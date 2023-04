Fialova vláda je u moci šestnáct měsíců a bude mít už třetího ministra školství. Po úspěšné čtyřleté kapitole Roberta Plagy (za ANO) se tak vše vrací do starých neblahých kolejí. Petr Gazdík byl silný resortní šéf, ale dojel na vazby s obviněným Michalem Redlem z kauzy Dozimetr. Ústavní právník Vladimír Balaš regionálnímu školství nerozuměl a byl ministrem spíš z nouze.

Fialova vláda je u moci šestnáct měsíců a bude mít už třetího ministra školství. Stane se jím dosavadní ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia

Po jeho rezignaci hnutí STAN nominuje dosavadního ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka. Ten sice výrazně pomohl k úspěšnému předsednictví České republiky v Radě EU, ale na veřejnosti téměř nebyl vidět.

Ministr školství Vladimír Balaš končí. Z funkce odchází kvůli zdravotním potížím

Senátor a bývalý rektor Masarykovy univerzity zkrátka není člověkem, jehož by politika enormně bavila. Netouží po stranické kariéře a spíš pošilhával po evropské dráze než po třaskavém domácím školském hřišti. A to nyní opravdu připomíná sud střelného prachu. Proč?

1. Platy učitelů

Poslanci konečně schválili novelu zákona o pedagogických pracovnících, avšak ten garantuje vyšší než průměrné mzdy jen učitelům. Navíc nepůjde o oněch slibovaných 130 procent, ale příští rok pravděpodobně o 113. A z toho jen 80 procent do tarifů. To může vnést do sboroven frustraci z nesplněných slibů.

A nejde jen o platy v regionálním školství. Nedávno protestovali proti svému mizernému ohodnocení vysokoškolští učitelé humanitních fakult.

2. Obsah výuky

Skutečným evergreenem je revize Rámcových vzdělávacích plánů. Za ministra Plagy sice byla zpracována detailní a hodnotná Strategie vzdělávací politiky 2030+, ale její naplňování drhne. Právě především v oblasti obsahu výuky. Odborná veřejnost není schopna se dohodnout, zda má být tato základní metodika učitelské práce koncipována volně, nebo podrobně, má-li se stanovit tzv. jádrové a „zbytné“ rozvíjející učivo.

Mzda ve výši 130 procent průměru? Garanci získají jen učitelé, rozhodli poslanci

Rozpory ukázala například hádka o místo v rozvrhu pro hudební a výtvarnou výchovu. Mají to být striktně tyto dva předměty, nebo má jít o širší pojetí umělecké výchovy?

3. Inkluze

Dodnes není jasné, jak se má vyvíjet zařazování dětí se specifickými vzdělávacími potřebami do hlavního proudu. Bude stačit několik asistentů na celou školu?

4. Délka vzdělání

Zmatky dokumentuje i debata, zda by žáci měli trávit v základní škole osm, či devět let. A proč se to zvedá teď?