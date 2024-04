Migrační pakt, o němž ve čtvrtek budou jednat poslanci na mimořádné schůzi vyžádané opozičním hnutím ANO, není podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) dokonalý, ale dává základ pro další opatření. Je tak lepší než současná neexistence přesných pravidel například ve sdílení informací či návratové politice. Rakušan to řekl novinářům před čtvrtečním jednáním dolní komory. Lidovecký poslanec Michael Kohajda uvedl, že pakt obsahuje některé dobré kroky, KDU-ČSL má ale k současné podobě dohody i výhrady.

Mimořádná schůze Sněmovny ke koaličnímu návrhu na zavedení možnosti korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí, 17. ledna 2024, Praha. Na snímku ministr vnitra Vít Rakušan | Foto: ČTK

„Nynější stav migrace v unii je neuspokojivý, vyžaduje racionální řešení, nikoli iracionální strašení,“ uvedl Rakušan s tím, že neřešená migrace povede k tomu, že se Evropská unie ocitne ve stavu faktického ohrožení.

Podle něho migrační pakt neobsahuje částku, kterou by musel zaplatit členský stát za nepřijatého migranta. Naopak obsahuje úpravu navrženou českou stranou. Tato úprava podle ministerstva vnitra stanovuje, že mezi státy postižené významným migračním tlakem budou patřit i ty s vysokým počtem osob s udělenou dočasnou ochranou, tedy uprchlíků z Ukrajiny, na svém území.

„Nikdo netvrdí, že pakt zastaví migrační toky. Je to základna pro to, abychom situaci v budoucnu mohli zvládat,“ uvedl Rakušan. Zopakoval, že vyjednaná výjimka se bude odvíjet od počtu Ukrajinců uprchlých před konfliktem jejich země s Ruskem. „Přeju si, aby výjimka netrvala věčně, přeju si konec války, aby se Ukrajinci mohli vrátit,“ uvedl s tím, že poté pro Česko začnou platit stejné podmínky jako pro ostatní evropské země, což považuje za zcela správné.

Podle Kohajdy se paktem rozšíří nástroje kontroly vnějších hranic i možnosti boje proti pašeráctví, nastaví se také konkrétní a rychlejší pravidla pro azylové řízení. Koaliční lidovci ale v dohodě vidí i řadu nedostatků. Kohajda poznamenal, že povinné kvóty, které jeho strana odmítá, se schovávají za „povinnou solidaritu“.

Azylové řízení by podle poslance mělo směřovat ke kratším lhůtám, maximálně ke čtyřem týdnům. Poté by měly být pevně nastaveny procesy pro další postup v případě osob, které oprávnění k azylu neobdrží. Posílit boj proti pašerákům by se měl mezinárodními dohodami Evropské unie s třetími státy, míní.

Záchytná centra by se pak měla budovat nejen na území členských států EU, které jsou zasaženy přímou migrační vlnou, ale i v třetích zemích, uvedl Kohajda. Program mimořádné schůze ale lidovci přes výhrady nepodpoří, považují ji za laciné politické gesto.

Největší zrada v dějinách, komentuje pakt Babiš

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš označil migrační pakt Evropské unie za největší zradu v novodobých dějinách České republiky, které se dopustili premiér Petr Fiala a ministr vnitra Rakušan. Dohoda je podle lídra ANO „šílená a obludná“, obsahuje podle něho skryté uprchlické kvóty a zavazuje k přijímání migrantů z Afriky a z Blízkého východu podle představ Bruselu.

Babiš to řekl v úvodu čtvrtečního mimořádného sněmovního jednání, které nechali k migračnímu paktu svolat stejně jako koncem února poslanci ANO. Premiér Fiala, jenž je na jednání Evropské rady v Bruselu, naopak tvrdí, že největší zrady Česka se dopustil Babiš.

Podle Babiše migrační pakt není lék, ale jed, který slouží k „asistované sebevraždě Evropy a její kultury“. „Fiala s Rakušanem bez jakéhokoli přehánění vyměnili naši bezpečnost, kulturu a způsob života za neřízenou migraci, explozi kriminality a rozklad naší společnosti,“ prohlásil ve Sněmovně Babiš, který již dříve opakovaně uvedl, že reforma migračních pravidel bude jedním z témat ANO před červnovými volbami do Evropského parlamentu.

„Ochotou obětovat naši bezpečnost, prosazováním zájmů (maďarského premiéra) Viktora Orbána místo zájmů ČR, zanedbáním odpovědného hospodaření a zadlužováním naší země a namísto toho starostí o dotace pro Agrofert, ignorováním energetické bezpečnosti a zachováním naší závislosti na Rusku a celkovým chaosem, který po něm zůstal,“ napsal ve čtvrtek v reakci Fiala na sociální síti X.

Babiš tvrdí, že na záchranu západní Evropy je pozdě. V Česku a v zemích střední a východní Evropy je ale podle něho ještě možné situaci odvrátit. „Stále máme čas a možnost s nelegální migrací bojovat. Prvním krokem je ve volbách do Evropského parlamentu odmítnout progresivistické vítače, ekofanatiky a sociální inženýry, kteří chtějí násilně vylepšovat, v uvozovkách, náš svět,“ řekl předseda ANO.

Odmítání migrantů z odlišného kulturního prostředí není podle něho projevem nedostatku solidarity, ale pudu sebezáchovy. „To musí být jasné každému, kdo vidí, co se děje v západoevropských městech,“ dodal.

„Migrační pakt ve svém celku neřeší příčiny migrace, ale pouze její následky,“ řekla místopředsedkyně Sněmovny a lídryně kandidátky ANO do evropských voleb Klára Dostálová. Místo, aby nabízel řešení, jen uvádí, co má unie a členské státy dělat, když už je migrant na hranicích, dodala.

Koncem února koaliční většina po úvodní zhruba pětihodinové diskusi zamezila schválení návrhu programu mimořádné schůze, která se tak nekonala. Ke slovu se tak dostali jen řečníci s přednostním právem. Další poslanci vystoupit nemohli a Sněmovna ani nemohla hlasovat o případných návrzích usnesení. Je pravděpodobné, že se obdobný scénář zopakuje i tentokrát.