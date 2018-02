Milan Chovanec: Nechci se ve vládě třást, kdy to Andrej Babiš vypne

To mu vysloužilo odpustek Bohuslava Sobotky, v jehož vládě se stal ministrem vnitra a nejviditelnějším oponentem Andreje Babiše. Loni na jaře po propuknutí dluhopisové aféry byl zastáncem konání předčasných voleb, ale neuspěl. Po Sobotkově odstoupení vedl stranu jako statutární místopředseda a vypadalo to, že zůstane jedním z prostých patnácti členů poslaneckého klubu. Pak se ale v prezidentských volbách hlasitě postavil na stranu Miloše Zemana, objevil se na vítězném pódiu a den poté ohlásil kandidaturu na předsedu ČSSD. Na mimořádném sjezdu v Hradci Králové tak bude patřit k favoritům.

Říkal jste, že máte jedinou ambici, a to dovést stranu k mimořádnému sjezdu. Teď ale kandidujete na post nejvyšší. Proč ta změna?

Po volbách jsem říkal, že chci dovést stranu do sjezdu, a tehdy jsem opravdu žádnou jinou ambici neměl. Pevně jsem doufal, a proto jsem také navrhoval dubnový termín sjezdu, že se ve straně najde silná a zároveň konsensuální osobnost, která nás stmelí. Ta měla říct, co po nás chce a kde vidí naši roli. Pokud by sdělila, že nejprospěšnější budu ČSSD jako řadový člen, akceptoval bych to. Nikdo takový se ale nenašel. Sociální demokracie momentálně potřebuje krizového manažera. Mezi uchazeči, kteří se zatím o předsednické křeslo přihlásili, člověka s takovými schopnostmi nevidím.

Vy je máte?

Myslím, že vlastnosti krizového manažera mám. Předložil jsem plzeňské organizaci svoji vizi dalšího vývoje sociální demokracie a dostal jsem nominaci. Není jediná, v tentýž den mě podpořili i ve Zlínském a Ústeckém kraji. Jsem připraven se na sjezdu utkat o pozici předsedy ČSSD, ale nebudu se vymezovat vůči svým soupeřům.

Chci předložit program, který by uvnitř strany vedl ke smíření a navenek k tomu, abychom se opět stali velkou levicovou stranou. Nebudu dělat žádné dohody, lézt někomu po zádech. Dám na stůl vizi a budu o ní debatovat se všemi, kteří o to budou mít zájem, ale nechci, aby strana ze sjezdu vyšla rozhádaná. Jako zastupující předseda využiji zbylých čtrnáct dní k tomu, abychom se pokusili smír najít.

Možná to nebude až tak složité, protože v kuloárech se říká, že Jan Hamáček se nakonec kandidatury vzdá ve váš prospěch, byť on sám to kategoricky popřel. Je takový scénář na stole?

S Janem Hamáčkem mám korektní vztahy, jsem rád, že kandiduje, a doufám, že se na sjezdu v čestném souboji utkáme o post předsedy.

Chcete říct, že to v Hradci bude bez zákulisních dohod?

Nepočítám s nimi. Honza Hamáček se rozhodl do souboje vstoupit, já taky, normálně spolu komunikujeme, snažíme se neurážet se a delegáty budeme přesvědčovat silou argumentů. Uvidíme, jak to dopadne.

Je ale šance na nějaké sjednocení strany, když je rozpolcená v zásadních programových tématech, ale také v postoji k prezidentu Zemanovi a účasti v Babišově vládě? Konkrétně vás spousta sociálních demokratů vnímá jako pátou kolonu Hradu v ČSSD, což podtrhla vaše účast na povolebním pódiu v TOP Hotelu.

Jsem strašně rád, že mě nevnímají jako pátou kolonu Andreje Babiše, to bych opravdu nechtěl.

Tak možná vnímají jiné kandidáty na předsedu…

Vystačím si s konstatováním, že v mém případě je téměř nemožné myslet si, že bych byl Babišovou pátou kolonou. Ale chci vysvětlit svůj vztah k Miloši Zemanovi, z mého pohledu nejviditelnějšímu předsedovi ČSSD v historii. Když před šesti lety začala jeho cesta za prvním prezidentským mandátem, pozval jsem ho na hejtmanství Plzeňského kraje. Tehdy měl čtyři procenta preferencí a jeho šance uspět byla limitně blízká nule. Od té doby máme korektní vztah. Do sociální demokracie jsem před dvaceti lety vstupoval pod vlivem Miloše Zemana, který byl tehdy pro mě titán. Myslím, že je jedním ze dvou porevolučních aktérů, který si opravdu zaslouží označení politik.

Vedle Václava Klause?

To jste řekla vy. Miloš Zeman jasně dokazuje, že je skutečným politikem. Mnohokrát jsem ale také deklaroval, že sociální demokracie se musí řídit z Lidového domu, ne odjinud.

Něco jiného je deklarovat a něco jiného stát na pódiu v sestavě, která měla jasné symbolické sdělení, totiž že tam stojí budoucí koalice Chovanec, Okamura, Nejedlý a Beneš.

Nevšiml jsem si, že by pan Nejedlý měl nějaké poslance ve sněmovně.

To jste hodně nevšímavý. Má například 22 poslanců Okamurovy SPD, po sjezdu možná dalších deset v klubu ČSSD.

Také jsem si nevšiml, že by Daniel Beneš měl nějaké poslance, jestli o nějakých víte, prozraďte mi to.

Pan Beneš má ČEZ, což ty poslance bohatě vyváží.

Jo, jo. To je krásná mediální zkratka, ale fakta jsou jiná. V sobotu ve 13.58 jsem přijel do štábu Miloše Zemana v TOP Hotelu.

Jen tak, nebo na pozvání?

Avizoval jsem, že bych rád držel panu prezidentovi palce, a asi bych neprošel přes desítky ochránců, pokud by neexistoval pokyn, že projít mohu. Jestli pan Babiš vypráví, že jsem se tam vetřel, tak to je úplný nesmysl. Mě mrzelo, že tam pan premiér neseděl, protože kdyby projevil stejnou vůli, měl to z Průhonic nebo z Agrofertu na Chodově kousek a mohl dorazit.

Třeba panu prezidentu Zemanovi nedržel palce tak intenzivně jako vy.

Když jsem viděl, jak pan Faltýnek přesvědčuje veřejnost a téměř se slzou v oku prosil voliče ANO, aby dali hlas Miloši Zemanovi, tak jsem si myslel, že mu ty palce drží ještě silněji než já, že mají ty klouby úplně fialové. Nikoho z hnutí ANO jsem ale v TOP Hotelu neviděl. Kdyby pan premiér Babiš dorazil, určit by tam seděl s námi a žádnou symboliku to nemá. Jestli ode mě chcete slyšet, že umíme nebo chceme spolupracovat s SPD, tak ani náhodou. To je primárně strana, která chce vyvést Českou republiku mimo Evropu, zatímco sociální demokracie je proevropská každým coulem.

Chci slyšet, jak můžete v Miloši Zemanovi vidět titána levicové politiky, když jeho nejviditelnějším spojencem je SPD Tomia Okamury? Když byl na jejich loňské konferenci, sám sdělil, že kromě vysílání českých vojáků do zahraničních misí se v podstatě shodnou na všem. Kde vidíte nějaký průnik s ČSSD?

Když se podíváte na program Miloše Zemana před dvaceti lety a současný program Tomia Okamury, tak se obávám, že pan Okamura hodně opisoval, referendum, prvky přímé demokracie včetně volby starostů jsou původní myšlenky Miloše Zemana. Mně na SPD vadí lži kolem lithia, migrace a tendence odsouvat Českou republiku mimo Evropskou unii. My si musíme v Evropě držet rovnou páteř, ale ne z ní odcházet, protože bychom zchudli a stali bychom se nebezpečnou zemí. V tom se s panem Okamurou naprosto rozcházíme.

Ale jsou tu i jeho výroky o tom, že sběrný tábor v Letech vlastně nebyl oplocený a romské rodiny si mohly korzovat sem a tam…

To jsou naprosto neakceptovatelné výroky, které nepatří do demokratického politického spektra. Když jsem šel držet palce panu prezidentovi, aniž bych tušil, jestli vyhraje, tak jsem nijak nekalkuloval. Byl bych tam, i kdyby prohrál, což se vzhledem k enormně vysoké volební účasti v Praze klidně mohlo stát.

Když nás pak vyzval, abychom ho doprovodili na tiskovou konferenci, tak jsem si na to pódium stoupl a nelustroval jsem, jestli tam bere pana Okamuru. Šel jsem za prezidentským kandidátem, který měl moji podporu celé týdny. A jestli k němu mám nějaké výhrady? Určitě ano, ale také mu je vždy umím říct, stejně jako on formuluje ty své vůči mně. Musím konstatovat, že v minulosti měl mnohokrát pravdu.

Můžete osvětlit svoje vazby na nejvlivnějšího hradního poradce pana Nejedlého?

Před šesti lety jsem přijal Miloše Zemana na úřadě Plzeňského kraje, za což mi část sociální demokracie nadávala, paradoxně nejvíc ti, kteří poté byli s Pražským hradem poměrně silně spojeni. Tehdy jsem Martina Nejedlého viděl poprvé, byl to vysoký opálený muž, který se představil jako volební manažer. Od té doby spolu umíme mluvit a některé věci konzultovat. Chápu, že teď se bude na každého kandidáta sociální demokracie hledat klacek…

Vám nevadilo, že trio Zeman, Mynář, Nejedlý díky čtyřprocentnímu zisku vzdorostrany SPO-Zemanovci připravilo sociální demokracii o vítězství ve volbách 2010?

Všiml jsem si, že někteří naši hejtmani dělali se Zemanovci koalice, například ti, kteří dnes kritizují Miloše Zemana. Přece nikomu nemohu bránit ve svobodné soutěži politických stran, byť mě osobně mrzí, že někteří bývalí předsedové ČSSD včetně Miloše Zemana a Jiřího Paroubka od naší strany poodešli. Zbavovat se bývalých předsedů ČSSD jen a jen škodí. V Plzeňském kraji se oba bývalí krajští straničtí šéfové, Václav Votava a Václav Šlajs, stali čestnými předsedy, sedí s námi za stolem a věci řešíme společně.

Kdyby se tento model ujal i na centrální úrovni, znamenalo by to, že si strana konečně začne vážit svých minulých politiků. Měla by se takto chovat i k Bohuslavu Sobotkovi, který odvedl čtyři roky práce ve funkci premiéra a čas ukáže, že to byla dobrá etapa, především v ekonomice, bezpečnosti, zaměstnanosti. Byla to fenomenální doba a jsem zvědav, jestli to někdy dokážeme zopakovat. Těch lidí je třeba si vážit, využít jejich zkušeností, ne se jich zbavit.

Čtyři roky jste kryl Bohuslavu Sobotkovi záda ve vládě i ve straně. Vám nevadilo, jak celou tu dobu Miloš Zeman premiéra systematicky drtil?

Samozřejmě mi to vadilo, mnohokrát jsem to s panem prezidentem konzultoval, ale pravda je vždy v půli cesty. Pokoušel jsem se o smíření mezi nimi, ale když se podíváte zpětně na některé výroky poradců pana expremiéra, byly natolik nenávistné, že vyvolaly okamžitou odezvu z Pražského hradu. Motali jsme se v kruhu, byl to smrtelný tanec, na který jsme přistoupili, a musíme s tím přestat. Jsme na sedmi procentech, takže je nejvyšší čas hledat ratio, podstatu a začít se chovat normálně.

Volič se nebude zabývat nuancemi politikova myšlení, on chce výsledky, jasná sdělení a racionální rozhodnutí. Pokud to mít nebude, půjde jinam, a to se také stalo. Můžeme debatovat o tom, jestli je Miloš Zeman levicový politik, nebo není. Pro mě je. Když se podíváte na bašty ČSSD v minulosti, tedy na severní Moravu a severní Čechy, tak tam Miloš Zeman získal kolem 62 procent, což koresponduje s našimi minulými výsledky. Voliči v těchto regionech si tudíž stále myslí, že Miloš Zeman je nositelem levicových témat.