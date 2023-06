Předseda hnutí ANO ve druhém díle seriálu Co na to Andrej Babiš odpověděl na otázku, zda se na úterním zasedání poslaneckého klubu dohodli, že podpoří obrannou smlouvu mezi ČR a USA.

„Lidem je třeba říct, že tady nebudou žádné základny a žádní cizí vojáci. Ta smlouva je víceméně formalita a má ji 25 států NATO. Ve veřejném prostoru je o tom strašně moc dezinformací a některé strany to zneužívají a říkají lidem nepravdy,“ řekl šéf hnutí ANO.

Které strany má na mysli, zajímala se moderátorka. „Zneužívají to komunisti a SPD. Hnutí ANO by nikdy nedovolilo, aby k nám někdo přišel bez toho, že by to schválil parlament. Ta smlouva nikdy ještě nebyla využita a není důvod, aby byla využita u nás, má formální charakter. Náš klub o tom diskutoval, někteří budou z principu proti, jiní se zdrží a ostatní budou pro, neboť si myslíme, že to není důležité téma,“ uvedl Babiš.

Na dotaz, zda on sám zvedne ruku pro smlouvu, odpověděl: „Ano, nechal jsem si to vysvětlit, vždy budou platit naše zákony, my budeme rozhodovat a nikdo cizí nám nebude mluvit do toho, co se u nás děje, proto budu pro.“

Pětikoalice jede stále Antibabiše

Poslední průzkum volebních preferencí agentury Median dává hnutí ANO 34,5 procenta, ODS je s patnácti druhá. Ve čtenářích to vzbudilo zvědavost, zda se rýsuje povolební spolupráce těchto subjektů. Pan Gális se ptá, v čem se shodujete a v čem jste tak rozdílní, že to veřejně deklarované ochotě spolupracovat brání?

„Koalice se dělají po volbách a já vždycky kritizoval tradiční strany s bohatou korupční minulostí, že jim jde hlavně o to, aby jejich lidé měli funkce a koryta. Členové současné vlády jsou na vrcholu své kariéry, protože v profesích, které dělali kdysi, by tak neuspěli. My jsme ve vládě měli jasné výsledky a teď jsme opoziční hnutí se stínovou vládou, která by dokázala naši zemi řídit daleko kvalitněji. Jsou tam jen odborníci, kteří resortům rozumějí a navrhují konkrétní věci, ale tato vláda se s námi o tom nebaví,“ uvedl Babiš.

Tím ovšem neodpověděl na otázku, s kým by eventuálně vládu sestavil. Předseda ODS Petr Fiala přitom v debatě Deníku řekl, že udělá vše pro to, aby ANO nezvítězilo a Babiš nemohl uplatňovat svoji nezodpovědnou populistickou politiku. Takže s ODS to asi nebude, že? „A paní Pekarová Adamová řekla, že udělá všechno pro to, aby Babiš už nebyl nikde. Oni stále jedou Antibabiše, s tím vyhráli, ale teď lidé chválabohu vidí, jak jsou neschopní a nebojují za české zájmy. Spolupráce s nimi pro mě tedy vůbec není téma,“ prohlásil Babiš.

„Pan Fiala po komunálních volbách zakázal ODS dělat koalice s ANO, které drtivě vyhrálo. A primátorka Brna Vaňková řekla, že to s ANO udělat chce, a pokud by nemohla, tak ať si to předseda ODS udělá po svém. V Praze to dokázali, tam to Piráti využívají. My chceme mít dobré vztahy s každým, byli jsme ve vládě, dělali jsme politiku pro lidi. Jestliže to nazýváte populismus, tak já se k tomu hlásím. Chci, aby lidé měli dobrý život. Kdyby nepřišel covid, volby jsme drtivě vyhráli, protože jsme měli skvělé výsledky,“ dodal.

Moderátorka Babiše korigovala s tím, že takzvaný Fialův zákaz nebyl vetem, ale spíš doporučením, jak dokazuje nejen koalice v Brně, ale také v Ostravě a dalších městech. Andrej Babiš v tomto kontextu uvedl, že i novela zákona o sdružování v politických stranách, která zakazuje poslancům, ministrům a prezidentovi vlastnit celostátní média a čerpat národní dotace, je snahou se ho zbavit.

Na dotaz, zda prodá Agrofert včetně mediálního domu Mafra, odvětil: „Nemůžu dělat nic, protože to nevlastním. Kdybych vám řekl, že dám pokyn k prodeji Agrofertu a Mafry, tak bych porušil zákon a pan Michálek by hned běžel na policii a udal mě,“ konstatoval.

Na poznámku moderátorky, že pokud to jako konečný vlastník a beneficient neudělá, nebude moci být poslancem, natož premiérem, se rozesmál a pravil: „Uvidíme, ten zákon má platit od 1. ledna. Vím, že se mě chtějí zbavit. Hlavně Piráti, kteří řídí celou vládu. Jsou to novodobí marxisté, levičáci a promigrantští fanatici. Je mi líto, že pan předseda ODS zapomněl na svoji knížku Konzervatismus dnes a nechá se jimi řídit. Útočili dvěma zákony na Babiše a teď referendem na Blažka. Možná přijde den, kdy zaútočí na Fialu,“ myslí si Babiš. Opomněl to, že premiér a výkonná rada ODS se plně za ministra spravedlnosti Pavla Blažka postavili a pirátské usnesení odmítli.

Vláda „uplácí“ média. Jeho ale ne

Babiš se nechal slyšet, že média vládu podporují i proto, že jim teď rozdá 21 milionů na propagaci věcí, které jsou ve skutečnosti prací jejích předchůdců, například e-recept. „Médiím dávají finance z peněz daňových poplatníků, to je strašně úsměvné, dělají zbytečné kampaně a vyhazují peníze, protože neumějí komunikovat,“ řekl.

Na připomínku, že šlo nepochybně o vysoutěžené projekty, v nichž možná uspěla i Mladá fronta DNES nebo Lidové noviny z jeho svěřenského fondu, odpověděl: „To určitě ne, vyhrávají to vždycky jejich kámoši, Mafra nedostane ani korunu, to se spolehněte,“ prohlásil. Není ovšem jasné, jak o tom může být informován, když tvrdí, že o svěřenském fondu, kde je zaparkován Agrofert, nic neví.

Migrační pakt vnímá jako národní zradu

Andrej Babiš zmínil konzervatismus Petra Fialy, k němuž se celý život hlásí. Zato šéf ANO se tak nikdy neprofiloval. Naopak byl představitelem liberálního středu, kdy v kulturních otázkách typu manželství pro všechny byl vždy velmi benevolentní. Kde se vzal teď obrat k nacionálnímu konzervativci, jenž řeční na konferenci v Budapešti po boku Václava Klause? V tomto smyslu si notuje s SPD, především v otázce migrace.

Okamura i Babiš hovoří o národní zradě Víta Rakušana, který podepsal za ČR celoevropský pakt o migraci. V něm je ale napsáno, že se nebudou uplatňovat žádné povinné kvóty, za nepřijaté běžence bude alternativou finanční satisfakce, vyztuží se vnější hranice EU a bude se pomáhat státům, které čelí v první linii uprchlickým vlnám. Podle Rakušana jsou to zásady, jež jako premiér v roce 2020 Babiš podepsal schválením rámcové dohody o migraci.

Kde je tedy problém?

„Není to pravda. My jsme naopak zamezili tomuto šílenému rozhodnutí, které vnímám jako pozvánku migrantů do Evropy, jejichž počet stoupá. Lidé, kteří se utopii na moři, jsou jejich zodpovědnost. Lodě nemají vůbec vyplout, pašeráci to vůbec nemají organizovat. Rakušan manipuluje, neměl mandát ke kvótám a v migračním paktu je kvóta třicet tisíc migrantů na každý stát, ale to klidně může být i milion,“ chrlil Babiš.

Opomněl, že nejde o povinnost uprchlíky přijmout fyzicky. Pokud to kterýkoli členský stát nebude chtít, zaplatí kompenzaci ve výši půl milionu za jednoho azylanta. „Prosím vás, my jsme přijali 500 tisíc Ukrajinců,“ rozčílil se šéf ANO. Moderátorka reagovala slovy, že právě proto ČR nebude muset platit ani žádnou kompenzaci.

„Jenže my jsme měli inkasovat 45 miliard korun. Řecko dostalo od roku 2015 za ilegální migraci 3,4 miliardy eur. Mitsotakis vyhrál volby, protože bude stavět plot. Celá Evropa staví ploty. Takže je to skandál a pan premiér Fiala by se měl poučit od Poláků, kde Kaczynski říká, že migrační pakt je proti jejich svrchovanosti, zásadně ho odmítají a chtějí k tomu vypsat referendum. A to přijali 1,6 milionu Ukrajinců. Slováci se hlasování také zdrželi. Je to totální nesmysl, pozvánka pro neziskovky, jež dělají kšefty s těmito lidmi, kteří platí za přesun do Evropy tisíce eur. Je to největší nebezpečí, co tady máme. Ve Švédsku stoupá kriminalita, jsou tam no go zóny. A u nás také došlo na útoky na naše lidi, když ten Afghánec přijel z Německa slavit Silvestra do Karlových Varů,“ řekl Babiš.

Protibruselská rétorika, nebo proevropský Babiš?

Touto rétorikou ANO a SPD možná získají body ve volbách do Evropského parlamentu, ale slovy nebo referendy migraci nevyřeší, ta tu s námi prostě bude. „Tak to není. Čluny nemají z Afriky vůbec vyplouvat. Ellis Island je řešení, ostrov, přes nějž šli všichni přistěhovalci do Ameriky. My jsme měli jasnou strategii. V4 měla kupovat čtyři lodě pro pobřežní stráž a poslali jsme také peníze. O ty lidi se máme postarat u nich, vyřešit problém v Sýrii nebo Libyi, aby k nám nejezdili,“ nabídl Andrej Babiš svůj recept.

Může v tom najít souznění s premiérem Fialou, který bude jednat na Evropské radě?

„Pan premiér o tom nic neví, já jsem se tomu intenzivně věnoval, byl jsem ve Frontexu, v Sofii, v Římě. My jsme skutečně té migrační legislativě zamezili. Ministr Rakušan se dokonce chlubil, že migrační pakt je výsledkem jejich předsednictví. Takže nejenom že bude zákaz spalovacích motorů, norma Euro 7, nové platby za emise na domy a auta, ale ještě i ty migranty připravovali. To je skandál, to je na odstoupení vlády. To je zrada. My to lidem budeme říkat. Už se opakovaně stalo, že nějaký migrant pobodal naše lidi,“ rozohnil se Babiš. Moderátorka podotkla, že se to děje i ve většinové populaci, kdy 99 procent vražd mají na svědomí občané ČR.

Podnikatelé nemohou čekat, až se Stanjura probudí a něco zase zvýší, řekl Babiš

Z řečeného vyplývá, že Brusel, celoevropská migrační politika nebo Green Deal bude stěžejní téma před evropskými volbami. Europoslankyně za ANO Dita Charanzová a Martina Dlabajová to odmítají a nebudou už kandidovat. A bude zajímavé i proto sledovat, kam se hnutí ANO na evropské scéně posune, zda od Macrona k Salvinimu a jeho frakci Identita a demokracie, kam patří i europoslanci za SPD. „Já jsem vám ještě ale chtěl ukázat svůj projev v Budapešti, protože já jsem strašně proevropský, ale vadí mi, že nás řídí úředníci, které nikdo nevolil,“ zareagoval Andrej Babiš, a uzavřel tím druhou debatu Deníku.