"Spojené státy jsou pro nás nejdůležitější trh mimo Evropskou unii z hlediska vývozu i dovozu," řekl Babiš. Vyjádřil lítost nad tím, že se v minulosti nepodařilo dotáhnout do konce dohodu o volném obchodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Od Pompea by chtěl mimo jiné slyšet, proč se nedaří pokrok v jednání o liberalizaci obchodních vztahů obou velkých ekonomických bloků.

Další téma debaty by podle českého premiéra měla být spolupráce v boji s epidemií koronaviru. Babiš v této souvislosti zmínil, že chce mluvit například o omezeních, která platí pro využívání léku remdesivir, který se vyrábí v USA a pomáhá pacientům s těžkým průběhem nemoci.

Stavba jaderných bloků

Nadnesení otázky stavby nových jaderných bloků v Česku očekává Babiš spíš z americké strany. "Co se týká jádra, já chápu, že Spojené státy by rády měly nějakou preferenční pozici, ale tam je potřeba, aby ta soutěž byla transparentní, byla objektivní," řekl Babiš. Energetická společnost ČEZ by měla do konce roku vypsat zakázku na stavbu pátého bloku jaderné elektrárny Dukovany, očekává se, že mezi zájemci bude mimo jiné i Westinghouse.

Americká diplomacie dávala najevo, že by Pompeo v Česku mohl debatovat i o mobilních sítích páté generace (5G). Spojené státy kritizují zapojení čínských dodavatelů technologií do výstavby těchto sítích, podle nich to představuje bezpečnostní riziko. Podle Babiše ale Česko v této oblasti nemá problém a je považováno za určitého lídra v kybernetické bezpečnosti.