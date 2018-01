Milan Chovanec: Zeman říká věci naprosto jednoduše. Proto vyhrál

Pověřený předseda ČSSD Milan Chovanec byl vedle šéfa SPD Tomia Okamury jedním z mála politiků, kteří přišli podpořit prezidenta Miloše Zemana do jeho štábu ve chvílích napětí před vyhlášením výsledků druhého kola prezidentské volby. Jen pár okamžiků poté, co spolu s Danielem Hůlkou a dalšími Zemanovými příznivci dopěl státní hymnu, poskytl Deníku Chovanec stírající si z čela pot způsobený žárem z televizních reflektorů krátký rozhovor.

Čím podle vás prezident Zeman přesvědčil voliče, že mu dali možnost pokračovat v dosavadní funkci?

Přesvědčil o 200 tisíc více voličů než pan Drahoš. Jsou to lidé, kteří rozumí politice Miloše Zemana. I pro mě je to srozumitelný politik s jasným směřováním. On ta svoje poselství de facto říká naprosto jednoduše, srozumitelně, proto vyhrál volby.

Držím palce ve štábu ? pic.twitter.com/Mc8HOPz4dM — Milan Chovanec (@Milan_Chovanec) January 27, 2018

Před pěti lety jeho prvním srozumitelným poselstvím bylo, že bude prezidentem "dolních deseti milionů". Máte opravdu dojem, že českou společnost spojuje a že se mu tento plán podařilo splnit?

Když se podíváte na výsledky voleb, ať to byla rozdělená Británie při brexitu nebo rozdělené Spojené státy při volbě mezi paní Clintonovou a panem Trumpem, tak je zjevné, že bohužel současný trend je, že se národy dělí více méně na polovinu. Ta vítězství bývají těsná a teď je na Miloši Zemanovi, aby se pokusil národ spojovat. Já si myslím, že správná cesta je, se o to minimálně pokusit. Rozdělení lidí mezi sebou, nevraživost, hádky, vyhrocené věci – ať už to bylo v kampani Andreje Babiše nebo dalších – já si myslím, že to není cesta k harmonické společnosti a doufám, že pan prezident Zeman dodrží to, co řekl. Že se bude snažit více spojovat než rozdělovat.

A jakým způsobem to podle vás může dělat?

Změnou rétoriky, změnou přístupu. To jsou věci, kdy politika nemusí být tolik agresivní. Miloš Zeman o tom hovořil, že bude méně používat agresivní výrazy a že se bude snažit společnost spojovat. Já si opravdu nemyslím že by bylo správně, kdyby se nám v době ekonomického růstu společnost rozdělovala. Do toho kotle v klimatu ve společnosti by ještě mohla vstoupit krize a tam by se nevraživost mezi lidmi ještě zhoršila. To vždycky končí v krvi a to je špatně. Já doufám, že si to pan Zeman uvědomuje, a myslím, že ano.

Máte tedy dojem, že jeho právě skončená kampaň byla nakročením k tomuto zjemnění?

Na konci té kampaně při debatě v České televizi z mého pohledu byl méně útočný Miloš Zeman než pan profesor Drahoš. Jestli mu to poradili jeho PR manažeři nebo specialisté, tak si myslím, že to nebyla správná cesta. Pan prezident tam na konci působil jako politik smířlivý, který opravdu má tendenci národ spíš spojovat než rozdělovat.