mnoho. V jednom místě přelézali přes potrubí. Měli jsme podezření také na převozníka na loďce.

S čím se policie zatím nejvíc potýkala? Ohledně dopravy zazněla kritika na kolony na některých hraničních přechodech, jako dálnice D2.

V tomto případě jsme kvůli frontám rozšířili počet odbavovacích míst na přechodu Lanžhot-Kúty. Nákladní doprava tam byla problém. Nejhorší dny poznamenaly podzimní sváteční dny, kdy kamiony stály a pak se naštosovaly.

Přechod hranice je možný jen v určitých místech. Výjimky jsou, ale nedostali je turisté. Pokud příští rok dorazí další migrační vlna, nebude to problém? Cyklisté či pěší nemohli překonat třeba lávku přes řeku Moravu u Slovanského hradiště v Mikulčicích na Hodonínsku.

Letošní výjimky se turistiky opravdu netýkaly. Znovuzavedení kontrol přišlo v závěru letní sezony. Například v té době končil provoz na Baťově kanále. Přímo na místě hlídaných přechodů se zákazem se pak účel posuzuje individuálně. Případné úpravě nastavení podle potřeby se nebráníme.

Nelegální migrace? Fiala: Česko je ochotné ještě více pomáhat s ochranou hranic

Hlídky policistů stráží hranice se Slovenskem čtyřiadvacet hodin denně. V dešti, mrazu. Pokud vláda nerozhodne jinak, mají mezi silnicí a přístřeškem pendlovat i přes Vánoce. Náročná služba…

Snažili jsme se jim poskytnout maximálně možné podmínky. Nicméně jde o provizorní režim, i přes teplý přístřešek, teplé jídlo či horké nápoje jsou podmínky bojové. Personálně se na kontrolách na celé slovenské hranici podílí všechna krajská ředitelství. Důležité bylo mít dostatek lidí, aby se mohli ve službě střídat, jak je zapotřebí. Kromě policistů, celníků a vojáků vypomáhají i členové aktivních záloh.

Nelegálním vstupem se běženci doupouštějí přestupku. Jaké byly reálné postihy pro převaděče?

Většinou šlo o zkrácené trestní řízení. V případě cizinců odjíždí se zákazem vstupu na území České republiky. Řidič, který ujížděl a způsobil vážnou nehodu v Břeclavi, skončil ve vazbě. Škála národností je pestrá. Zabavovali jsme u nich nalezené peníze, u aut je problém, většinou převaděči nebyli vlastníky. Je otázka na politiky, zda najdou cesty, už v novele zákona, pro zpřísnění postihů za převaděčství.